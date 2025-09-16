Quando un servizio può dirsi davvero di natura intellettuale, escludendo l’obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza? Quali clausole del bando devono essere impugnate subito, pena la decadenza? In che misura un’offerta è da considerarsi unica e unitaria, senza sconfinare nel divieto di offerte plurime o alternative? E, ancora, quali sono i limiti effettivi al subappalto per lavoratori autonomi in un appalto di servizi complessi?

Sono le questioni affrontate dal TAR Lazio con la sentenza 10 settembre 2025, n. 16146, che offre chiarimenti utili per la gestione delle gare di servizi ad alto contenuto professionale.

Servizi intellettuali, costi della manodopera e subappalto: le indicazioni del TAR

La gara riguardava l’affidamento di servizi di gestione e controllo connessi a interventi sociali finanziati con fondi europei. Un RTI concorrente ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo l’illegittimità dell’offerta vincitrice e la scorretta impostazione della lex specialis.

Quattro i motivi principali del ricorso:

violazione del principio di immodificabilità dell’offerta (art. 17 d.lgs. 36/2023);

(art. 17 d.lgs. 36/2023); illegittimo ricorso al subappalto con lavoratori autonomi (art. 119);

con lavoratori autonomi (art. 119); mancata indicazione di CCNL, costi della manodopera e oneri della sicurezza (artt. 11, 41, 102, 108, 110);

di CCNL, costi della manodopera e oneri della sicurezza (artt. 11, 41, 102, 108, 110); omessa previsione dei costi della manodopera nella documentazione di gara (art. 41, comma 14).

Il quadro normativo

Diverse le disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) richiamate all’interno della sentenza:

art. 17, sul principio di immodificabilità dell’offerta.

principio di immodificabilità dell’offerta. art. 119 : disciplina del subappalto e limiti all’esternalizzazione delle prestazioni principali.

: disciplina del subappalto e limiti all’esternalizzazione delle prestazioni principali. art. 41, comma 14 : obbligo di individuazione dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante.

: obbligo di individuazione dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante. art. 108, comma 9 : esclusione dell’obbligo di indicare costi della manodopera e oneri della sicurezza nei servizi intellettuali.

: esclusione dell’obbligo di indicare costi della manodopera e oneri della sicurezza nei servizi intellettuali. art. 11: obbligo della stazione appaltante di indicare il CCNL applicabile.

Vediamo come sono state interpretate dal giudice amministrativo nella decisione.