Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Soccorso istruttorio e requisiti speciali: quando l’omissione dichiarativa è sanabile

Quando l’omessa dichiarazione di un requisito speciale è sanabile? Il Consiglio di Stato chiarisce ruolo e limiti del soccorso istruttorio e processuale

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 26/12/2025

L'analisi del Consiglio di Stato

Muovendo dal quadro dell’art. 101, il Consiglio di Stato ha confermato che l’omissione dichiarativa non si configura come una “mancanza di requisito”, ma come una carenza dell’apparato dichiarativo, suscettibile di regolarizzazione quando non incida sull’offerta e consenta soltanto di verificare un dato già esistente.

Ne deriva che, se la lex specialis richiedeva un requisito speciale e l’operatore lo aveva effettivamente maturato nei tempi corretti, l’incompletezza della dichiarazione non poteva essere letta in chiave espulsiva. Al contrario, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio come strumento fisiologico di completamento dell’istruttoria.

Il soccorso istruttorio, nei casi tipici di omissione o incompletezza dichiarativa sui requisiti, non si riduce a una facoltà discrezionale, ma integra un vero e proprio potere-dovere.

Non si tratta, tuttavia, di uno strumento per costruire ex post ciò che non esisteva in origine. Il Consiglio di Stato ribadisce la distinzione tra regolarizzazione documentale e integrazione sostanziale del requisito, ammettendo solo la prima.

Infine, quando la stazione appaltante non abbia correttamente esercitato il soccorso istruttorio, il giudice può fare ricorso al soccorso istruttorio processuale, al solo fine di verificare il possesso originario del requisito, senza introdurre elementi nuovi o postumi.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Soccorso istruttorio Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Soccorso istruttorio e requisiti speciali: quando l’omissione dichiarativa è sanabile
2
Quadro normativo: il soccorso istruttorio nel nuovo Codice Appalti
3
L'analisi del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026