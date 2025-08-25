Servizi di ingegneria e architettura: oltre 2 miliardi con il nuovo bando Consip

2,1 miliardi di euro per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare pubblico: a tanto ammontano le risorse disponibili con il nuovo bando Consip attivato sul Sistema Dinamico di Acquisto della Pubblica Amministrazione (SDAPA).

Appalti SIA: nuovo bando Consip su SDAPA

Il bando – con una durata complessiva di quattro anni – rappresenta una delle soluzioni più flessibili e specializzate all’interno dell’offerta Consip nel settore dei Lavori. Le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare questa piattaforma per pubblicare appalti specifici relativi a edifici e opere esistenti, accedendo in modo autonomo e semplificato a servizi fondamentali per la gestione del ciclo di vita delle opere pubbliche.

L’iniziativa si inserisce nel processo di aggiornamento degli strumenti Consip, in coerenza con gli indirizzi strategici del Piano Industriale 2025–2028. Il bando per altro si affianca agli altri strumenti esistenti per la realizzazione di lavori pubblici, estendendo le possibilità di intervento anche su progetti finanziati tramite PNRR, PNC e fondi strutturali europei.

I servizi attivabili

Attraverso il nuovo strumento, le PA potranno affidare una vasta gamma di servizi professionali relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria:

progettazione di interventi per la riparazione, il rinnovamento o la sostituzione di componenti strutturali (es. adeguamenti sismici);

di interventi per la riparazione, il rinnovamento o la sostituzione di componenti strutturali (es. adeguamenti sismici); efficientamento energetico e adeguamenti impiantistici (es. messa a norma antincendio);

e adeguamenti impiantistici (es. messa a norma antincendio); direzione lavori , verifica della progettazione , collaudi tecnici , coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

, , , in fase di progettazione ed esecuzione; supporto tecnico al RUP, anche nei casi di carenza di organico o di competenze interne.

Tutti gli affidamenti previsti saranno relativi a importi superiori alla soglia di rilievo comunitario, con l’obbligo di invitare tutti gli operatori abilitati all’interno della relativa categoria merceologica.

Tempi e modalità di accesso

La fase di ammissione degli operatori economici è già operativa e rimarrà aperta per l’intera durata del bando. L’entrata in piena operatività è prevista per settembre 2025, quando sarà completato il popolamento del sistema con i fornitori qualificati.

Da quel momento le stazioni appaltanti potranno avviare le procedure di affidamento, pubblicando gli appalti specifici e gestendo direttamente le consultazioni tramite l’infrastruttura digitale SDAPA, senza necessità di bandi ulteriori.