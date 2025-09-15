Servizi di progettazione e comprova dei requisiti: il Consiglio di Stato chiarisce i criteri
Per i servizi resi a committenti privati, la prova dei requisiti può basarsi sui certificati di esecuzione lavori (CEL), contratti e fatture, senza pretendere certificazioni pubbliche non applicabili
Uno dei punti fondamentali in materia di affidamento di servizi tecnici attiene i requisiti speciali che possono essere spesi in gara e in che modo devono essere documentati.
Tanti i quesiti che ne possono venire fuori: quali prestazioni possono essere utilizzate dagli operatori economici per dimostrarli? È sufficiente aver svolto servizi analoghi per committenti privati, oppure occorre sempre il riferimento ad attività approvate dalla pubblica amministrazione?
Servizi di progettazione: come provare i requisiti?
A fornire chiarimenti sulla spendita dei requisiti professionali è il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 agosto 2025, n. 7031, in relazione a un contenzioso sull'aggiudicazione di un appalto integrato, in cui l’impresa aggiudicataria si è avvalsa di una società di ingegneria esterna per coprire i requisiti di progettazione.
L’operatore escluso ha contestato la validità della documentazione prodotta, sostenendo che:
- l'aggiudicataria avrebbe speso requisiti di capacità tecnica non correttamente maturati, in quanto riferiti a servizi di progettazione svolti in contesti privati e non riconducibili alle prestazioni richieste dalla lex specialis;
- avrebbe fatto ricorso ad un contratto di avvalimento ritenuto fittizio, privo di reale trasferimento di risorse e professionalità;
- non avrebbe garantito la piena conformità dei servizi di punta ai parametri minimi richiesti dal disciplinare.
Il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittima l’aggiudicazione. La decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, ribadendo che:
- i servizi di progettazione per committenti privati, se documentati, possono valere come requisiti tecnici;
- il progettista esterno può essere legittimamente indicato in gara;
- il contratto di avvalimento è valido se prevede la messa a disposizione effettiva di mezzi e risorse.
Vediamo il percorso che ha portato i giudici di Palazzo Spada a questa decisione.
