Permesso di costruire e decorso dei termini: il valore del silenzio secondo il Consiglio di Stato

Art. 20 d.P.R. 380/2001 e legge 241/1990: quando matura il silenzio-assenso, cosa non lo blocca (10-bis e integrazioni) e quali margini restano in autotutela.

di Gianluca Oreto - 23/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la decisione dei giudici di Palazzo Spada è opportuno circoscrivere il quadro normativo di riferimento. Il punto di partenza non può che essere l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). La norma stabilisce che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire, si intende formato il silenzio-assenso, in mancanza di un motivato diniego.

Questa disposizione non è isolata, ma si colloca all’interno del sistema delineato dalla legge n. 241/1990. In particolare:

  • l’art. 2, al comma 1 impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento nei termini stabiliti e al comma 8-bis sancisce l’inefficacia dei provvedimenti adottati tardivamente, fatta salva la possibilità di esercitare l’autotutela;
  • l’art. 20 attribuisce al silenzio-assenso un valore provvedimentale, quando espressamente previsto.

Il dato centrale è che il legislatore ha voluto attribuire al tempo un significato giuridico preciso. Il decorso dei termini non è un mero disallineamento organizzativo, ma incide direttamente sulla titolarità e sull’esercizio del potere amministrativo.

EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia Consiglio di Stato DPR n. 380/2001 Silenzio assenso

