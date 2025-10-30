Chi può realmente accedere alle agevolazioni fiscali del “Decreto Crescita” per l'acquisto di immobili da riqualificare?

A chiarire il perimetro di applicazione per la tassazione fissa sulle imposte ipotecarie e catastali prevista per le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare è la Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 ottobre 2025, n. 26928.

Ristrutturazioni edilizie: la Cassazione sull'ambito soggettivo delle agevolazioni “Decreto Crescita”

La vicenda trae origine dall’acquisto, nel 2019, di un intero edificio da parte di una SICAF (Società di investimento per azioni a capitale fisso) immobiliare, che aveva chiesto il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura proporzionale, ritenendo applicabile la disciplina agevolativa di cui all’articolo 7 del D.L. n. 34/2019.

Secondo la società, l’incentivo doveva essere riconosciuto anche a chi, pur non essendo impresa edile, realizza interventi di riqualificazione tramite appaltatori, in linea con gli obiettivi energetici e antisismici del decreto.

L’Agenzia delle Entrate aveva negato il beneficio, sostenendo che una società di investimento non può essere equiparata a un’impresa di costruzione o di ristrutturazione. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano confermato la posizione dell’Amministrazione, e la Cassazione ha ora consolidato questo orientamento.