Soccorso istruttorio e requisiti speciali: quando l’omissione dichiarativa è sanabile
Quando l’omessa dichiarazione di un requisito speciale è sanabile? Il Consiglio di Stato chiarisce ruolo e limiti del soccorso istruttorio e processuale
Conclusioni
L'appello è stato respinto, con conferma dell'aggiudicazione. L’omessa o incompleta dichiarazione di un requisito speciale di partecipazione non è di per sé causa di esclusione, quando il requisito risulta posseduto entro il termine di presentazione delle offerte.
La sentenza consolida un’impostazione coerente con l’art. 101 del d.lgs. 36/2023: distingue in modo netto tra errore dichiarativo e mancanza sostanziale del requisito, chiarendo che solo la seconda resta insuperabile, e ribadisce che il soccorso istruttorio è un passaggio obbligato dell’istruttoria.
Rilevante, infine, il chiarimento sul soccorso istruttorio processuale, ammesso nei limiti strettamente necessari a verificare il possesso originario del requisito, senza alterare la par condicio né eludere le regole di gara
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO