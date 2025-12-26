Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inciso in modo profondo sul ruolo del soccorso istruttorio, trasformandolo da strumento eccezionale a passaggio ordinario della fase di verifica dei requisiti.

Con l’art. 101 del d.lgs. 36/2023, il legislatore ha scelto di rafforzare l’idea che l’istruttoria di gara non debba arrestarsi di fronte a mere carenze dichiarative, ma debba invece orientarsi alla verifica sostanziale dell’affidabilità dell’operatore economico.

Questo mutamento di prospettiva ha però lasciato aperti alcuni interrogativi applicativi, soprattutto in relazione ai requisiti speciali di partecipazione. In particolare, resta da chiarire fino a che punto l’omessa o incompleta dichiarazione di un requisito, pur effettivamente posseduto entro il termine di presentazione delle offerte, possa essere recuperata senza incidere sull’equilibrio concorrenziale e senza alterare la par condicio.

Il problema si complica ulteriormente quando il soccorso istruttorio non viene attivato dalla stazione appaltante nella fase procedimentale. In questi casi, ci si interroga sulla possibilità di rimediare a tale omissione in sede giurisdizionale e sul ruolo che il giudice amministrativo può assumere nel ricostruire il corretto svolgimento dell’istruttoria.

È su questo terreno che si colloca la sentenza del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2025, n. 9967, che chiarisce in modo puntuale fino a dove può spingersi il soccorso istruttorio in presenza di carenze dichiarative e quali siano i limiti entro cui tale omissione può essere recuperata, anche quando la stazione appaltante non abbia attivato correttamente l’istruttoria in sede procedimentale.

Soccorso istruttorio: quando è sanabile l'omissione di un requisito speciale

La controversia prendeva avvio da una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento di un servizio, nella quale uno degli operatori economici partecipanti aveva contestato l’aggiudicazione disposta in favore di un concorrente ritenuto privo di un requisito speciale di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis.

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, l’aggiudicataria non aveva correttamente dichiarato il possesso del requisito né nella domanda di partecipazione né nel DGUE. La documentazione idonea a dimostrarne l’effettiva sussistenza sarebbe stata prodotta solo in un momento successivo, e comunque in modo non completo, con ciò determinando – a dire della parte – una violazione delle regole di gara e un’alterazione della par condicio tra i concorrenti.

La stazione appaltante, dal canto suo, aveva ritenuto sufficiente la documentazione acquisita nella fase successiva all’aggiudicazione, concludendo positivamente la verifica del possesso dei requisiti e confermando l’affidamento. Questa scelta era stata però contestata sotto un duplice profilo: da un lato, per la mancata attivazione tempestiva del soccorso istruttorio nella fase procedimentale; dall’altro, per l’asserita inammissibilità di una verifica “postuma” dei requisiti.

Il giudice di primo grado aveva respinto le censure, ritenendo che la documentazione prodotta consentisse comunque di accertare il possesso sostanziale del requisito entro il termine di presentazione delle offerte, valorizzando la possibilità di colmare le carenze dichiarative attraverso l’istruttoria svolta nel corso del giudizio.

Era stato quindi proposto appello, con il quale veniva nuovamente messa in discussione la legittimità dell’utilizzo del soccorso istruttorio e, più in generale, la compatibilità di tale ricostruzione con il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico e con le regole di gara.