La lex specialis può spingersi oltre l’art. 101 del Codice dei contratti e prevedere un soccorso istruttorio più ampio? E se stabilisce, nero su bianco, che “il difetto di sottoscrizione dell’offerta è sanabile”, questa scelta diventa vincolante per tutti i concorrenti? Cosa succede quando un operatore contesta l’applicazione di quella clausola senza averla prima impugnata?

Soccorso istruttorio e sottoscrizione dell’offerta: la sentenza del TAR Lazio

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 21458 del 28 novembre 2025, è intervenuto in merito all’applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), fornendo una lettura chiara dell’istituto, soprattutto alla luce dei principi del risultato (art. 1) e di massima partecipazione (art. 10).

In questo caso, la controversia nasce nell’ambito di una gara piuttosto articolata, avviata dall’Agenzia del Demanio per affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riconversione di un immobile pubblico. Il raggruppamento ricorrente, arrivato secondo, ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che la stazione appaltante avrebbe fatto un uso scorretto del soccorso istruttorio. In particolare, secondo i ricorrenti, non si sarebbe potuto sanare:

la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte della mandataria dell’RTI aggiudicatario;

da parte della mandataria dell’RTI aggiudicatario; la mancata presentazione dei patti di integrità, che il disciplinare richiedeva come documentazione amministrativa.

Una visione molto restrittiva dell’istituto, che però non ha trovato accoglimento e che merita di essere analizzato, soprattutto alla luce delle previsioni contenute nel disciplinare di gara.