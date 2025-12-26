Soccorso istruttorio e requisiti speciali: quando l’omissione dichiarativa è sanabile
Quando l’omessa dichiarazione di un requisito speciale è sanabile? Il Consiglio di Stato chiarisce ruolo e limiti del soccorso istruttorio e processuale
Quadro normativo: il soccorso istruttorio nel nuovo Codice Appalti
Il fulcro della controversia è rappresentato dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023, disposizione con cui il legislatore ha profondamente ripensato il ruolo del soccorso istruttorio all’interno delle procedure di gara.
Rispetto al previgente Codice, il soccorso istruttorio non viene più concepito come un rimedio eccezionale, ma come strumento ordinario di completamento e regolarizzazione dell’istruttoria, funzionale a verificare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti.
Non è casuale che il comma 1 dell’art. 101 utilizzi il verbo “assegna”, nel prevedere l’obbligo per la stazione appaltante di concedere un termine all’operatore economico per integrare la documentazione mancante, sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, nonché completare la documentazione già trasmessa.
La norma distingue, in modo significativo, tra una funzione integrativa e una funzione sanante del soccorso istruttorio, chiarendo che l’intervento correttivo può riguardare anche omissioni dichiarative, purché non si entri nel perimetro dell’offerta tecnica o economica, che resta insuscettibile di qualsiasi intervento correttivo.
In questo quadro assume rilievo decisivo la distinzione tra dichiarazione del requisito e possesso sostanziale del requisito. L’art. 101 consente di rimediare a carenze della prima, ma non di supplire all’assenza del secondo.
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO