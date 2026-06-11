Fino a che punto può spingersi il soccorso istruttorio quando un concorrente è privo di un requisito speciale di qualificazione? Una dichiarazione negativa sul subappalto, resa nel DGUE, può essere corretta dopo la scadenza delle offerte per recuperare la qualificazione mancante? E quale valore probatorio ha la sola data della firma digitale, in assenza di una marcatura temporale, per dimostrare che un documento esisteva già prima del termine di gara?

A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4579 del 5 giugno 2026, che fornisce alcuni utili chiarimenti sui limiti del soccorso istruttorio in presenza di una carenza dei requisiti speciali e di una dichiarazione negativa sul ricorso al subappalto necessario, seguendo il principio ormai consolidato secondo cui l’istituto di cui all’art. 101 del Codice dei contratti non serve a colmare l'assenza di un requisito di qualificazione. Né, tanto meno, può essere utilizzato per rimediare alla mancata manifestazione della volontà di ricorrere al subappalto c.d. necessario, quello cioè indispensabile a coprire una categoria scorporabile per la quale l'operatore non possiede in proprio l'attestazione SOA.

La vicenda, dall'aggiudicazione al ricorso della seconda classificata

La vicenda nasce da una gara per l'affidamento di lavori di restauro e risanamento conservativo di un immobile pubblico, indetta da una stazione appaltante con bando ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Tra i requisiti speciali di capacità tecnica figurava il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, a qualificazione obbligatoria, scorporabile e subappaltabile. Il disciplinare consentiva di coprire quella categoria affidandola per intero in subappalto a un terzo qualificato, ma a due condizioni stringenti, entrambe poste a pena di esclusione. L'operatore privo della SOA per la OG11 doveva indicare i lavori che intendeva subappaltare a un'impresa dotata della relativa qualificazione e doveva al tempo stesso possedere l'attestazione per la categoria prevalente OG2 in classifica adeguata a coprire anche l'importo della categoria scorporabile.

L'aggiudicataria della gara era priva del requisito per la OG11, categoria che il disciplinare le consentiva di coprire solo dichiarando di volerla subappaltare a un terzo qualificato. Nel proprio DGUE, però, aveva risposto «No» alla domanda se intendesse subappaltare parte del contratto a terzi, così come aveva escluso di voler fare affidamento sulle capacità di altri soggetti. Di fronte a questa apparente contraddizione tra la carenza del requisito e la dichiarazione negativa sul subappalto, la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio per acquisire chiarimenti, e l'aggiudicataria aveva prodotto una dichiarazione di subappalto recante una data di firma dichiarata anteriore al termine di gara.

A contestare l'aggiudicazione era la seconda classificata, che lamentava l'impossibilità di sanare per questa via la carenza del requisito OG11 e la trasformazione di una dichiarazione negativa in una dichiarazione di segno opposto.

In primo grado il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo l'errore soccorribile e provata la data anteriore della dichiarazione di subappalto, e aveva dichiarato improcedibile il ricorso incidentale dell'aggiudicataria. Di qui l'appello della seconda classificata, deciso all'udienza pubblica del 7 maggio 2026.

Il quadro normativo, l'art. 101 del Codice e i confini del soccorso

Il fulcro normativo della decisione è l'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina il soccorso istruttorio nel nuovo Codice e ne distingue le diverse forme. La lett. a) del comma 1 consente il soccorso c.d. integrativo o completivo, riferito a carenze documentali della domanda, mentre la lett. b) consente il soccorso c.d. sanante, volto a rimediare a omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda, del DGUE o di altri atti di gara. La stessa norma, alla lett. a), àncora la possibilità di integrazione documentale alla presentazione di documenti aventi data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, un requisito ripreso anche dalla lex specialis.

Sul versante della qualificazione viene poi in rilievo l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, dedicato al subappalto, che conferma la necessità per l'operatore di reperire secondo le regole di gara la qualificazione di cui è privo.

Sul piano della prova informatica, infine, la pronuncia richiama il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), in particolare l'art. 20, comma 1-bis, e la disciplina tecnica sulla validazione temporale, per distinguere la marcatura temporale vera e propria dalla semplice indicazione dell'ora di firma dichiarata dal sottoscrittore.

I principi affermati dai giudici d'appello

Il Consiglio di Stato conferma subito il principio consolidato secondo cui il soccorso istruttorio non può essere utilizzato né per modificare l'originaria proposta né per sopperire all'assenza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto necessario.

Da questo assunto, i giudici entrano nel dettaglio della posizione dell'aggiudicataria. Una dichiarazione negativa sul subappalto, resa senza alcun riferimento ad altro tipo di subappalto, non può ritenersi ambigua o incompleta, e l'irregolarità nella compilazione del DGUE non è un mero errore materiale né un refuso, ma un vizio dell'aggiudicazione. Nel caso esaminato la risposta «No» era chiara e univoca, tanto più a fronte di una lex specialis che imponeva, a pena di esclusione, di indicare i lavori da subappaltare.

Manca, in una simile situazione, il presupposto stesso del soccorso istruttorio. La dichiarazione di subappalto prodotta dopo la richiesta di chiarimenti è il risultato del soccorso, non l'indizio che ne giustifica l'attivazione, e non era nella disponibilità dell'amministrazione nel momento in cui il sub-procedimento veniva avviato. La stazione appaltante, di fronte a una dichiarazione negativa univoca e a una carenza del requisito speciale, non disponeva di alcun elemento per ravvisare un refuso e non avrebbe dovuto attivare il soccorso.

Su questo innesto i giudici d'appello richiamano il principio di autoresponsabilità, in forza del quale l'operatore è tenuto a operare con scrupolo e diligenza e a sopportare le conseguenze dei propri errori, con la conseguenza che, in difetto della qualificazione necessaria, deve essere escluso (art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023).

Palazzo Spada distingue, inoltre, il piano dei requisiti di ordine generale, soggettivi all'operatore e in quanto tali emendabili, da quello dei requisiti di ordine speciale, che strutturano i termini dell'offerta e non si prestano al soccorso.

La dichiarazione sul subappalto qualificante è una dichiarazione negoziale che incide sulla conformazione dell'offerta, e ammetterne la riscrittura postuma equivarrebbe a una integrazione dell'offerta non consentita. Né soccorre la lex specialis, che ammetteva la sanatoria delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti ma non la trasformazione di una scelta negoziale già espressa in senso negativo.

Resta il profilo della data certa, che i giudici affrontano pur ritenendolo irrilevante. La preesistenza della dichiarazione alla scadenza delle offerte, su cui faceva leva l'aggiudicataria, non è dimostrata con certezza dalla sola indicazione dell'ora di firma dichiarata dal firmatario in assenza di una marcatura temporale in senso stretto. Non rileva in senso contrario il precedente richiamato dalle resistenti (Consiglio di Stato, sentenza n. 3154/2025), che riguardava la diversa questione della data certa di un contratto bilaterale.

Profili tecnico-operativi, requisiti SOA, subappalto necessario e data certa

Dal punto di vista tecnico-operativo la pronuncia tocca un nodo che si presenta con frequenza nelle gare di lavori, quello del subappalto necessario impiegato per coprire una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria.

Quando l'impresa non possiede in proprio la SOA per una categoria come la OG11, la strada del subappalto necessario resta praticabile, ma a condizione che la volontà di percorrerla sia manifestata in gara, in modo espresso e tempestivo, perché è proprio quella dichiarazione a integrare il requisito mancante.

La fase di verifica e i chiarimenti non possono diventare lo strumento per ricostruire a posteriori una qualificazione che, al momento della presentazione dell'offerta, non risultava. Una dichiarazione negativa chiara non apre uno spazio di soccorso, e l'attivazione del sub-procedimento in assenza dei presupposti espone l'aggiudicazione al rischio di annullamento, con tutte le ricadute sul cronoprogramma dell'intervento e sui rapporti con gli altri concorrenti.

Sul piano sistematico, anche se la pronuncia non si sofferma su questo confronto, vale la pena ricordare che il subappalto necessario non va confuso con l'avvalimento. Si tratta di due istituti distinti per reperire una capacità di cui l'operatore è privo, ma con presupposti e dichiarazioni differenti, e nel caso esaminato l'aggiudicataria aveva escluso sia il ricorso al subappalto sia l'affidamento sulle capacità di terzi. La distinzione conferma che la scelta organizzativa con cui un'impresa intende coprire le categorie di gara appartiene al contenuto dell'offerta e va assunta a monte, non recuperata in corsa.

Un'ultima notazione riguarda la gestione documentale e la prova della tempestività. La distinzione tra marcatura temporale qualificata e mera indicazione dell'orario di firma non è un cavillo formale, perché incide sulla possibilità di dimostrare che un atto esisteva entro un certo termine. Per gli operatori la lezione è che i documenti la cui data assume rilievo vanno corredati di una validazione temporale idonea, mentre per le stazioni appaltanti il punto conferma quanto la valutazione della data certa debba poggiare su elementi tecnici verificabili e non su semplici autodichiarazioni.

Conclusioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e annullato il provvedimento di aggiudicazione, con una decisione che consolida una linea netta sui limiti del soccorso istruttorio quando in gioco vi è un requisito speciale di qualificazione.

Ciò significa che– nonostante il principio della fiducia e quello della buona fede – davanti a una dichiarazione negativa sul subappalto e a una carenza del requisito, la risposta corretta non è il soccorso istruttorio ma l'esclusione, perché il sub-procedimento presuppone una carenza o un'irregolarità emendabile, non una scelta negoziale chiara da rovesciare. Attivare il soccorso fuori dai suoi presupposti non salva l'aggiudicazione, anzi la espone all'annullamento.

D’altro canto, la copertura delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, attraverso il subappalto necessario o gli altri strumenti ammessi, va impostata con cura al momento dell'offerta, perché ciò che non viene dichiarato in modo tempestivo e corretto difficilmente potrà essere recuperato dopo. L'autoresponsabilità nella compilazione del DGUE e nella scelta delle modalità di qualificazione resta il presidio più solido contro l'esclusione.