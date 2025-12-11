Quadro normativo di riferimento

Il tema ruota intorno a due concetti chiave del d.lgs. n. 36/2023, ovvero il principio di invarianza della soglia di anomalia e l’inversione procedimentale.

Il primo, all’art. 108, comma 12, stabilisce che “ogni variazione intervenuta dopo l’aggiudicazione, anche a seguito di pronunce giurisdizionali, non incide sul calcolo delle medie né sull’individuazione della soglia di anomalia”. La soglia, quindi, diventa immodificabile solo dopo l’aggiudicazione definitiva.

L’art. 107, recante i principi generali in materia di selezione, al comma 3 avalla la scelta di valutare l’offerta economica prima della documentazione amministrativa, che non altera la natura del procedimento. In questo modo, la platea effettiva dei concorrenti deve essere determinata prima dell’aggiudicazione e fino a quel momento la soglia è suscettibile di variazioni.

Anche la giurisprudenza costituzionale, richiamata dal TAR, ha confermato la natura matematica e dinamica della soglia. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2025, ha precisato che la soglia deriva da una funzione dipendente dal numero dei partecipanti e dalle relative offerte: è dunque razionale calcolarla solo sulla base dei soggetti definitivamente ammessi in gara.