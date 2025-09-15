2si programmi free
Servizi di progettazione e comprova dei requisiti: il Consiglio di Stato chiarisce i criteri

Per i servizi resi a committenti privati, la prova dei requisiti può basarsi sui certificati di esecuzione lavori (CEL), contratti e fatture, senza pretendere certificazioni pubbliche non applicabili

di Redazione tecnica - 15/09/2025

Uno dei punti fondamentali in materia di affidamento di servizi tecnici attiene i requisiti speciali che possono essere spesi in gara e in che modo devono essere documentati. 

Tanti i quesiti che ne possono venire fuori: quali prestazioni possono essere utilizzate dagli operatori economici per dimostrarli? È sufficiente aver svolto servizi analoghi per committenti privati, oppure occorre sempre il riferimento ad attività approvate dalla pubblica amministrazione? 

Servizi di progettazione: come provare i requisiti?

A fornire chiarimenti sulla spendita dei requisiti professionali è il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 agosto 2025, n. 7031, in relazione a un contenzioso sull'aggiudicazione di un appalto integrato, in cui l’impresa aggiudicataria si è avvalsa di una società di ingegneria esterna per coprire i requisiti di progettazione.

L’operatore escluso ha contestato la validità della documentazione prodotta, sostenendo che:

  • l'aggiudicataria avrebbe speso requisiti di capacità tecnica non correttamente maturati, in quanto riferiti a servizi di progettazione svolti in contesti privati e non riconducibili alle prestazioni richieste dalla lex specialis;
  • avrebbe fatto ricorso ad un contratto di avvalimento ritenuto fittizio, privo di reale trasferimento di risorse e professionalità;
  • non avrebbe garantito la piena conformità dei servizi di punta ai parametri minimi richiesti dal disciplinare.

Il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittima l’aggiudicazione. La decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, ribadendo che:

  • i servizi di progettazione per committenti privati, se documentati, possono valere come requisiti tecnici;
  • il progettista esterno può essere legittimamente indicato in gara;
  • il contratto di avvalimento è valido se prevede la messa a disposizione effettiva di mezzi e risorse.

Vediamo il percorso che ha portato i giudici di Palazzo Spada a questa decisione.

INDICE

1
Servizi di progettazione e comprova dei requisiti: il Consiglio di Stato chiarisce i criteri
2
I riferimenti normativi
3
Spendibilità dei servizi tecnici resi a committenti privati
4
Conclusioni: un principio di equilibrio
