Le stazioni appaltanti non possono estendere automaticamente ai servizi di collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti il requisito di anzianità professionale decennale previsto per il collaudo statico, introducendo condizioni più restrittive rispetto a quelle stabilite dalla disciplina di settore.

La possibilità di definire requisiti adeguati alla complessità delle prestazioni deve rispettare i limiti posti dal D.Lgs. n. 36/2023 e non può tradursi in una riduzione ingiustificata della platea degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento.

È il principio affermato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Delibera del 21 ottobre 2026, n. 405, con la quale è stata contestata la clausola di un capitolato che imponeva almeno dieci anni di abilitazione professionale ai componenti del gruppo di lavoro incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti, nonostante l'art. 14, comma 3, dell'Allegato II.14 al Codice preveda, per i professionisti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici incaricati del collaudo tecnico-amministrativo, l'iscrizione all'albo da almeno cinque anni.

Collaudo negli appalti pubblici: la contestazione dei 10 anni di abilitazione

La procedura esaminata dall'ANAC riguardava la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana. L'appalto era suddiviso in sette lotti, comprendenti attività di pianificazione urbanistica, progettazione, verifica della progettazione, supporto al RUP, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo.

La contestazione principale ha riguardato un lotto per il quale il capitolato prestazionale richiedeva un'anzianità di abilitazione professionale di almeno dieci anni anche per i collaudatori tecnico-amministrativi e tecnico-funzionali degli impianti, estendendo a tali figure il requisito previsto per il collaudo statico.

La stazione appaltante aveva giustificato questa scelta con la necessità di garantire un livello omogeneo di esperienza tra i componenti dell'organo di collaudo, tenuto conto dell'integrazione funzionale delle rispettive attività e del ruolo di sintesi finale attribuito al collaudatore tecnico-amministrativo. Aveva inoltre precisato che la maggiore anzianità non costituiva un requisito di partecipazione dell'operatore economico, ma una condizione relativa alla composizione del gruppo di lavoro destinato all'esecuzione dei contratti applicativi.

Le argomentazioni non sono state condivise dall'ANAC, che ha ricondotto la legittimità della clausola alla disciplina dei requisiti professionali prevista dall'Allegato II.14 e ai limiti che il Codice pone alla discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione delle condizioni di gara.

Collaudo tecnico-amministrativo: requisiti professionali e iscrizione all'albo

L'art. 14, comma 3, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) individua i requisiti professionali per lo svolgimento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, prevedendo il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e dell'abilitazione all'esercizio della professione, oltre all'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale per i soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici.

La clausola contestata richiedeva invece un'anzianità di abilitazione professionale almeno decennale, applicando ai collaudatori tecnico-amministrativi e tecnico-funzionali degli impianti una condizione prevista per un'attività diversa, senza che l'esigenza di uniformare il livello di esperienza dei professionisti potesse giustificare, secondo l'ANAC, il superamento dei requisiti stabiliti dalla disciplina applicabile.

Nella delibera il requisito quinquennale di iscrizione all'albo è stato confrontato con quello decennale di abilitazione introdotto dalla stazione appaltante, pur trattandosi di due condizioni giuridicamente distinte, che non devono essere sovrapposte nella lettura della disposizione. L'Autorità ha comunque considerato la maggiore anzianità richiesta dal capitolato una limitazione ingiustificata, perché destinata a escludere dalla procedura operatori economici in grado di mettere a disposizione professionisti in possesso dei requisiti normativamente previsti.

La disciplina del collaudo deve essere letta insieme agli articoli 10 e 100 del Codice, che regolano rispettivamente la massima partecipazione e i requisiti di ordine speciale, delimitando il potere delle stazioni appaltanti di introdurre condizioni ulteriori nella documentazione di gara.

Requisiti nelle gare per servizi tecnici: i limiti alla discrezionalità della stazione appaltante

L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, purché attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo conto dell'interesse pubblico alla più ampia partecipazione e favorendo l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese. L'art. 100, comma 12, stabilisce inoltre che, fatte salve le disposizioni dell'art. 102 e delle leggi speciali, i requisiti di partecipazione devono essere individuati tra quelli previsti dai commi precedenti dello stesso articolo.

Le due disposizioni riconoscono alle stazioni appaltanti la possibilità di definire condizioni adeguate alle caratteristiche dell'affidamento, ma ne delimitano l'esercizio attraverso il rispetto della disciplina applicabile e dei principi di proporzionalità e concorrenza. La maggiore qualificazione professionale richiesta per l'esecuzione di un servizio non può quindi essere utilizzata per introdurre restrizioni prive di un adeguato fondamento normativo, anche quando siano motivate dall'esigenza di assicurare un'elevata esperienza dei soggetti incaricati.

Sul punto, ANAC ha richiamato il consolidato orientamento sulla tassatività dei requisiti speciali di partecipazione, secondo il quale la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 non consente di prevedere requisiti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dall'art. 100, salve le eccezioni espressamente contemplate dalla normativa. La legittimità delle condizioni stabilite dalla lex specialis deve pertanto essere valutata considerando sia il loro fondamento normativo sia gli effetti che producono sull'accesso alla procedura.

Per il lotto relativo al collaudo, l'estensione del requisito decennale ha determinato, secondo l'Autorità, un'indebita limitazione della partecipazione, escludendo operatori economici che disponevano di professionisti qualificati secondo la disciplina di settore, ma privi dell'ulteriore anzianità richiesta dal capitolato.

Requisiti del gruppo di lavoro: quando limitano la partecipazione alla gara

La circostanza che il requisito decennale fosse riferito alla composizione del gruppo di lavoro, anziché direttamente alla capacità dell'operatore economico, non è stata considerata sufficiente dall'ANAC per escluderne il carattere restrittivo.

La distinzione tra requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione conserva una precisa funzione nel sistema del Codice, poiché i primi riguardano la qualificazione del concorrente, mentre le seconde disciplinano le modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Tuttavia, anche le caratteristiche richieste ai professionisti incaricati dell'esecuzione possono condizionare l'accesso alla procedura, quando impongono agli operatori economici di disporre di figure professionali con requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa.

Nel caso esaminato, la maggiore anzianità richiesta ai collaudatori avrebbe impedito di utilizzare professionisti che soddisfacevano i requisiti previsti per lo svolgimento delle prestazioni, senza che la collocazione della prescrizione nel capitolato potesse superare gli effetti restrittivi rilevati dall'Autorità.

La valutazione si è concentrata quindi sulla funzione sostanziale della clausola e sulle sue conseguenze per la partecipazione, considerando insufficiente la distinzione formale proposta dalla stazione appaltante.

Anche se in termini generali non si esclude la possibilità di prevedere specifiche condizioni professionali per l'esecuzione di prestazioni complesse, non è ammissibile l'estensione del requisito decennale alle attività di collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale, in assenza di una giustificazione ritenuta compatibile con la disciplina applicabile.

Offerta tecnica nei servizi di ingegneria: i limiti temporali alle esperienze pregresse

La verifica della documentazione di gara ha evidenziato anche l'introduzione di limiti temporali per la valutazione delle esperienze professionali pregresse, fissati in dieci anni per alcuni lotti e in quindici anni per altri.

L'ANAC ha ritenuto tali previsioni in contrasto con le indicazioni del Bando tipo n. 2/2026, approvato con Delibera n. 153 del 15 aprile 2026, che, nell'ambito del criterio relativo alla professionalità e adeguatezza dell'offerta, non contempla limiti temporali per la valutazione dei servizi già svolti.

L'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 individua un periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ma tale limitazione non si estende automaticamente alla valutazione qualitativa dell'offerta, che deve consentire alla stazione appaltante di apprezzare la pertinenza delle esperienze maturate rispetto agli obiettivi dell'affidamento.

La professionalità e adeguatezza dell'offerta vengono infatti valutate considerando la capacità del concorrente di dimostrare, attraverso i servizi precedentemente svolti, competenze coerenti con le caratteristiche tecnologiche, funzionali e di inserimento ambientale delle prestazioni richieste. L'esclusione delle esperienze maturate al di fuori di un determinato periodo può quindi penalizzare attività professionali pertinenti e qualificate, riducendo le possibilità di valorizzazione del curriculum tecnico dei concorrenti.

L'Autorità ha osservato che le limitazioni temporali, pur non impedendo direttamente la partecipazione, possono condizionare significativamente la valutazione delle offerte e determinare disparità di trattamento, soprattutto quando al criterio della professionalità viene attribuito un peso rilevante nell'assegnazione del punteggio tecnico.

Pubblicità legale delle gare: il link deve portare alla documentazione della procedura

L'ANAC ha contestato anche la violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, avendo riscontrato che il collegamento inserito sulla Piattaforma per la pubblicità legale rinviava alla pagina iniziale della piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante, anziché alla documentazione relativa alla specifica procedura.

Gli articoli 27, comma 3, e 85, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 prevedono che la documentazione di gara sia resa disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti, garantendone l'accessibilità mediante il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il Comunicato del Presidente ANAC del 24 gennaio 2024 e la FAQ F.10 sulla digitalizzazione dei contratti pubblici precisano che il collegamento pubblicato ai fini della pubblicità legale deve consentire di accedere alla documentazione della singola procedura, senza limitarsi a un rinvio alla pagina generale della piattaforma o a un sistema di ricerca degli affidamenti.

L'Autorità ha quindi invitato la stazione appaltante a rispettare le prescrizioni in materia di accessibilità degli atti, valutando, ove necessario, la modifica del collegamento pubblicato e la rettifica del bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il parere motivato e le conseguenze sulla procedura

La clausola relativa al requisito decennale per il collaudo è stata ricondotta dall'ANAC alle fattispecie di grave violazione che consentono l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 220, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto ingiustificatamente restrittiva della partecipazione e della concorrenza.

L'Autorità ha pertanto trasmesso alla stazione appaltante un parere motivato, invitandola ad annullare in autotutela gli atti relativi al lotto in esame, compresi il bando, il disciplinare e gli eventuali provvedimenti conseguenti già adottati, assegnando un termine di venti giorni dalla ricezione per conformarsi alle indicazioni formulate, con l'avvertimento che, in mancanza, avrebbe potuto impugnare gli atti di gara davanti al giudice amministrativo.

Per gli altri lotti, interessati dalle ulteriori criticità rilevate nella documentazione, l'ANAC ha raccomandato una rivalutazione della disciplina di gara.

Requisiti professionali nelle gare: le verifiche a carico delle stazioni appaltanti

No quindi all'introduzione ingiustificata di requisiti professionali più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa di settore, soprattutto quando tali condizioni vengono estese a prestazioni differenti sulla base di esigenze organizzative che non trovano un adeguato riscontro nelle disposizioni applicabili.

Per i servizi di collaudo, la richiesta di un'anzianità professionale superiore a quella prevista dall'Allegato II.14 deve essere valutata considerando non soltanto le caratteristiche dell'incarico, ma anche gli effetti che produce sulla possibilità degli operatori economici di partecipare alla procedura, senza che la sua collocazione tra le condizioni relative al gruppo di lavoro possa sottrarla al rispetto dei principi di proporzionalità e concorrenza.

La stessa attenzione va riservata ai criteri di valutazione delle esperienze professionali, distinguendo i limiti temporali previsti per dimostrare la capacità tecnica da quelli applicabili alla valutazione qualitativa dell'offerta, affinché la selezione dei concorrenti e l'attribuzione dei punteggi rimangano coerenti con la disciplina dei servizi di architettura e ingegneria.