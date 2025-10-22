Può una Soprintendenza esprimere un parere vincolante oltre i termini di legge senza che si formi il silenzio assenso? E la disciplina del paesaggio costituisce sempre un’area sottratta a tale istituto?

A rispondere a questi interrogativi è il TAR Sicilia con la sentenza del 15 ottobre 2025, n. 2249, che affronta un caso di particolare rilievo per i rapporti tra Comuni e Soprintendenze, riaffermando la portata generale dell’art. 17-bis della Legge 241/1990 anche nei procedimenti che coinvolgono interessi culturali e paesaggistici, quando il confronto avviene tra pubbliche amministrazioni.

Parere di compatibilità paesaggistica: se tardivo, vale il silenzio assenso

Un’amministrazione comunale, nell’ambito dell’iter di approvazione del Piano Particolareggiato del centro storico, aveva trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali territoriale la richiesta di parere paesaggistico.

Il parere della Soprintendenza, favorevole con prescrizioni, era stato rilasciato oltre 6 mesi dopo; il Comune ha quindi impugnato l’atto, sostenendo che il parere fosse tardivo e quindi inefficace per decorso dei termini, con conseguente formazione del silenzio assenso.

Non solo: le prescrizioni imposte, ritenute generiche e prive di base normativa, sarebbero comunque state illegittime.

Tesi che il TAR ha condiviso, sulla base di un impianto normativo ben preciso che merita un approfondimento.