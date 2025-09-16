mapei istituzionale
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Servizi intellettuali e costi della manodopera: il TAR sulla natura dell’offerta e i limiti al subappalto

In una nuova sentenza si chiariscono quattro punti chiave: servizi di natura intellettuale, onere di immediata impugnazione, natura unitaria dell’offerta e limiti al subappalto

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/09/2025

Quando un servizio può dirsi davvero di natura intellettuale, escludendo l’obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza? Quali clausole del bando devono essere impugnate subito, pena la decadenza? In che misura un’offerta è da considerarsi unica e unitaria, senza sconfinare nel divieto di offerte plurime o alternative? E, ancora, quali sono i limiti effettivi al subappalto per lavoratori autonomi in un appalto di servizi complessi?

Sono le questioni affrontate dal TAR Lazio con la sentenza 10 settembre 2025, n. 16146, che offre chiarimenti utili per la gestione delle gare di servizi ad alto contenuto professionale.

Servizi intellettuali, costi della manodopera e subappalto: le indicazioni del TAR

La gara riguardava l’affidamento di servizi di gestione e controllo connessi a interventi sociali finanziati con fondi europei. Un RTI concorrente ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo l’illegittimità dell’offerta vincitrice e la scorretta impostazione della lex specialis.

Quattro i motivi principali del ricorso:

  • violazione del principio di immodificabilità dell’offerta (art. 17 d.lgs. 36/2023);
  • illegittimo ricorso al subappalto con lavoratori autonomi (art. 119);
  • mancata indicazione di CCNL, costi della manodopera e oneri della sicurezza (artt. 11, 41, 102, 108, 110);
  • omessa previsione dei costi della manodopera nella documentazione di gara (art. 41, comma 14).

Il quadro normativo

Diverse le disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) richiamate all’interno della sentenza:

  • art. 17, sul principio di immodificabilità dell’offerta.
  • art. 119: disciplina del subappalto e limiti all’esternalizzazione delle prestazioni principali.
  • art. 41, comma 14: obbligo di individuazione dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante.
  • art. 108, comma 9: esclusione dell’obbligo di indicare costi della manodopera e oneri della sicurezza nei servizi intellettuali.
  • art. 11: obbligo della stazione appaltante di indicare il CCNL applicabile.

Vediamo come sono state interpretate dal giudice amministrativo nella decisione.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Clausole sociali Subappalto Costi della manodopera Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Servizi intellettuali e costi della manodopera: il TAR sulla natura dell’offerta e i limiti al subappalto
2
La decisione del TAR Lazio
3
Conclusioni
Umidità di risalita? scegli aquapol

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 11/09/2025
Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile
2
EDILIZIA - 08/09/2025
Salva Casa e pergotenda: ecco quando non è edilizia libera e si commette reato
3
EDILIZIA - 15/09/2025
Abusi edilizi e sanatoria: le conferme del Consiglio di Stato sulla doppia conformità
4
LAVORI PUBBLICI - 08/09/2025
Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse
5
LAVORI PUBBLICI - 09/09/2025
RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti
6
EDILIZIA - 07/09/2025
Demolizione abusi edilizi: il TAR su sanzione alternativa e responsabilità