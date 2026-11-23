Conoscere i dati catastali di un immobile, verificarne l’intestazione, consultare una planimetria oppure accertare la presenza di formalità ipotecarie sono operazioni che accompagnano numerose attività legate al patrimonio immobiliare e che, dalla compravendita alla progettazione edilizia, richiedono spesso l’accesso alle banche dati di riferimento.

La digitalizzazione dei servizi ha reso disponibili numerosi strumenti di consultazione online, attraverso i quali è possibile ottenere documenti, verificare informazioni censuarie e consultare le formalità presenti nei registri immobiliari, anche quando le ricerche riguardano beni di cui non si è proprietari.

A fare il punto è l’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento di novembre 2026 della guida I servizi di consultazione catastale e ipotecaria online, che raccoglie le principali funzionalità del portale istituzionale, illustrando le modalità di accesso, i documenti disponibili e le condizioni previste per il loro rilascio.

Servizi catastali e ipotecari online: la guida dell’Agenzia delle Entrate

Attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare le informazioni contenute negli archivi catastali e nei registri immobiliari, utilizzando strumenti che variano in funzione della ricerca effettuata e della documentazione richiesta.

Le visure catastali permettono di conoscere i dati identificativi e reddituali degli immobili censiti al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati, comprese le informazioni relative alle intestazioni, mentre le ispezioni ipotecarie consentono di esaminare le formalità presenti nei registri immobiliari, attraverso le quali è possibile ricostruire le vicende giuridiche oggetto di pubblicità immobiliare.

Le modalità di consultazione dipendono dal servizio utilizzato: alcune operazioni sono gratuite e consentono di ottenere documenti in formato PDF, altre permettono di visualizzare specifiche informazioni senza il rilascio di una visura, mentre per determinate ispezioni ipotecarie è previsto il pagamento delle relative tasse.

Visure catastali gratuite: come ottenerle per immobili propri e di terzi

Per gli immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche parzialmente, di diritti reali, il servizio “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili” consente di ottenere gratuitamente la visura catastale attuale o storica per immobile, quella attuale per soggetto, la visura della mappa con la rappresentazione della particella del Catasto Terreni e la planimetria dell’unità immobiliare urbana.

La consultazione comprende anche le ispezioni ipotecarie, con accesso all’elenco delle formalità riguardanti l’immobile selezionato, alle singole note e, quando disponibile, al relativo titolo, nei casi in cui il richiedente risulti attuale titolare.

La ricerca avviene attraverso il codice fiscale dell’utente e, per le ispezioni ipotecarie, anche mediante gli identificativi catastali attuali dell’immobile.

La gratuità riguarda anche le visure catastali di immobili non di proprietà, grazie a un servizio dedicato che consente di effettuare ricerche per soggetto oppure per immobile, senza che il richiedente debba risultare titolare di diritti reali sul bene.

Nel primo caso sono disponibili le visure attuali relative agli immobili sui quali il soggetto ricercato risulta titolare di diritti reali, mentre per le ricerche riferite a uno specifico immobile è possibile ottenere sia la visura attuale sia quella storica, oltre alle visure della mappa per le particelle del Catasto Terreni.

Non è invece previsto il rilascio della visura storica per soggetto e la consultazione gratuita degli immobili di terzi non comprende le relative planimetrie, il cui accesso è riservato agli aventi titolo e ai soggetti da questi delegati, secondo le modalità previste dall’Agenzia.

Le ricerche interessano l’intero territorio nazionale, con esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, e i documenti vengono forniti in formato PDF.

Entrambi i servizi sono disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, accessibile mediante SPID, CIE o CNS, con la possibilità per professionisti e imprese di utilizzare anche le credenziali dell’Agenzia.

Consultazione rendite catastali online: quali dati si possono ottenere

Per acquisire alcune informazioni catastali senza richiedere una visura completa sono disponibili due ulteriori servizi, che permettono di interrogare direttamente le banche dati e visualizzare i risultati della ricerca.

Attraverso “Risultanze catastali”, inserendo il codice fiscale dell’intestatario, la provincia e il comune di ubicazione dell’immobile, è possibile conoscere i dati anagrafici del soggetto, gli identificativi catastali, le informazioni relative alla titolarità e alla quota di diritto, oltre alla rendita dei fabbricati e ai redditi dominicale e agrario dei terreni.

Il servizio richiede l’accesso all’area riservata, mentre “Consultazione rendite catastali” è utilizzabile senza registrazione e permette, attraverso gli identificativi dell’immobile, di conoscere la consistenza e la rendita catastale dei fabbricati oppure la superficie, la qualità e i redditi dei terreni. In entrambi i casi le informazioni vengono visualizzate online, senza il rilascio di una visura catastale in formato PDF.

Cartografia catastale online: come utilizzare Geoportale, WMS e WFS

Tra le funzionalità di maggiore interesse per i professionisti tecnici rientrano gli strumenti per la consultazione della cartografia catastale, che consentono di individuare particelle e fabbricati e di utilizzare le informazioni geografiche all’interno di applicazioni dedicate.

Il Geoportale Cartografico Catastale permette di visualizzare liberamente la cartografia in formato raster, individuando l’ubicazione delle particelle censite al Catasto Terreni e i relativi identificativi catastali.

Per le attività che richiedono l’integrazione con altri dati territoriali sono disponibili i servizi WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature Service), attraverso i quali è possibile rispettivamente visualizzare i contenuti delle mappe catastali e utilizzare dati vettoriali mediante software GIS o applicazioni specifiche.

L’Agenzia mette inoltre a disposizione il servizio “Download massivo cartografia catastale”, che permette di scaricare in blocco i dati delle particelle rappresentate nella cartografia, con riferimento a interi ambiti territoriali nazionali o regionali.

Questi strumenti trovano applicazione nelle attività di analisi territoriale, progettazione e gestione del patrimonio immobiliare, poiché consentono di affiancare alle tradizionali consultazioni catastali l’utilizzo di informazioni geografiche integrabili con altri livelli cartografici.

L’accesso al Geoportale e ai servizi WMS, WFS e download massivo è libero e non richiede registrazione.

Rettifica dati catastali e voltura web: i servizi per aggiornare il Catasto

Il portale dell’Agenzia comprende anche alcune funzionalità dedicate alla gestione e all’aggiornamento delle informazioni catastali, tra cui “Istanza rettifica dati catastali”, che permette di richiedere la correzione di errori presenti nella banca dati, ad esempio relativi all’indirizzo di un immobile o alla sua intestazione.

Attraverso “Voltura catastale web” è possibile aggiornare le intestazioni catastali, mentre ulteriori servizi consentono di consultare il registro o gli schedari delle partite catastali e di scaricare i fogli di mappa.

Per verificare lo stato delle pratiche presentate presso gli Uffici provinciali - Territorio è disponibile “Interrogazione stato pratica catastale online”, accessibile senza registrazione, così come il servizio di ricerca delle particelle interessate da variazioni colturali.

Per professionisti, imprese ed enti pubblici e privati rimane inoltre disponibile il portale SISTER, utilizzabile previa registrazione e stipula di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Ispezioni ipotecarie online: ricerche per soggetto, immobile e costi

Il servizio “Ispezione ipotecaria telematica” permette di consultare le formalità presenti nei registri immobiliari effettuando ricerche per soggetto, per immobile oppure attraverso gli estremi identificativi di una singola nota.

La ricerca per soggetto, limitata alle persone fisiche, consente di individuare le formalità a favore o contro la persona ricercata, mentre quella per immobile richiede l’indicazione del comune, del tipo di catasto e degli identificativi catastali definitivi.

È inoltre possibile consultare direttamente una nota conoscendone il numero di registro generale o particolare e l’anno, insieme ai dati di almeno un soggetto o di un immobile presente nella formalità.

Le ispezioni possono essere richieste nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione delle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare. I documenti vengono rilasciati in formato PDF e, per le consultazioni soggette a pagamento, è previsto il versamento delle tasse ipotecarie e delle eventuali commissioni attraverso pagoPA, mentre l’accesso avviene dall’area riservata del sito dell’Agenzia mediante SPID, CIE o CNS.

Cancellazione ipoteca online: come verificare lo stato della procedura

Il servizio “Interrogazione del Registro delle comunicazioni ipotecarie” consente di verificare lo stato della cancellazione di un’iscrizione ipotecaria attraverso il procedimento semplificato disciplinato dall’art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993.

Inserendo il codice fiscale del debitore al quale è stata rilasciata la quietanza a seguito dell’estinzione dell’obbligazione garantita, è possibile conoscere l’esito della procedura, che può risultare conclusa con la cancellazione dell’ipoteca oppure ancora in lavorazione.

Il sistema può inoltre restituire gli esiti “non ricevibile”, quando la comunicazione non è stata presa in carico a causa di dati mancanti o errati, e “non eseguibile”, qualora sussistano impedimenti di natura giuridica, come la richiesta di permanenza dell’ipoteca da parte del creditore.

La consultazione è disponibile nell’area riservata del portale istituzionale.

Dati catastali e stato legittimo: quali verifiche servono ai professionisti

La guida dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a novembre 2026, offre un quadro organico degli strumenti digitali disponibili per la consultazione delle informazioni catastali e ipotecarie, con modalità di accesso che variano in funzione della documentazione richiesta e del rapporto tra il richiedente e l’immobile.

Per i professionisti tecnici, la possibilità di acquisire visure, consultare le planimetrie nei casi consentiti e utilizzare i dati cartografici attraverso servizi interoperabili rappresenta una risorsa nelle attività preliminari di identificazione degli immobili, ricostruzione delle informazioni censuarie e analisi del territorio.

La disponibilità delle informazioni assume tuttavia un significato diverso in relazione alla finalità della verifica: mentre i dati catastali permettono di identificare un immobile e conoscerne le risultanze censuarie, l'esame delle formalità ipotecarie riguarda gli atti soggetti a pubblicità immobiliare e le relative vicende giuridiche, nell'ambito delle informazioni rese disponibili dai registri.

Nell'attività edilizia, in particolare, le risultanze catastali costituiscono uno degli elementi documentali utilizzabili nelle verifiche preliminari, ma non sono sufficienti, da sole, ad accertare lo stato legittimo di un immobile, per il quale occorre fare riferimento alla documentazione e ai criteri previsti dall'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.

La scelta del servizio da utilizzare deve quindi tenere conto non soltanto della possibilità di ottenere gratuitamente un documento, ma soprattutto delle informazioni che questo contiene e della loro effettiva rilevanza rispetto all'attività da svolgere.