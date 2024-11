Sismabonus acquisti: sconto in fattura anche nel 2025

La legge di bilancio per il 2025 presentata alla Camera per l’iter parlamentare prevede una serie di modifiche sostanziali alle detrazioni fiscali e un riordino dei bonus edilizi.

Sismabonus acquisti: come funziona nel 2025

In breve, le numerose e variegate aliquote presenti nella normativa vigente che regola i bonus edilizi per l’anno 2025 vengono ridotte a due:

50% per i lavori realizzati nelle abitazioni principali dai proprietari o dai titolari di diritti reali;

36% per i lavori realizzati sugli altri immobili e per tutti i soggetti ammessi in base alle regole attualmente vigenti.

Non vengono toccate, per il momento, le aliquote maggiorate del Superbonus al 65% e dell’abbattimento delle barriere architettoniche al 75% entrambe in vigore per tutto il 2025.

Alla luce di queste novità, il sismabonus acquisti previsto dal comma 1-septies dell’art. 16 del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 continua ad applicarsi anche se con aliquote diverse e limite di spesa immutato:

50% per gli acquisti di unità immobiliari ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici e che saranno adibite ad abitazioni principali dagli acquirenti;

per gli acquisti di unità immobiliari ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici e dagli acquirenti; 36% per gli acquisti di unità immobiliari ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici e che avranno altra destinazione d’uso o che saranno acquistate come seconde case ;

per gli acquisti di unità immobiliari ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici e che avranno o che saranno acquistate come ; Per entrambe le fattispecie, non c’è più la differenziazione di aliquote in base alla riduzione del rischio sismico e il limite di spesa ammesso è per tutti di 96.000 euro.

Pertanto, per gli acquisti di immobili effettuati dal 1° gennaio 2025 la detrazione sarà al massimo pari a 48.000 euro, detraibile in dieci quote costanti annuali di 4.800 euro, nel caso in cui l’acquirente adibisca l’immobile ad abitazione principale; invece, per coloro che acquisteranno l’immobile per altri utilizzi, la detrazione sarà al massimo pari a 34.560 euro, detraibile in dieci quote costanti annuali di 3.456 euro.