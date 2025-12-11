Quando può dirsi “cristallizzata” la soglia di anomalia? È sufficiente la prima proposta di aggiudicazione oppure occorre attendere l’aggiudicazione definitiva?

E, soprattutto, cosa accade se nella fase di verifica o di soccorso istruttorio muta il numero dei concorrenti ammessi? La stazione appaltante è obbligata a procedere con un semplice scorrimento della graduatoria oppure può (e deve) ricalcolare nuovamente la soglia?

A chiarire i dubbi, ricorrenti specie quando si utilizza l’inversione procedimentale dell’art. 107 del Codice, è la sentenza del TAR Lazio del 10 dicembre 2025, n. 22309, confermando che la soglia resta “mobile” fino all’adozione dell’aggiudicazione definitiva.

Calcolo soglia di anomalia: chiarimenti dal TAR sul principio di invarianza

La controversia riguardava una procedura aperta, con inversione procedimentale, per l’affidamento di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione stradale. Nel corso della gara erano emerse due esclusioni successive: prima la prima graduata, poi la seconda.

A quel punto la stazione appaltante aveva effettuato un nuovo ricalcolo della soglia di anomalia - facendo quindi “regredire” il procedimento alla fase di verifica delle offerte - anziché procedere con un semplice scorrimento della graduatoria.

La ricorrente contestava tale scelta, richiamando il disciplinare e sostenendo che la soglia non potesse più essere modificata. Una tesi che il TAR ha ritenuto infondata, alla luce del quadro normativo sul calcolo della soglia di anomalia.