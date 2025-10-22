Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
bive visita
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Parere di compatibilità paesaggistica tardivo: vale il silenzio assenso

Il silenzio assenso ex art. 17-bis L. 241/1990 opera anche nei pareri paesaggistici tra enti pubblici: annullato il parere tardivo della Soprintendenza

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 22/10/2025

Può una Soprintendenza esprimere un parere vincolante oltre i termini di legge senza che si formi il silenzio assenso? E la disciplina del paesaggio costituisce sempre un’area sottratta a tale istituto?

A rispondere a questi interrogativi è il TAR Sicilia con la sentenza del 15 ottobre 2025, n. 2249, che affronta un caso di particolare rilievo per i rapporti tra Comuni e Soprintendenze, riaffermando la portata generale dell’art. 17-bis della Legge 241/1990 anche nei procedimenti che coinvolgono interessi culturali e paesaggistici, quando il confronto avviene tra pubbliche amministrazioni.

Parere di compatibilità paesaggistica: se tardivo, vale il silenzio assenso

Un’amministrazione comunale, nell’ambito dell’iter di approvazione del Piano Particolareggiato del centro storico, aveva trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali territoriale la richiesta di parere paesaggistico.

Il parere della Soprintendenza, favorevole con prescrizioni, era stato rilasciato oltre 6 mesi dopo; il Comune ha quindi impugnato l’atto, sostenendo che il parere fosse tardivo e quindi inefficace per decorso dei termini, con conseguente formazione del silenzio assenso.

Non solo: le prescrizioni imposte, ritenute generiche e prive di base normativa, sarebbero comunque state illegittime.

Tesi che il TAR ha condiviso, sulla base di un impianto normativo ben preciso che merita un approfondimento.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Autorizzazione paesaggistica Codice dei beni culturali Silenzio assenso

Documenti Allegati

INDICE

1
Parere di compatibilità paesaggistica tardivo: vale il silenzio assenso
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni
dissuasori pilomat

IL NOTIZIOMETRO

1
FISCO E TASSE - 20/10/2025
Ristrutturazioni edilizie 2025: tutte le agevolazioni nella nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate
2
EDILIZIA - 20/10/2025
Tettoia e pergolato: non sono edilizia libera se stabilmente ancorati al suolo
3
EDILIZIA - 15/10/2025
Cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: serve il permesso di costruire
4
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamenti diretti, proroga e principio di rotazione: interviene il MIT
5
EDILIZIA - Ultima ora
Compravendita immobiliare e conformità catastale: la Cassazione chiarisce quando l’atto è nullo
6
EDILIZIA - 17/10/2025
Terzo condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della sanatoria