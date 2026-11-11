Una stazione appaltante può richiedere, come requisito di capacità tecnico-professionale, l’esecuzione di almeno quattro servizi analoghi, ciascuno di importo annuo non inferiore alla base d’asta annuale? Un operatore che abbia già gestito un contratto di valore superiore può considerare soddisfatto il requisito, pur non disponendo del numero minimo di referenze richieste? E quali limiti incontra l’amministrazione quando introduce condizioni di partecipazione che restringono la platea dei potenziali concorrenti?

Il D.Lgs. n. 36/2023 riconosce alle stazioni appaltanti un’ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti speciali, consentendo di individuare le capacità economiche e professionali necessarie per eseguire le prestazioni richieste, purché le condizioni di accesso siano attinenti e proporzionate all’oggetto dell’affidamento e non determinino restrizioni ingiustificate della concorrenza.

Con la sentenza del 22 ottobre 2026, n. 4720, il TAR Lombardia ha esaminato la legittimità di una clausola che imponeva ai concorrenti di dimostrare l’esecuzione di quattro distinti servizi analoghi nell’ultimo decennio, ciascuno di importo annuo almeno pari alla base d’asta annuale, riconoscendo all’amministrazione la possibilità di attribuire autonoma importanza alla pluralità delle esperienze maturate rispetto al valore economico di un singolo contratto.

La gara e il requisito dei quattro servizi analoghi

La controversia è nata da una procedura aperta per l’affidamento dei servizi alberghieri presso alcune residenze universitarie, suddivisa in due lotti e con una durata iniziale di due anni, rinnovabile per ulteriori due.

Il disciplinare prevedeva, per ciascun lotto, che i concorrenti dimostrassero di avere eseguito, nei dieci anni antecedenti l’indizione della gara, almeno quattro servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, ciascuno di importo annuo non inferiore alla base d’asta annuale prevista per il lotto, arrotondata per difetto.

Per la partecipazione a entrambi i lotti era richiesta, alternativamente, l’esecuzione di quattro servizi analoghi, ciascuno di importo annuo almeno pari alla somma delle basi d’asta annuali dei due lotti, oppure di otto servizi, quattro dei quali rispondenti al requisito economico del primo lotto e quattro a quello del secondo.

L’operatore uscente ha contestato queste previsioni ritenendole clausole immediatamente escludenti e non ha presentato domanda di partecipazione, sostenendo che la richiesta di quattro distinti contratti fosse sproporzionata rispetto alle capacità professionali necessarie per eseguire il servizio e penalizzasse le imprese che, pur avendo gestito commesse di maggiore valore economico, non disponevano del numero minimo di referenze richieste.

La stazione appaltante ha respinto la richiesta di modifica del disciplinare, spiegando che il numero dei contratti era stato individuato per verificare la pluralità e la continuità dell’esperienza professionale maturata dagli operatori.

La società ha quindi impugnato le clausole di gara per violazione degli artt. 3, 10 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, mentre i successivi motivi aggiunti hanno riguardato l’aggiudicazione all’unico concorrente che aveva presentato un’offerta e gli atti adottati nel corso della procedura.

Quanto alla possibilità di contestare direttamente le prescrizioni del disciplinare senza partecipare alla gara, il TAR ha richiamato l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018, secondo cui sono immediatamente impugnabili, tra le altre, le clausole che impongono oneri manifestamente sproporzionati o rendono incongruamente difficoltosa la partecipazione. Il Collegio ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, respingendo il ricorso introduttivo nel merito e dichiarando improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i tre ricorsi per motivi aggiunti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale: cosa prevede il Codice dei contratti

Gli artt. 3, 10 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 riconoscono alle stazioni appaltanti il potere di individuare i requisiti necessari per l’esecuzione del contratto, subordinandone l’esercizio al rispetto dei principi che regolano l’accesso al mercato e la selezione degli operatori economici.

L’art. 3 impone alle amministrazioni di favorire l’accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, mentre l’art. 10, comma 3, consente di introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, purché attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti.

L’art. 100, comma 2, ribadisce il rapporto che deve intercorrere tra requisiti di partecipazione e caratteristiche dell’affidamento, mentre il comma 11, nella disciplina applicabile agli appalti di servizi e forniture, contempla la possibilità di richiedere l’esecuzione di contratti analoghi nei dieci anni antecedenti l’indizione della procedura, anche a favore di soggetti privati.

La capacità professionale non deve necessariamente essere misurata attraverso il solo valore economico complessivo delle prestazioni già eseguite, potendo l’amministrazione individuare ulteriori elementi utili a verificare l’esperienza degli operatori, purché le condizioni richieste trovino una giustificazione nelle caratteristiche dell’appalto e non risultino arbitrarie o manifestamente sproporzionate.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1° febbraio 2024, n. 1048, ha riconosciuto che l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 consente di prevedere requisiti tecnico-professionali più severi rispetto a quelli ordinariamente stabiliti dalla normativa, quando la scelta sia giustificata dalle caratteristiche dell’affidamento e funzionale all’interesse pubblico perseguito. La stessa discrezionalità nella definizione degli standard organizzativi e qualitativi è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato con la sentenza 17 novembre 2020, n. 7138, che ha ribadito la possibilità di richiedere prestazioni particolarmente qualificate, purché ragionevoli e proporzionate alle esigenze dell’amministrazione, rimanendo il sindacato del giudice circoscritto alla verifica di tali limiti e dell’attinenza dei requisiti all’oggetto dell’appalto.

Quattro servizi analoghi in dieci anni: le ragioni della decisione del TAR

Il TAR ha escluso che la richiesta di quattro servizi analoghi fosse manifestamente irragionevole o sproporzionata, considerando il collegamento tra il numero delle esperienze richieste, la durata dell’affidamento e l’arco temporale disponibile per maturarle.

Il contratto prevedeva una durata iniziale di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due, e la stazione appaltante aveva individuato quattro servizi analoghi, ciascuno di importo annuo almeno pari alla base d’asta annuale. Il numero delle referenze era stato quindi rapportato alla durata massima quadriennale del futuro rapporto contrattuale, secondo un criterio che il Collegio ha considerato ragionevole rispetto all’interesse dell’amministrazione a verificare l’esperienza del futuro affidatario.

La richiesta riguardava inoltre servizi eseguiti nei dieci anni precedenti l’indizione della procedura, consentendo agli operatori di documentare esperienze maturate in un periodo particolarmente ampio, coerentemente con la volontà manifestata dall’amministrazione nei chiarimenti forniti durante la gara di selezionare un soggetto che avesse acquisito un’esperienza durevole, consolidata nel tempo e non meramente occasionale.

La pluralità delle referenze permetteva, inoltre, di valorizzare esperienze maturate attraverso rapporti contrattuali differenti, che la stazione appaltante aveva considerato preferibili rispetto all’esecuzione di un unico servizio, ancorché di importo superiore.

Il TAR ha riconosciuto che anche il numero dei contratti eseguiti può costituire un parametro di valutazione della capacità tecnico-professionale, purché la relativa richiesta sia proporzionata alle caratteristiche dell’appalto. La combinazione tra numero dei servizi, soglia economica prevista per ciascuna referenza e periodo decennale ha quindi giustificato, nella valutazione del Collegio, la selettività delle clausole contestate.

Un contratto di maggiore importo può sostituire quattro servizi analoghi?

La ricorrente sosteneva che l’esecuzione di un contratto di valore superiore alla base d’asta annuale dovesse essere sufficiente a dimostrare la capacità professionale necessaria per l’affidamento, poiché un’impresa in grado di gestire una commessa economicamente più rilevante dispone, secondo tale impostazione, di una struttura organizzativa adeguata anche all’esecuzione di prestazioni di importo inferiore.

Il TAR ha respinto questa interpretazione, osservando che la stazione appaltante non intendeva verificare soltanto la capacità di gestire un servizio di determinate dimensioni, ma anche l’esperienza acquisita attraverso l’esecuzione di una pluralità di rapporti contrattuali.

La dimensione economica delle commesse pregresse non esaurisce infatti gli elementi attraverso cui può essere valutata la capacità tecnico-professionale, che può essere desunta anche dalla gestione di più servizi analoghi, quando l’amministrazione ritenga tale esperienza funzionale alle prestazioni da affidare.

Il Collegio ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza sul cosiddetto servizio di punta, osservando che, nella procedura esaminata, l’amministrazione aveva manifestato un interesse differente da quello sotteso a un requisito fondato sull’esecuzione di un unico contratto di particolare importo.

Il disciplinare attribuiva prevalenza al numero dei servizi svolti, mantenendo comunque una soglia economica minima per ciascuna referenza, così da verificare un’esperienza professionale maturata attraverso più rapporti contrattuali di dimensioni coerenti con l’affidamento.

L’esecuzione di un contratto economicamente più rilevante non può quindi essere considerata automaticamente equivalente a quattro servizi analoghi, quando la lex specialis richiede espressamente una pluralità di esperienze e tale previsione risulta giustificata rispetto alle caratteristiche dell’appalto.

Requisiti restrittivi e concorrenza: quando la selezione è legittima

La richiesta di più servizi analoghi può limitare la partecipazione degli operatori che abbiano concentrato la propria attività su un numero ridotto di commesse, anche di valore economico elevato, rendendo necessario verificare se tale selezione risponda effettivamente alle esigenze dell’affidamento.

Nella procedura esaminata, alla quale aveva partecipato un solo concorrente, il TAR ha escluso che il requisito contestato determinasse una restrizione manifestamente irragionevole della concorrenza, richiamando il rapporto tra l’interesse alla massima partecipazione e quello dell’amministrazione ad acquisire prestazioni adeguate alle proprie esigenze.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 12 gennaio 2023, n. 431, ha evidenziato che la tutela della concorrenza nel settore dei contratti pubblici è funzionale all’interesse dell’amministrazione ad acquisire beni e servizi idonei a soddisfare le esigenze pubbliche individuate nella documentazione di gara, senza che la disciplina dell’evidenza pubblica comporti un diritto indiscriminato di accesso per tutti gli operatori presenti sul mercato.

Il TAR ha applicato tale principio considerando ragionevole la richiesta di quattro referenze, tenendo conto della durata massima del contratto, del periodo disponibile per maturare il requisito e della volontà dell’amministrazione di selezionare un operatore dotato di esperienze plurime.

Le autonome contestazioni relative all’aggiudicazione all’unico offerente non sono state invece esaminate nel merito, poiché il rigetto del ricorso contro le clausole di partecipazione ha determinato l’improcedibilità dei successivi motivi aggiunti. La ricorrente, non avendo presentato domanda di partecipazione, non avrebbe infatti potuto conseguire un’utilità dall’eventuale annullamento dell’aggiudicazione, una volta riconosciuta la legittimità dei requisiti che aveva ritenuto impeditivi del proprio accesso alla gara.

Il TAR ha inoltre escluso che l’amministrazione fosse vincolata alle condizioni previste nella precedente procedura per l’affidamento del medesimo servizio, nella quale era stato richiesto un requisito basato sul fatturato specifico complessivo, senza prevedere un numero minimo di contratti. Le stazioni appaltanti possono modificare i requisiti di partecipazione in funzione delle esperienze maturate e delle esigenze successivamente individuate, purché rispettino i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Come definire e verificare i requisiti dei servizi analoghi

Le stazioni appaltanti possono prevedere requisiti esperienziali articolati su più contratti, senza dover necessariamente ammettere come equivalente l’esecuzione di un unico servizio di importo superiore, quando la pluralità delle referenze sia funzionale alla verifica della capacità professionale richiesta per l’affidamento.

La corrispondenza tra quattro servizi analoghi e quattro anni di durata massima del contratto, valorizzata dal TAR nella controversia esaminata, non costituisce tuttavia un criterio utilizzabile automaticamente in altre procedure, poiché la legittimità del requisito dipende dalla valutazione complessiva del numero delle referenze, delle soglie economiche previste e del periodo disponibile per maturare l’esperienza.

Per gli operatori economici, la formulazione dei requisiti speciali merita particolare attenzione già nella fase di esame della documentazione di gara, dal momento che l’esecuzione di contratti economicamente rilevanti non garantisce necessariamente il possesso delle condizioni di partecipazione quando il disciplinare richiede una pluralità di servizi distinti.

La selezione dei concorrenti attraverso referenze professionali plurime rimane quindi legittima nei limiti in cui il numero e il valore delle esperienze richieste trovino giustificazione nelle caratteristiche del contratto da affidare, lasciando alle stazioni appaltanti la responsabilità di individuare condizioni di partecipazione coerenti con le prestazioni da acquisire e rispettose della proporzionalità.