Principio di invarianza: quando si cristallizza la soglia di anomalia?
Il TAR Lazio chiarisce l’applicazione del principio di invarianza della soglia di anomalia, specificando che la soglia resta modificabile fino all’aggiudicazione definitiva
La decisione del TAR
Guardando al caso in esame, il TAR afferma anzitutto che il disciplinare richiamato dalla ricorrente riguardava esclusivamente la fase successiva alla proposta di aggiudicazione, non quella precedente di valutazione delle offerte.
Secondo il giudice, la gara, dopo l’esclusione della seconda classificata, si trovava ancora pienamente nella fase preliminare, e dunque soggetta agli artt. 107 e 108 del Codice.
Nella sentenza si afferma infatti che “Il principio di invarianza di cui all’art. 108, comma 12, prevede l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione. Nella fase di valutazione delle offerte, l’amministrazione conserva la possibilità di ricalcolare la soglia ogni volta che cambi il numero degli operatori ammessi.”
Il TAR chiarisce quindi che:
- prima dell’aggiudicazione definitiva, la soglia può e deve essere aggiornata;
- l'amministrazione è legittimata a procedere a una “regressione procedimentale” per ricalcolare soglia e graduatoria;
- tale scelta non viola né il disciplinare né il Codice, ma risponde ai principi di imparzialità, correttezza e buon andamento.
Significativa anche l’affermazione secondo cui cristallizzare la soglia in un momento in cui non è ancora certa la platea degli operatori significherebbe compromettere l’efficienza del procedimento.
