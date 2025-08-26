Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Soccorso istruttorio e requisiti speciali: il Consiglio di Stato sui limiti all’integrazione documentale

È possibile sanare una dichiarazione incompleta, oppure si travalicano i confini dell'immodificabilità dell'offerta? Ecco la risposta di Palazzo Spada

di Redazione tecnica - 26/08/2025

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha riformulato in senso partecipativo l’istituto del soccorso istruttorio, ma non ha eliminato i suoi limiti sostanziali, che corrispondono al principio dell'immodificabilità dell'offerta e della tutela della par condicio tra concorrenti.

Soccorso istruttorio: applicabile ai requisiti di capacità tecnica?

 Dimostrazione ne è la sentenza del Consiglio di Stato del 5 agosto 2025, n. 6095, con la quale Palazzo Spada ha chiarito quando è possibile ricorrere all’integrazione documentale per i requisiti di ordine speciale ex art. 100 del d.Lgs. n. 36/2023 e quando, invece, l’incompletezza si traduce in un vizio insanabile.

Nel caso in esame, riguardante l’affidamento di un appalto per servizi, la ricorrente contestava che l’impresa aggiudicataria fosse stata ammessa alla procedura nonostante i requisiti di capacità tecnica non fossero stati correttamente dichiarati e che la documentazione prodotta in soccorso istruttorio non fosse idonea a dimostrarli.

In particolare, il disciplinare di gara prevedeva tra i requisiti di capacità tecnico-professionale, la regolare esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi per un importo complessivo minimo pari a 2 milioni di euro.

La comprova di tale requisito poteva avvenire attraverso diversi strumenti documentali, tra cui:

  • certificati rilasciati dalle amministrazioni contraenti, riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione;
  • contratti stipulati, corredati da fatture quietanzate o documenti bancari;
  • attestazioni da parte di committenti privati con contenuti analoghi.
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Soccorso istruttorio FVOE Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Soccorso istruttorio e requisiti speciali: il Consiglio di Stato sui limiti all’integrazione documentale
2
Sanatoria documentale: ok al soccorso istruttorio
3
Conclusioni operative
