Permesso di costruire e decorso dei termini: il valore del silenzio secondo il Consiglio di Stato
Art. 20 d.P.R. 380/2001 e legge 241/1990: quando matura il silenzio-assenso, cosa non lo blocca (10-bis e integrazioni) e quali margini restano in autotutela.
Conclusioni operative
La sentenza del Consiglio di Stato n. 7363/2025 consente di trarre alcune indicazioni operative molto chiare, soprattutto per i tecnici che assistono il privato nella fase di impostazione e gestione dell’istanza.
Il silenzio-assenso non è più un istituto “difensivo” o residuale. Oggi è uno strumento effettivamente utilizzabile, ma richiede una strategia procedimentale consapevole.
In primo luogo, l’istanza deve essere costruita in modo tecnicamente solido sin dall’origine. La legittimazione del richiedente, la completezza della cartografia, l’asseverazione di conformità urbanistica e l’allegazione di tutti gli atti di assenso necessari non sono profili secondari, ma presupposti essenziali per consentire al termine di decorrere senza interruzioni.
In secondo luogo, occorre prestare particolare attenzione alla gestione delle richieste istruttorie. Le integrazioni richieste fuori dai casi e dai tempi previsti dall’art. 20 non sospendono né interrompono il termine. Allo stesso modo, il preavviso di rigetto non può essere utilizzato per supplire a carenze istruttorie o per recuperare un potere ormai consumato.
Terzo punto: una volta decorso il termine, il titolo edilizio si forma. Il diniego tardivo è inefficace. L’amministrazione conserva strumenti di intervento, ma solo sul piano dell’autotutela, con oneri motivazionali elevati e termini stringenti (oggi ridotti a 6 mesi).
Infine, il tecnico deve sapere che il silenzio-assenso, proprio perché tacito, necessita spesso di essere reso visibile. L’attestazione del decorso dei termini prevista dal comma 8 dell’art. 20 TUE, o in alternativa il ricorso avverso il silenzio, diventano strumenti essenziali per consolidare l’affidamento e garantire la circolazione giuridica dell’immobile.
In conclusione, il silenzio-assenso non è un’anomalia del sistema, ma una conseguenza fisiologica dell’inerzia amministrativa. Governa il tempo chi governa il procedimento. E oggi, più che in passato, il tempo è diventato un fattore decisivo nel governo del territorio.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 18 settembre 2025, n. 7363
