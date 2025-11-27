mapei istituzionale
Euclide Certificazione Energetica
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Il sistema costruttivo Ekoru come nuova frontiera dell’edilizia off-site

Abbiamo capovolto il mondo dell’edilizia con un sistema innovativo di costruzione che offre soluzioni su misura per chi desidera edifici moderni, ecologici e di qualità superiore

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Ekoru - 27/11/2025

Il sistema costruttivo Ekoru come nuova frontiera dell’edilizia off-site

Negli ultimi anni, l’edilizia off-site sta vivendo una fase di crescita significativa, trainata dalla necessità di ridurre tempi, imprevisti e costi nella realizzazione di nuove costruzioni. Tuttavia, non tutti i sistemi prefabbricati sono uguali: ciò che fa realmente la differenza non è il materiale utilizzato, ma la qualità del processo e l’integrazione delle diverse componenti. È proprio su questo principio che si fonda il metodo Ekoru.

Ekoru: un sistema innovativo che cambia il mondo dell'edilizia

Ekoru nasce come risposta a una sfida che professionisti e imprese conoscono bene: garantire certezza esecutiva e prestazioni elevate senza aumentare la complessità progettuale.

Il sistema costruttivo Ekoru utilizza una tecnologia brevettata che consente di produrre pareti monostrato in materiale minerale, isolante e traspirante, unite a strutture portanti in legno lamellare e connessioni in acciaio trattato. Il risultato è un sistema ibrido altamente performante, in cui ogni materiale è scelto per svolgere una funzione precisa e complementare.

Il sistema costruttivo Ekoru come nuova frontiera dell’edilizia off-site

Il vantaggio principale risiede nella produzione in ambiente controllato: le operazioni più delicate, come la realizzazione degli elementi portanti e delle pareti, avvengono in stabilimento tramite macchinari 4.0. Questo garantisce precisione millimetrica, standard qualitativi costanti e un controllo completo del processo. La fase di cantiere si riduce così all’assemblaggio di componenti già pronti, con una drastica diminuzione dei tempi e delle variabili tipiche dei metodi tradizionali.

Il sistema costruttivo Ekoru come nuova frontiera dell’edilizia off-site

Dal punto di vista prestazionale, il sistema Ekoru offre un pacchetto completo: efficienza energetica reale grazie alla parete monostrato, comfort abitativo superiore grazie alla traspirabilità dei materiali, sicurezza antisismica certificata grazie alla struttura mista legno-acciaio e una durabilità garantita da una corretta protezione delle parti sensibili. Il tutto mantenendo estetica e finiture totalmente personalizzabili.

Il sistema costruttivo Ekoru come nuova frontiera dell’edilizia off-site

Per i professionisti, questo significa progetti più chiari, tempistiche certe, riduzione degli imprevisti e un interlocutore unico in grado di garantire controlli, certificazioni, tracciabilità e assistenza dalla fase progettuale al cantiere.

Il sistema costruttivo Ekoru come nuova frontiera dell’edilizia off-site

Ekoru non è semplicemente un’alternativa ai prefabbricati tradizionali in cemento o ai sistemi in legno: rappresenta un’evoluzione del concetto stesso di costruire, dove tecnologia, sostenibilità e qualità lavorano insieme in un unico sistema integrato.

Il sistema costruttivo Ekoru come nuova frontiera dell’edilizia off-site

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA
dissuasori pilomat

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 26/11/2025
Abusi edilizi e Salva Casa: la nuova sanatoria è la vera rivoluzione di cui quasi nessuno parla
2
FISCO E TASSE - 25/11/2025
Bonus ristrutturazioni, diritto reale e usufrutto: il coniuge non proprietario può detrarre al 50%?
3
EDILIZIA - 24/11/2025
Testo Unico Edilizia e Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza amministrativa nel 2025
4
EDILIZIA - 21/11/2025
Costruzione abusiva e reato edilizio: la Cassazione su ultimazione lavori e prescrizione
5
EDILIZIA - 26/11/2025
Conto Termico 3.0 vs Detrazioni Fiscali 2026: cosa conviene per gli edifici residenziali
6
EDILIZIA - 26/11/2025
Sanatoria edilizia e Salva Casa: il TAR sugli effetti del silenzio-assenso