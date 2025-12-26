Soccorso istruttorio e requisiti speciali: quando l’omissione dichiarativa è sanabile
Quando l’omessa dichiarazione di un requisito speciale è sanabile? Il Consiglio di Stato chiarisce ruolo e limiti del soccorso istruttorio e processuale
L'analisi del Consiglio di Stato
Muovendo dal quadro dell’art. 101, il Consiglio di Stato ha confermato che l’omissione dichiarativa non si configura come una “mancanza di requisito”, ma come una carenza dell’apparato dichiarativo, suscettibile di regolarizzazione quando non incida sull’offerta e consenta soltanto di verificare un dato già esistente.
Ne deriva che, se la lex specialis richiedeva un requisito speciale e l’operatore lo aveva effettivamente maturato nei tempi corretti, l’incompletezza della dichiarazione non poteva essere letta in chiave espulsiva. Al contrario, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio come strumento fisiologico di completamento dell’istruttoria.
Il soccorso istruttorio, nei casi tipici di omissione o incompletezza dichiarativa sui requisiti, non si riduce a una facoltà discrezionale, ma integra un vero e proprio potere-dovere.
Non si tratta, tuttavia, di uno strumento per costruire ex post ciò che non esisteva in origine. Il Consiglio di Stato ribadisce la distinzione tra regolarizzazione documentale e integrazione sostanziale del requisito, ammettendo solo la prima.
Infine, quando la stazione appaltante non abbia correttamente esercitato il soccorso istruttorio, il giudice può fare ricorso al soccorso istruttorio processuale, al solo fine di verificare il possesso originario del requisito, senza introdurre elementi nuovi o postumi.
