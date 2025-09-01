blumatica corso formativo fondamenti bim
bive Ingresso gratuito per tutti i visitatori
bive Ingresso gratuito per tutti i visitatori
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Sismabonus acquisti: via libera all’addebito delle spese all’acquirente

Una recente sentenza permette di chiarire i limiti tra legittimo rimborso delle spese tecniche e indebita trattenuta del beneficio fiscale

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 01/09/2025

Tra gli aspetti più controversi – e più volte discussi anche in queste pagine – relativi al Sismabonus-acquisti, la detrazione fiscale regolata dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, vi è il dubbio se tale rilevante beneficio debba essere inteso come interamente a favore dell’acquirente o se, in qualche modo, il costruttore possa trattenerne una parte, quantomeno a titolo di rimborso spese.

Oggi, a distanza di qualche anno dal boom che ha interessato questo bonus fiscale tra il 2022 e il 2024, iniziano ad arrivare le prime risposte, provenienti – inevitabilmente – dalle aule di giustizia.

La decisione del Tribunale di Udine

Su questa tematica si è espresso di recente il Tribunale di Udine, con sentenza n. 549/2025 del 21 luglio 2025, stabilendo che è legittima la richiesta all’acquirente di un contributo per la redazione delle certificazioni necessarie ad accedere al Sismabonus-acquisti, se il relativo importo non viene espressamente contestato dall’acquirente stesso.

Con questa decisione i giudici hanno confermato un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un acquirente che aveva omesso di pagare la fattura relativa al “contributo spese certificazione Sismabonus”.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Sismabonus-acquisti

INDICE

1
Sismabonus acquisti: via libera all’addebito delle spese all’acquirente
2
I fatti di causa
3
L’inquadramento normativo
4
La distinzione: rimborso spese vs. quota del beneficio fiscale
assorup formazione

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 28/08/2025
CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.
2
EDILIZIA - 26/08/2025
Pergolato o porticato? Il Consiglio di Stato su titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica
3
EDILIZIA - 25/08/2025
Inizio lavori e decadenza del permesso di costruire: interviene il TAR
4
PROFESSIONE - 24/08/2025
Incarichi professionali: se è consulenza, non è appalto di servizi
5
STIME E IMMOBILI - 30/08/2025
Agibilità e compravendita immobiliare: la Cassazione sui limiti della responsabilità del venditore
6
ENERGIA - 25/08/2025
Conto termico 3.0, paletti per le imprese