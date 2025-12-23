Analisi tecnica: scansioni procedimentali, collaborazione e consumo del potere

Per comprendere davvero quando e come si forma il silenzio-assenso nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, non basta richiamare il comma 8 dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. Occorre leggere l’intera disposizione come un meccanismo unitario, fondato su tempi certi, ruoli definiti e comportamenti procedimentali tipizzati.

Il procedimento non è lasciato alla discrezionalità organizzativa dell’amministrazione. Al contrario, è costruito su una sequenza rigida.

Entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, il responsabile del procedimento deve curare l’istruttoria e formulare una proposta di provvedimento corredata da una relazione tecnica che qualifichi l’intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio. È in questa fase che l’amministrazione è chiamata a svolgere tutte le verifiche di merito, comprese quelle sulla conformità del progetto.

Sempre all’interno di questo termine, il responsabile del procedimento può richiedere modifiche di modesta entità al progetto originario. Si tratta di un potere puntuale e circoscritto, che presuppone un’istruttoria già avanzata. La richiesta sospende il termine, ma solo fino all’esito della stessa, e impone al privato una risposta entro i tempi assegnati, seguita dall’integrazione documentale nei quindici giorni successivi.

Diversa è l’ipotesi disciplinata dal comma 5, che consente l’interruzione del termine una sola volta, ed esclusivamente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, per la richiesta motivata di documenti integrativi non già nella disponibilità dell’amministrazione. In questo caso il termine ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione.

Questa distinzione è tutt’altro che formale. Il legislatore separa nettamente:

le modifiche progettuali (comma 4),

le integrazioni documentali (comma 5),

e l’inerzia amministrativa.

Fuori da questi casi tipizzati, non esistono richieste “neutre” o interlocuzioni informali idonee a sospendere o interrompere il termine.

Chiusa la fase istruttoria, il procedimento entra nella sua fase conclusiva. Il provvedimento finale deve essere adottato entro trenta giorni dalla proposta del responsabile del procedimento. Anche in presenza di un preavviso di rigetto, il termine non viene azzerato: viene semplicemente rimodulato, restando comunque certo.

È su questo punto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 7363/2025 assume un rilievo decisivo. Il Collegio chiarisce che il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale, privo di efficacia conclusiva. Non è un diniego e non può essere utilizzato come strumento surrettizio per congelare il procedimento.

Solo in presenza di una istruttoria realmente articolata, caratterizzata da plurime interlocuzioni effettive, integrazioni richieste nei tempi di legge e un confronto sostanziale tra amministrazione e privato, il preavviso può assumere un significato diverso nel contesto procedimentale. Al di fuori di questi casi, il suo invio isolato, soprattutto a ridosso della scadenza dei termini, non impedisce la formazione del silenzio-assenso.

Un altro profilo centrale riguarda le integrazioni istruttorie inevase. Se le richieste non sono formulate nei tempi e con le modalità previste dall’art. 20, esse non possono essere invocate per sostenere che il procedimento non si sia concluso. Né possono essere inserite impropriamente nel preavviso di rigetto, riducendo illegittimamente i tempi di risposta del privato.

Il silenzio-assenso, dunque, non si forma in modo automatico e indiscriminato. Ma, allo stesso tempo, non può essere neutralizzato attraverso prassi dilatorie o atti atipici. Si forma quando:

l’istanza è completa sotto il profilo soggettivo e documentale;

l’amministrazione non esercita tempestivamente i poteri istruttori tipizzati;

il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo decorre inutilmente.

Una volta formatosi, il silenzio-assenso produce un titolo edilizio a tutti gli effetti, non subordinato a una verifica postuma di conformità. Il potere ordinario dell’amministrazione si consuma. Resta solo il potere di autotutela, esercitabile nei limiti, nei tempi e alle condizioni rigorose previste dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il tempo, in questa prospettiva, non è una variabile organizzativa, ma una regola sostanziale del procedimento.