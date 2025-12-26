deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
sed edilizia espositori

Soccorso istruttorio e requisiti speciali: quando l’omissione dichiarativa è sanabile

Quando l’omessa dichiarazione di un requisito speciale è sanabile? Il Consiglio di Stato chiarisce ruolo e limiti del soccorso istruttorio e processuale

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 26/12/2025

Quadro normativo: il soccorso istruttorio nel nuovo Codice Appalti

Il fulcro della controversia è rappresentato dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023, disposizione con cui il legislatore ha profondamente ripensato il ruolo del soccorso istruttorio all’interno delle procedure di gara.

Rispetto al previgente Codice, il soccorso istruttorio non viene più concepito come un rimedio eccezionale, ma come strumento ordinario di completamento e regolarizzazione dell’istruttoria, funzionale a verificare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Non è casuale che il comma 1 dell’art. 101 utilizzi il verbo “assegna”, nel prevedere l’obbligo per la stazione appaltante di concedere un termine all’operatore economico per integrare la documentazione mancante, sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, nonché completare la documentazione già trasmessa.

La norma distingue, in modo significativo, tra una funzione integrativa e una funzione sanante del soccorso istruttorio, chiarendo che l’intervento correttivo può riguardare anche omissioni dichiarative, purché non si entri nel perimetro dell’offerta tecnica o economica, che resta insuscettibile di qualsiasi intervento correttivo.

In questo quadro assume rilievo decisivo la distinzione tra dichiarazione del requisito e possesso sostanziale del requisito. L’art. 101 consente di rimediare a carenze della prima, ma non di supplire all’assenza del secondo.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Soccorso istruttorio Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Soccorso istruttorio e requisiti speciali: quando l’omissione dichiarativa è sanabile
2
Quadro normativo: il soccorso istruttorio nel nuovo Codice Appalti
3
L'analisi del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026