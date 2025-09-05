Servizio registrazione utenti ANAC: arriva la nuova area personale
L'Autorità avvia la nuova piattaforma digitale per la gestione di dati, credenziali, profili e deleghe: garantita la continuità degli accessi e strumenti di supporto per la transizione
Cambio di passo per ANAC: dal prossimo 8 settembre 2025 sarà attivo il nuovo servizio di registrazione degli utenti, accessibile attraverso l’“Area personale” del portale dell’Autorità Anticorruzione.
Servizio di registrazione utenti Anac: arriva la nuova piattaforma
L’avvio della piattaforma segna la fine del vecchio sistema, definitivamente chiuso dal 4 settembre, aprendo la strada a una gestione unificata di dati, credenziali e deleghe per l’accesso ai servizi online.
Da lunedì 8 settembre sarà quindi attivo il nuovo sistema di registrazione degli utenti: si tratta di un passaggio importante, finalizzato a garantire maggiore semplicità, sicurezza e personalizzazione nella gestione degli account.
Come ha sottolineato il Presidente di Anac Giuseppe Busia, la scelta di rinnovare il sistema nasce proprio per offrire servizi mirati sulla base delle esigenze e delle richieste dei diversi utenti.
Cosa cambia con il nuovo sistema
All’interno del portale “Servizi” ANAC verrà introdotta una sezione dedicata, denominata Area personale, che consentirà agli utenti di:
- creare un account personale;
- gestire dati anagrafici, credenziali e attività collegate;
- richiedere, visualizzare e delegare i profili associati ai diversi servizi ANAC.
L’Autorità ha precisato che l’accesso ai servizi non subirà interruzioni: i diritti di accesso già acquisiti rimarranno invariati.
Inoltre, per agevolare la transizione saranno messi a disposizione:
- una guida online all’uso dell’Area personale;
- FAQ aggiornate sulle modalità di registrazione;
- video tutorial per la gestione dei profili e delle deleghe.
