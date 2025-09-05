2si programmi free
Programmi gratuiti 2Si
Servizio registrazione utenti ANAC: arriva la nuova area personale

L'Autorità avvia la nuova piattaforma digitale per la gestione di dati, credenziali, profili e deleghe: garantita la continuità degli accessi e strumenti di supporto per la transizione

di Redazione tecnica - 05/09/2025

Cambio di passo per ANAC: dal prossimo 8 settembre 2025 sarà attivo il nuovo servizio di registrazione degli utenti, accessibile attraverso l’“Area personale” del portale dell’Autorità Anticorruzione.

Servizio di registrazione utenti Anac: arriva la nuova piattaforma

L’avvio della piattaforma segna la fine del vecchio sistema, definitivamente chiuso dal 4 settembre, aprendo la strada a una gestione unificata di dati, credenziali e deleghe per l’accesso ai servizi online.

Da lunedì 8 settembre sarà quindi attivo il nuovo sistema di registrazione degli utenti: si tratta di un passaggio importante, finalizzato a garantire maggiore semplicità, sicurezza e personalizzazione nella gestione degli account.

Come ha sottolineato il Presidente di Anac Giuseppe Busia, la scelta di rinnovare il sistema nasce proprio per offrire servizi mirati sulla base delle esigenze e delle richieste dei diversi utenti.

Cosa cambia con il nuovo sistema

All’interno del portale “Servizi” ANAC verrà introdotta una sezione dedicata, denominata Area personale, che consentirà agli utenti di:

  • creare un account personale;
  • gestire dati anagrafici, credenziali e attività collegate;
  • richiedere, visualizzare e delegare i profili associati ai diversi servizi ANAC.

L’Autorità ha precisato che l’accesso ai servizi non subirà interruzioni: i diritti di accesso già acquisiti rimarranno invariati.

Inoltre, per agevolare la transizione saranno messi a disposizione:

  • una guida online all’uso dell’Area personale;
  • FAQ aggiornate sulle modalità di registrazione;
  • video tutorial per la gestione dei profili e delle deleghe.
ENTI LOCALI ANAC Digitalizzazione Pubblica Amministrazione
