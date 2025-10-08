Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Servizi di ingegneria e architettura: in consultazione il nuovo Bando tipo ANAC n. 2/2025

ANAC apre la consultazione pubblica sulla revisione del Bando tipo n. 2/2025 per i servizi di architettura e ingegneria. Osservazioni entro il 10 novembre 2025.

di Redazione tecnica - 08/10/2025

È aperta la consultazione pubblica del nuovo Bando tipo ANAC n. 2/2025, dedicato alle procedure aperte per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea.

Il documento è stato aggiornato alle modifiche introdotte dal d.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo Codice”), che ha innovato diversi aspetti della disciplina sugli appalti pubblici, incidendo in particolare sui criteri di aggiudicazione, sulle procedure di selezione e sulla documentazione di gara.

Bando tipo ANAC n. 2/2025: aperte le consultazioni

La riformulazione dello schema di disciplinare e del modello di domanda di partecipazione rispondono all’esigenza di adeguare la modulistica alle novità normative e di garantire maggiore chiarezza e uniformità applicativa nelle gare di progettazione, un ambito strategico per la qualità dell’opera pubblica e l’efficienza delle stazioni appaltanti.

La consultazione si inserisce nell’ambito dell’art. 222, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che attribuisce ad ANAC il compito di predisporre i bandi tipo e gli schemi-tipo di disciplinare di gara, con lo scopo di assicurare uniformità, semplificazione e trasparenza nelle procedure di affidamento.

Il nuovo Bando tipo n. 2/2025 è costruito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, in coerenza con i principi generali di fiducia, risultato e accesso al mercato fissati dal Codice.

Considerata la rilevanza del documento, ANAC ha istituito un gruppo tecnico di confronto con i principali soggetti del sistema dei contratti pubblici, tra cui ITACA/Soggetti Aggregatori, IFEL/ANCI, Invitalia, Consip, OICE, ANCE, CNI e Rete delle Professioni Tecniche.

Tali organismi hanno esaminato in via preliminare sia lo schema del Bando tipo n. 2/2025 sia il modello di domanda di partecipazione, formulando osservazioni tecniche e proposte di allineamento.

