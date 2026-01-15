Quando un intervento di sistemazione del terreno resta confinato nell’ambito delle attività ammissibili senza permesso di costruire e quando, invece, determina una trasformazione rilevante da un punto di vista edilizio? L’utilizzo di un muro di contenimento preesistente può incidere sulla qualificazione dell’opera successiva o ne diventa parte integrante, assumendone la stessa natura giuridica?

E fino a che punto l’incertezza sull’epoca di realizzazione può essere determinante per escludere la rilevanza penale dell’intervento complessivamente eseguito?

La sentenza della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2025, n. 38975 si inserisce in questo contesto, richiamando con nettezza alcuni principi già consolidati sulla qualificazione di interventi di modifica permanente del suolo e sulla reiterazione del carattere abusivo di opere realizzate successivamente a quelle prive di titolo edilizio, a prescindere dall’epoca di realizzazione dei manufatti preesistenti.

In questi casi, il problema non è stabilire se l’intervento sia “più o meno modesto”, ma comprendere se il suolo venga adattato in modo stabile a un uso diverso da quello originario. Ed è proprio su questo passaggio che spesso si innestano valutazioni istruttorie incerte, talvolta concentrate sull’epoca di realizzazione di singoli manufatti o sulla preesistenza di opere di contenimento, piuttosto che sull’effetto finale prodotto dall’intervento nel suo complesso.

La pronuncia degli ermellini consente quindi di rimettere a fuoco il rapporto tra sistemazione del terreno, titoli edilizi e responsabilità penale, riportando l’attenzione sulla sostanza tecnica dell’intervento e non sulle sue etichette procedurali.

Sistemazione del terreno e muri di contenimento: quando ci vuole il permesso di cosruire

La vicenda prendeva avvio dalla segnalazione del proprietario confinante, che lamentava una modifica significativa dell’assetto dei luoghi lungo il confine tra i fondi. Da lì era scattato l’accertamento, con sopralluogo e documentazione fotografica, e l’apertura del procedimento penale per opere eseguite in assenza del prescritto titolo edilizio, con contestazione del reato previsto dall’art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’intervento non si limitava a una generica “sistemazione del terreno”, ma aveva portato alla realizzazione di un rilevato esteso con riempimento in pietrame, contenuto da un muro in cemento armato per un’altezza dell’ordine di alcuni metri. L’operazione aveva determinato un innalzamento stabile del piano di campagna e, nella ricostruzione emersa in istruttoria, si era completata con una pavimentazione finalizzata alla creazione di una superficie utilizzabile come area di parcheggio.

Nel processo di primo grado, la ricostruzione fattuale si era fondata soprattutto sulle dichiarazioni di due funzionari/tecnici escussi come testi, che avevano descritto l’assetto dell’area e la natura delle opere.

In particolare, era emerso che il proprietario aveva presentato una CILA qualificata come intervento di attività libera e manutenzione ordinaria per la sistemazione del terreno, la creazione di un vespaio con pietrame e la realizzazione di un massetto in calcestruzzo. Tale comunicazione era stata però ritenuta non procedibile o comunque non conforme (anche per carenze formali) e, soprattutto, non risultava perfettamente sovrapponibile a quanto poi accertato sul posto.

Un passaggio centrale della vicenda riguardava infatti la difformità tra quanto dichiarato e quanto realizzato. In istruttoria era stato rappresentato che l’intervento aveva comportato non solo la posa di pietrame e la realizzazione di un massetto, ma anche il riempimento del dislivello rispetto alla sede stradale e la realizzazione di una superficie praticabile, con la conseguenza di trasformare l’area da suolo naturale (o comunque non stabilmente attrezzato) a piano artificiale utilizzabile per la sosta dei veicoli.

Il cuore del contrasto non era tanto “se fosse stato posato del pietrame”, ma se le lavorazioni avessero inciso in modo permanente sulla conformazione del suolo, introducendo un nuovo piano di calpestio e una diversa destinazione funzionale dell’area. Ed è su questo che le valutazioni rese in giudizio dai testimoni assumevano rilievo: uno dei punti evidenziati era che l’intervento, per come descritto, determinava un’alterazione stabile del terreno e quindi non poteva essere trattato come attività minore.

Nonostante ciò, il Tribunale aveva ritenuto che l’istruttoria non consentisse un approdo certo su alcuni aspetti: in particolare, aveva valorizzato l’assenza di una prova “inequivoca” sulla reale consistenza dell’opera e sulla datazione di parte delle strutture, con specifico riferimento al muro di contenimento.

Ne era derivata l’assoluzione e il conseguente ricorso per Cassazione della Procura della Repubblica, sostenendo che le opere risultavano in realtà descritte in modo puntuale dalle fonti istruttorie (testimonianze, rilievi e fotografie) e che il “dubbio” richiamato dal giudice di primo grado non trovava adeguato fondamento, soprattutto se si considerava l’effetto finale dell’intervento: riporto, innalzamento e pavimentazione come elementi idonei a integrare una trasformazione stabile del suolo.

Le norme di riferimento

La ricostruzione giuridica dell’intervento ruota attorno ad alcuni snodi centrali del d.P.R. n. 380/2001, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito con riferimento alle opere incidenti sul suolo.

In primo luogo, rileva l’art. 3, nella parte in cui consente di distinguere tra interventi edilizi propriamente detti e attività che, pur non traducendosi in una nuova edificazione in senso stretto, comportano una trasformazione fisica e funzionale del terreno.

A ciò si collega l’art. 10, che assoggetta a permesso di costruire non solo le nuove costruzioni, ma anche gli interventi che incidono in modo significativo sull’assetto urbanistico ed edilizio, proprio perché idonei a modificare in maniera permanente lo stato dei luoghi. In questa prospettiva, la qualificazione dell’intervento non dipende dal nome attribuito dal privato o dal titolo “leggero” eventualmente presentato, ma dall’effetto concreto prodotto sull’area.

Sul piano sanzionatorio, l’art. 44 prevede la rilevanza penale delle opere realizzate in assenza del titolo richiesto, richiamando l’attenzione sul rapporto tra intervento eseguito e titolo edilizio effettivamente necessario.

In questo contesto si inserisce anche il principio, più volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui la prosecuzione o il completamento di lavori su manufatti abusivi integra una nuova condotta illecita, autonoma rispetto all’originaria edificazione e insensibile al decorso del tempo o alla prescrizione dell’illecito iniziale.

È evidente quindi che a rilevare non è tanto la valutazione dall’epoca di realizzazione dei singoli manufatti quanto la configurazione finale dell’opera e il suo impatto stabile sul territorio, che diventa il vero parametro per stabilire il titolo richiesto e le conseguenze, anche penali, dell’intervento.

Analisi tecnica: trasformazione del suolo, titolo edilizio e rilevanza penale

Nel valutare la questione, gli ermellini hanno ricordato che la qualificazione dell’intervento va effettuata guardando all’effetto finale prodotto sul suolo, non al titolo dichiarato né alla ricostruzione frammentaria delle singole opere.

Nel caso esaminato, l’intervento accertato era composto da riempimenti con materiale di riporto, contenimento tramite muro in cemento armato e pavimentazione in calcestruzzo, finalizzati a rendere l’area stabilmente utilizzabile come parcheggio. Nel loro insieme, tali opere determinavano un innalzamento permanente del piano di campagna e una trasformazione stabile della conformazione del terreno.

Secondo un orientamento costante, richiamato dalla Corte, interventi di questo tipo richiedono il permesso di costruire, anche quando non si traducono nella realizzazione di un edificio in senso stretto. Il tribunale, pur richiamando correttamente questo principio, ne aveva però fatto un’applicazione incoerente, fondando l’assoluzione su un presunto dubbio circa l’epoca di realizzazione del muro di contenimento.

I giudici di piazza Cavour hanno quindi precisato che la prosecuzione o il completamento di lavori su manufatti preesistenti, se funzionali a una nuova trasformazione del suolo, integra una nuova condotta illecita, autonoma e valutabile indipendentemente dalla cronologia delle singole opere. Il muro utilizzato per contenere il nuovo terrapieno accede all’intervento complessivo e ne condivide la qualificazione.

Ne consegue che l’attenzione non doveva essere rivolta alla datazione del muro, ma alla modificazione stabile dello stato dei luoghi, risultata già sufficientemente accertata in istruttoria. Su questo passaggio si fonda il giudizio di manifesta illogicità della motivazione assolutoria, che ha determinato l’annullamento con rinvio.

Conclusioni

La Corte ha quindi annullato la sentenza assolutoria, disponendo il rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame delle risultanze istruttorie, da valutare alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati.

La sentenza offre indicazioni molto chiare per la pratica professionale:

la sistemazione del terreno rileva sotto il profilo edilizio, quando comporta riporti, innalzamenti e pavimentazioni stabili ;

rileva sotto il profilo edilizio, quando comporta ; l’uso di manufatti preesistenti non “sanifica” l’intervento successivo, ma può estenderne l’illegittimità;

non “sanifica” l’intervento successivo, ma può estenderne l’illegittimità; l’ incertezza sull’epoca di realizzazione non può giustificare l’assoluzione quando la consistenza dell’opera e il suo effetto permanente sul suolo risultano accertati;

non può giustificare l’assoluzione quando la e il suo risultano accertati; in presenza di una trasformazione stabile del fondo, il permesso di costruire è imprescindibile, con tutte le conseguenze anche sul piano penale.

Un richiamo netto, ancora una volta, alla necessità di guardare alla sostanza tecnica dell’intervento.