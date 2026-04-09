Quando è davvero possibile correggere un’offerta? E fin dove può spingersi il soccorso istruttorio senza alterare la gara? Sono domande che toccano direttamente il rapporto tra rigidità delle regole di gara e tutela della concorrenza.

Se resta infatti fermo il principio dell’immodificabilità dell’offerta, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha comunque introdotto un’apertura significativa, che consente - in casi ben circoscritti - di intervenire anche su elementi dell’offerta. In questo spazio, stretto ma decisivo, si colloca il comma 4 dell’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023, che disciplina il c.d. soccorso istruttorio correttivo.

Molto più che un semplice affinamento tecnico, si tratta di un passaggio che cambia il modo di leggere l’intero istituto, ammettendo esplicitamente, per la prima volta, che un errore nell’offerta possa essere corretto, purché non si trasformi in una modifica sostanziale.

Ma il problema interpretativo più rilevante non riguarda solo il contenuto della correzione. Riguarda anche il momento in cui essa può intervenire: fino a quando è ancora possibile rettificare un’offerta senza violare la par condicio?

A questa domanda prova a dare una risposta il Consiglio di Stato con la sentenza del 2 aprile 2026, n. 2721, che affronta in modo diretto il tema del limite temporale del soccorso istruttorio correttivo, chiarendo come questo si intrecci con il divieto di modifica dell’offerta.

Errore nell’offerta e richiesta di rettifica: i limiti al soccorso correttivo

Il caso in esame riguarda una procedura per la conclusione di un accordo quadro nell’ambito della quale un operatore economico, dopo aver presentato la propria offerta, si era accorto della presenza di un errore nella componente economica.

L’errore riguardava il costo della manodopera, indicato nell’offerta in misura pari a 27,23 euro. Un dato che, già a una prima lettura, risultava del tutto incoerente rispetto alla struttura dell’appalto e, soprattutto, rispetto al valore complessivo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, pari a circa 2,4 milioni di euro.

Non si trattava quindi di una semplice imprecisione marginale, ma di un elemento che incideva direttamente sulla rappresentazione economica dell’offerta.

Una volta rilevata l’anomalia, l’operatore aveva attivato il meccanismo previsto dall’art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, chiedendo di poter procedere alla rettifica dell’offerta economica. Secondo l’impresa, si era in presenza di un errore materiale nella compilazione del dato, consistito nell’indicazione di un valore unitario anziché del costo complessivo.

La rettifica proposta andava quindi a sostituire il valore indicato con quello complessivo della manodopera, ritenuto coerente con i dati di gara e con le previsioni della lex specialis.

La stazione appaltante aveva ritenuto ammissibile tale intervento, consentendo all’operatore di trasmettere la rettifica prima dell’apertura dell’offerta economica. La commissione di gara aveva quindi preso in considerazione anche il dato rettificato, ritenendo che si trattasse effettivamente di un errore materiale.

È proprio su questo passaggio che si è sviluppato il contenzioso.

Secondo un altro concorrente, infatti, non si era in presenza di una semplice correzione, ma di una vera e propria modifica dell’offerta, non consentita nemmeno alla luce del nuovo Codice. La rettifica, secondo questa impostazione, non si limitava a eliminare un errore evidente, ma incideva sul contenuto sostanziale della proposta, alterando le condizioni della competizione.

La questione è stata esaminata in primo grado dal TAR, che ha ritenuto fondata tale ricostruzione, escludendo la possibilità di ricondurre l’intervento nell’ambito del soccorso istruttorio correttivo.

A seguito della decisione di primo grado, è stato proposto appello, con l’obiettivo di sostenere la legittimità della rettifica alla luce della nuova disciplina introdotta dall’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, anche con riferimento al momento in cui tale rettifica era intervenuta rispetto alle diverse fasi della gara.

Art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023: il soccorso istruttorio nel Codice Appalti

Per comprendere la portata della decisione è necessario soffermarsi sull’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, che rappresenta uno dei passaggi più significativi della riforma.

Il legislatore ha costruito un sistema articolato, nel quale il soccorso istruttorio non è più un istituto unitario, ma si sviluppa attraverso strumenti diversi, ciascuno con una funzione specifica:

soccorso integrativo , per completare la documentazione amministrativa;

, per completare la documentazione amministrativa; soccorso sanante , per rimediare a omissioni o irregolarità;

, per rimediare a omissioni o irregolarità; soccorso chiarificatore , per ottenere spiegazioni sui contenuti dell’offerta senza modificarla;

, per ottenere spiegazioni sui contenuti dell’offerta senza modificarla; soccorso correttivo, introdotto dal comma 4.

È proprio quest’ultimo a segnare la vera discontinuità.

Il soccorso istruttorio correttivo consente infatti all’operatore economico di chiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o economica, fino al momento della loro apertura. Ed è proprio su questo inciso temporale che si concentra uno dei principali nodi interpretativi, affrontato dalla sentenza.

Questa possibilità è però subordinata a condizioni molto precise:

non deve trattarsi di una nuova offerta ;

; non deve esserci una alterazione sostanziale del contenuto;

del contenuto; deve essere garantito l’anonimato.

La relazione illustrativa al Codice chiarisce bene la ratio della norma: evitare esclusioni inutilmente formalistiche, senza compromettere la par condicio.

Siamo quindi di fronte a una apertura significativa, ma inserita in un equilibrio molto delicato, che si gioca su due piani tra loro strettamente connessi: da un lato il momento in cui la rettifica interviene, dall’altro i limiti sostanziali oltre i quali la correzione si trasforma in modifica dell’offerta.

Soccorso correttivo e limite temporale: le indicazioni del Consiglio di Stato

Sul punto, Palazzo Spada ha immediatamente chiarito che il soccorso istruttorio correttivo introdotto dall’art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 rappresenta una figura autonoma, che non può essere ridotta né al soccorso integrativo né a quello chiarificatore.

Non si tratta, quindi, di una semplice estensione di istituti già noti, ma di uno strumento nuovo, che consente all’operatore economico di intervenire direttamente sulla propria offerta prima che venga aperta. In questo senso, la sentenza lo qualifica come una “forma anticipata” di soccorso, che si colloca in una fase precedente rispetto all’intervento della stazione appaltante.

Questo passaggio segna una presa di distanza da quelle letture che tendono a riportare il comma 4 dentro schemi interpretativi costruiti quando tale possibilità non esisteva.

Ma il chiarimento più rilevante offerto dalla sentenza riguarda proprio il profilo temporale dell’istituto. Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che il limite entro cui è possibile intervenire non è generico, ma deve essere riferito all’apertura della singola componente dell’offerta. Ne deriva che la rettifica può essere effettuata finché quella specifica parte dell’offerta non è stata esaminata, senza che ciò comporti violazioni della segretezza o della separazione tra offerta tecnica ed economica.

Questo chiarimento consente di leggere il comma 4 in modo coerente con la struttura della procedura di gara, evitando interpretazioni eccessivamente rigide che avrebbero finito per svuotarne la portata.

Allo stesso tempo, però, il Consiglio di Stato ha evidenziato che questa apertura non incide sul principio di immodificabilità dell’offerta, che resta pienamente vigente e continua a rappresentare il punto di equilibrio dell’intero sistema. Il comma 4, quindi, non introduce una libertà generalizzata di intervento, ma una deroga circoscritta, che deve essere letta in modo coerente con la struttura complessiva della disciplina.

Non ogni errore può essere corretto: peer rientrare nel perimetro del soccorso correttivo, l’errore deve essere materiale, cioè deve emergere in modo oggettivo dagli atti di gara e deve poter essere individuato senza bisogno di operazioni ricostruttive complesse.

Questo non significa che sia esclusa in assoluto qualsiasi attività interpretativa. Il Collegio, anzi, ha ammesso che una limitata attività di lettura dell’offerta sia possibile, purché consenta di giungere a un esito certo, senza margini di dubbio sulla volontà dell’operatore.

In particolare, la volontà negoziale deve essere già contenuta nell’offerta: non può essere ricostruita successivamente né integrata attraverso elementi esterni. Se per individuare il contenuto corretto è necessario fare riferimento a dati ulteriori rispetto a quelli presenti nell’offerta, allora non si è più in presenza di una correzione, ma di una modifica dell’offerta.

In questa prospettiva, anche il tema dell’ambiguità viene affrontato in modo articolato: essa non è di per sé sempre ostativa, ma lo diventa quando non consente di individuare con certezza una sola volontà. Se, invece, attraverso una lettura complessiva dell’offerta è possibile arrivare a un risultato univoco, allora l’errore può ancora essere ricondotto nell’ambito del soccorso correttivo.

Applicando questi principi al caso concreto, sebbene il valore indicato per il costo della manodopera risultasse certamente incongruo, tale elemento non era sufficiente, da solo, a qualificare l’errore come materiale.

Ciò che mancava era la possibilità di individuare il valore corretto direttamente sulla base dell’offerta. La rettifica, infatti, è stata effettuata facendo riferimento al costo stimato dalla stazione appaltante, cioè a un dato esterno rispetto al contenuto originario dell’offerta. Questo passaggio ha reso necessaria una vera e propria ricostruzione della proposta economica, andando oltre la semplice eliminazione di un errore.

Ne deriva che, quando la correzione si limita a rendere coerente ciò che è già presente nell’offerta, il soccorso correttivo è utilizzabile. Diversamente, in caso di integrazione o ricostruzione del contenuto, si entra inevitabilmente nel campo della modifica dell’offerta, che resta vietata.

Correzione dell’offerta: i limiti temporali e sostanziali al soccorso

L’appello è stato quindi respinto, con conferma della decisione del TAR e con l’affermazione che, nel caso concreto, la correzione effettuata non potesse essere qualificata come errore materiale emendabile, ma dovesse essere ricondotta a una modifica dell’offerta non consentita.

La sentenza chiarisce però un punto che va oltre il singolo caso.

Il soccorso istruttorio correttivo non può essere letto solo in termini di contenuto, ma richiede di considerare anche il momento in cui la rettifica interviene. Da un lato, infatti, il Consiglio di Stato riconosce che la correzione è ammissibile fino all’apertura della singola componente dell’offerta; dall’altro, ribadisce che tale possibilità incontra un limite sostanziale che non può essere superato.

Il soccorso correttivo, quindi, non può diventare uno strumento per rimettere in gioco l’offerta, ma può essere utilizzato solo quando l’errore è oggettivamente riconoscibile, la volontà negoziale è già contenuta nell’offerta e non è necessario alcun intervento ricostruttivo.

Quando invece la correzione richiede una integrazione o una rielaborazione, si esce dal perimetro consentito. Il rimedio non rappresenta una seconda possibilità per l’operatore, ma una possibilità limitata per eliminare errori materiali senza alterare la competizione.

Ne emerge così un principio chiaro: il limite del soccorso correttivo è duplice, temporale e sostanziale, e solo il rispetto congiunto di entrambi consente di mantenere l’equilibrio tra apertura del sistema e tutela della par condicio.

Una linea sottile tra correzione e modifica che non può essere varcata quando i criteri previsti non vengono rispettati.