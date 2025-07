Sicurezza Cantieri, la Cassazione ribadisce che non basta la segnalazione verbale

Il datore di lavoro è responsabile se non impedisce l’accesso a una zona pericolante adiacente al cantiere? La segnalazione verbale può sostituire i dispositivi fisici di protezione? Quali misure devono essere adottate anche prima dell’inizio effettivo dei lavori?

Sicurezza cantieri: la sentenza della Cassazione

A queste domande risponde la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23320 del 23 giugno 2025, affronta il delicato tema della sicurezza nei cantieri, soffermandosi in particolare sulla gestione delle fasi preliminari di allestimento e delle zone contigue all’area operativa. La pronuncia conferma l’importanza di una corretta valutazione dei rischi e della predisposizione di misure idonee, come previsto dal Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Il caso prende le mosse da un tragico infortunio avvenuto durante i lavori di rifacimento del tetto di un edificio gravemente danneggiato da un incendio: un operaio, impegnato nel montaggio del ponteggio, è precipitato in un locale sottostante attraverso una voragine nel solaio, riportando lesioni mortali.

L’area in cui si è verificato l’incidente, sebbene non formalmente compresa nel perimetro del cantiere, era adiacente e facilmente accessibile. E proprio questa accessibilità, unita all’assenza di efficaci barriere fisiche e segnaletica di pericolo, ha determinato la responsabilità del datore di lavoro.

La posizione della Cassazione

La Suprema Corte ha confermato la condanna, respingendo la tesi difensiva fondata sull’imprevedibilità della condotta del lavoratore. L’accesso alla zona pericolante era tutt’altro che abnorme o anomalo: si trattava di un ambiente contiguo al cantiere e, quindi, rientrante nel raggio operativo degli addetti.

Il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere e impedire tale rischio adottando:

segnaletica visibile e inequivocabile, conforme alle norme tecniche;

barriere fisiche stabili e non aggirabili;

comunicazioni chiare e rivolte a tutti gli operatori presenti in cantiere, e non solo a singoli lavoratori.

I giudici hanno evidenziato che l’area in questione era direttamente accessibile tramite scale e una porta interna, e che lo sbarramento in legno alto circa un metro non poteva costituire un reale ostacolo all’ingresso, tanto più in assenza di specifici cartelli che segnalassero il pericolo imminente. La comunicazione verbale, da sola, è stata ritenuta inidonea.

Non basta delimitare, occorre impedire

Secondo la Corte, il comportamento del lavoratore non è stato abnorme ma, al contrario, perfettamente coerente con l’ambito operativo in cui si stava svolgendo l’allestimento del ponteggio. L’evento lesivo si è verificato proprio a causa della mancata predisposizione di misure efficaci di prevenzione.

Le linee guida ribadite dalla sentenza:

la segnaletica di pericolo deve essere visibile, inequivocabile e duratura;

le barriere fisiche devono impedire l’accesso, anche involontario, alle zone a rischio;

le aree adiacenti al cantiere devono essere trattate come parte integrante del perimetro operativo, se accessibili e pericolose.

Conclusioni

L’intervento della Cassazione rafforza i principi di prevenzione in ambito edilizio, fornendo indicazioni operative chiare per progettisti, coordinatori e datori di lavoro: