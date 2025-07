Soccorso istruttorio e offerta tecnica: il TAR sui limiti delle esclusioni

Quando la mancanza di un documento a corredo dell’offerta tecnica può essere sanata? Come si concilia il principio di tassatività delle cause di esclusione con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la qualità delle offerte?

In un contesto di crescente attenzione verso l’equilibrio tra rigore procedurale e valorizzazione della sostanza dell’offerta, la sentenza del TAR Lazio, 1° luglio 2025, n. 12976 interviene su un tema che tocca da vicino stazioni appaltanti e operatori economici: l’attivazione del soccorso istruttorio per integrare la documentazione a corredo dell’offerta tecnica, anche in presenza di clausole che ne prevedano l’inammissibilità.

Soccorso istruttorio: sì alle integrazioni sull’offerta tecnica, se formali

La controversia trae origine da una procedura di gara per l’organizzazione di un evento, il cui disciplinare prevedeva che, a pena di inammissibilità dell’offerta, la documentazione tecnica dovesse contenere una “Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location” con data certa anteriore alla presentazione dell’offerta. In sede di verifica delle offerte, la Commissione accertava che la concorrente aggiudicataria aveva allegato la relazione tecnica con l’indicazione e descrizione della struttura proposta, ma non la dichiarazione di impegno formalmente richiesta.

Il RUP aveva quindi disposto l’attivazione del soccorso istruttorio, consentendo la successiva produzione del documento mancante. L’operatore economico concorrente proponeva ricorso, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto procedere all’esclusione automatica dell’offerta, reputando la carenza insanabile e lesiva del principio della par condicio.

Per valutare la questione, il TAR ha ricordato i presupposti per l'accesso al soccorso istruttorio e i suoi ambiti di applicazione, anche per l'offerta tecnica. Vediamoli in dettaglio