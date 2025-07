SmartRock Giatec: la soluzione digitale per conoscere in tempo reale la resistenza del calcestruzzo in opera

Nel settore delle costruzioni, il controllo della resistenza del calcestruzzo in fase di maturazione è cruciale per garantire la sicurezza strutturale e il rispetto delle tempistiche di cantiere. Decisioni fondamentali — come la rimozione dei casseri e dei sostegni, la valutazione delle tempistiche per l’applicazione dei carichi o della precompressione nei sistemi post-tesi — dipendono strettamente dalla conoscenza precisa dello sviluppo della resistenza nel tempo. Tradizionalmente, queste decisioni vengono prese sulla base di prove distruttive su provini prelevati in fase di getto e conservati in condizioni standard che, sebbene consolidate e largamente impiegate, comportano tempi e risorse, con impatti su costi e programmazione.

In questo scenario, si inserisce l’innovativa soluzione digitale “SmartRock”, proposta da Heidelberg Materials: un sistema di sensori wireless progettati per essere immersi direttamente nel calcestruzzo durante il getto, in modo da monitorare in continuo — e in tempo reale — la temperatura interna sviluppata nel tempo e stimare con precisione l’evoluzione della resistenza meccanica. Basata sul principio della maturità del calcestruzzo, questa tecnologia consente di superare i limiti dei metodi convenzionali e rappresenta un passo concreto verso la digitalizzazione del cantiere e l’adozione di pratiche più sicure, rapide, efficienti e sostenibili.

SmartRock: che cos’è e come funziona

SmartRock® è un sensore wireless di nuova generazione progettato per monitorare, in modo continuo e in opera, la maturazione e la resistenza del calcestruzzo. Sviluppato dalla canadese Giatec, azienda leader nelle tecnologie per il controllo del calcestruzzo, questo dispositivo si basa sul metodo della “maturometria”, un approccio riconosciuto a livello internazionale e codificato nella norma ASTM C1074 – Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method, che consente di stimare l’evoluzione della resistenza meccanica senza eseguire prove distruttive, a partire dalla temperatura registrata nel tempo all’interno dell’elemento strutturale. Questa metodologia, sviluppata negli Stati Uniti e ampiamente adottata anche in Europa e Asia, si basa sulla curva di correlazione tra l’indice di maturità e la resistenza meccanica, ottenuta in laboratorio per ciascuna miscela di calcestruzzo.

Il sensore viene fissato all’armatura e annegato nel getto durante la fase di posa, senza necessità di cavi, alimentazione o interventi successivi. Una volta installato, non richiede manutenzione e può restare incorporato nella struttura, fornendo dati continui sul processo di maturazione. Il sistema inizia subito a registrare la temperatura interna del calcestruzzo, trasmettendo i dati via Bluetooth o LoRa a un’app mobile dedicata, disponibile per dispositivi iOS e Android.

L’applicazione elabora i dati in tempo reale grazie a un algoritmo proprietario, che calcola l’indice di maturità e lo confronta con una curva di correlazione predefinita in laboratorio per la miscela specifica utilizzata e precedentemente impostata nell’app (logica IoT). In questo modo è possibile stimare l’andamento della resistenza a compressione dell’elemento di calcestruzzo in opera, consentendo di rilevare quando raggiunge un valore sufficiente per procedere alla rimozione dei casseri che delimitano il getto, post-tensionare o applicare carichi, senza dover eseguire prove distruttive.

Tutti i dati rilevati vengono archiviati in modo sicuro sui server cloud di Giatec, accessibili da remoto a tutti gli utenti autorizzati. Questo garantisce una condivisione immediata e trasparente delle informazioni tra progettisti, imprese, direzione lavori e laboratori, migliorando la gestione operativa e il processo decisionale.

SmartRock consente quindi un controllo diretto, oggettivo e tempestivo del comportamento del calcestruzzo in situ, rappresentando un’evoluzione significativa rispetto ai metodi di monitoraggio tradizionali. Una soluzione coerente con i principi del cantiere digitale e dell’edilizia 4.0.

Monitoraggio continuo da remoto con SmartHub: il cantiere sempre sotto controllo

L’efficacia di SmartRock® può essere ulteriormente potenziata grazie all’integrazione con SmartHub™, un dispositivo compatto e portatile che consente la connessione remota automatica ai sensori installati in cantiere. Una volta posizionato sul sito, lo SmartHub raccoglie i dati dai sensori e li invia direttamente al cloud, eliminando la necessità di accessi fisici con smartphone o tablet. Tutti gli utenti autorizzati possono così consultare in tempo reale l’evoluzione della maturazione del calcestruzzo da qualsiasi luogo e dispositivo connesso.

Questa soluzione rende il monitoraggio ancora più efficiente, specialmente in progetti complessi o dislocati, dove ridurre le attività manuali e gli spostamenti in cantiere rappresenta un vantaggio in termini di sicurezza, tempi e costi. Il sistema combinato SmartRock® + SmartHub™ fornisce un flusso continuo di dati affidabili, agevolando le decisioni operative e riducendo al minimo le incertezze legate ai tempi di sviluppo della resistenza.

Se non è possibile, o non si desidera, installare SmartHub, i dati vengono trasmessi ai server cloud direttamente dagli smartphone dei tecnici in cantiere, tramite l’app installata che si collega ai sensori.

I vantaggi di SmartRock rispetto ai metodi tradizionali

Il monitoraggio della resistenza del calcestruzzo tramite sensori SmartRock rappresenta un importante passo avanti rispetto alle tecniche convenzionali basate su prove di rottura di provini standard. I vantaggi sono molteplici e incidono in modo significativo su tempi, costi, sicurezza e qualità del processo costruttivo.

Le tradizionali prove su cubetti o cilindri richiedono tempi lunghi per la preparazione, la stagionatura in condizioni controllate e la successiva rottura in laboratorio a tempi definiti ottenendo risultati puntuali. Con SmartRock, invece, è possibile monitorare in tempo reale lo sviluppo della resistenza in continuo, 24 ore su 24, direttamente in cantiere. Questo consente di prendere decisioni in modo tempestivo, ad esempio per la rimozione dei casseri, la tensione dei cavi in elementi prefabbricati o l’apertura al traffico di infrastrutture.

Inoltre, va considerato che i provini vengono maturati in condizioni controllate di laboratorio, spesso non rappresentative dell’ambiente reale in cui matura il calcestruzzo in opera (esposizione al vento, escursioni termiche, scambi termici con casseforme metalliche o con il terreno). Il sensore SmartRock, invece, è installato direttamente nel getto e misura la temperatura reale dell’elemento strutturale, offrendo una valutazione più accurata e affidabile della resistenza in opera.

Il sistema Giatec opera con un approccio completamente non distruttivo: non richiede il confezionamento, la movimentazione e la maturazione di campioni né l’interruzione dell’attività per effettuare controlli. Conoscere in tempo reale l’evoluzione della resistenza consente di ottimizzare la sequenza delle attività in cantiere, ridurre le attese tra una fase e l’altra e pianificare con maggiore precisione le operazioni di getto, disarmo, movimentazione e carico. Ciò si traduce in risparmi concreti in termini di tempi e risorse.

La tracciabilità e la condivisione dei dati consentita dalla soluzione migliorano la trasparenza e la documentazione del processo, agevolando anche la gestione della qualità e le verifiche in fase di collaudo. Infine, una determinazione più tempestiva e affidabile della resistenza del calcestruzzo contribuisce a ridurre il rischio di disarmo precoce o carico anticipato, migliorando la sicurezza strutturale complessiva e riducendo la possibilità di contenziosi.

In un contesto in cui accelerare i tempi di realizzazione del cantiere può fare la differenza in termini di efficienza e redditività, disporre di letture in situ accurate e sempre aggiornate rappresenta uno strumento essenziale per costruire in modo più sicuro, ottimizzare le risorse e garantire la qualità delle opere.