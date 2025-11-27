Il sistema costruttivo Ekoru come nuova frontiera dell’edilizia off-site

Negli ultimi anni, l’edilizia off-site sta vivendo una fase di crescita significativa, trainata dalla necessità di ridurre tempi, imprevisti e costi nella realizzazione di nuove costruzioni. Tuttavia, non tutti i sistemi prefabbricati sono uguali: ciò che fa realmente la differenza non è il materiale utilizzato, ma la qualità del processo e l’integrazione delle diverse componenti. È proprio su questo principio che si fonda il metodo Ekoru.

Ekoru: un sistema innovativo che cambia il mondo dell'edilizia

Ekoru nasce come risposta a una sfida che professionisti e imprese conoscono bene: garantire certezza esecutiva e prestazioni elevate senza aumentare la complessità progettuale.

Il sistema costruttivo Ekoru utilizza una tecnologia brevettata che consente di produrre pareti monostrato in materiale minerale, isolante e traspirante, unite a strutture portanti in legno lamellare e connessioni in acciaio trattato. Il risultato è un sistema ibrido altamente performante, in cui ogni materiale è scelto per svolgere una funzione precisa e complementare.

Il vantaggio principale risiede nella produzione in ambiente controllato: le operazioni più delicate, come la realizzazione degli elementi portanti e delle pareti, avvengono in stabilimento tramite macchinari 4.0. Questo garantisce precisione millimetrica, standard qualitativi costanti e un controllo completo del processo. La fase di cantiere si riduce così all’assemblaggio di componenti già pronti, con una drastica diminuzione dei tempi e delle variabili tipiche dei metodi tradizionali.

Dal punto di vista prestazionale, il sistema Ekoru offre un pacchetto completo: efficienza energetica reale grazie alla parete monostrato, comfort abitativo superiore grazie alla traspirabilità dei materiali, sicurezza antisismica certificata grazie alla struttura mista legno-acciaio e una durabilità garantita da una corretta protezione delle parti sensibili. Il tutto mantenendo estetica e finiture totalmente personalizzabili.

Per i professionisti, questo significa progetti più chiari, tempistiche certe, riduzione degli imprevisti e un interlocutore unico in grado di garantire controlli, certificazioni, tracciabilità e assistenza dalla fase progettuale al cantiere.

Ekoru non è semplicemente un’alternativa ai prefabbricati tradizionali in cemento o ai sistemi in legno: rappresenta un’evoluzione del concetto stesso di costruire, dove tecnologia, sostenibilità e qualità lavorano insieme in un unico sistema integrato.