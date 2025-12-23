I principi affermati dal Consiglio di Stato

Circoscritto il quadro normativo, passiamo ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato. Il primo riguarda proprio la formazione del silenzio-assenso. Secondo il Collegio, una volta decorso il termine procedimentale senza l’adozione di un diniego espresso, il titolo edilizio si perfeziona, anche se l’istanza non risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Pretendere che il silenzio produca effetti solo in presenza della conformità sostanziale dell’intervento significherebbe sottrarre il titolo tacito alla disciplina generale dell’annullabilità e svuotare l’istituto della sua funzione di semplificazione. In questo modo, il silenzio-assenso diventerebbe un titolo “condizionato”, sempre esposto al rischio di disconoscimento, in aperto contrasto con la ratio della norma.

Un secondo passaggio centrale riguarda il ruolo del preavviso di rigetto. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 ha natura endoprocedimentale e non conclude il procedimento. Non può, quindi, essere equiparata a un diniego e non è idonea, di per sé, a impedire la formazione del silenzio-assenso.

Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre che eventuali interlocuzioni procedimentali non possono essere utilizzate per “allungare” implicitamente i termini, salvo i casi – del tutto peculiari – in cui il procedimento risulti effettivamente sospeso o scandito da integrazioni istruttorie formalizzate secondo legge.

Infine, il Collegio compie un’operazione di sistema di particolare rilievo, riconducendo il silenzio-assenso edilizio all’interno del paradigma generale della legge n. 241/1990. L’art. 20 del Testo Unico Edilizia è una declinazione settoriale del principio generale del silenzio-assenso e, come tale, rientra pienamente nella disciplina dell’inefficacia dei provvedimenti tardivi prevista dall’art. 2, comma 8-bis.