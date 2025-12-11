Blumatica Energy
Principio di invarianza: quando si cristallizza la soglia di anomalia?

Il TAR Lazio chiarisce l’applicazione del principio di invarianza della soglia di anomalia, specificando che la soglia resta modificabile fino all’aggiudicazione definitiva

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Analisi tecnica

La decisione assume rilevanza operativa perché sgombra il campo da un equivoco diffuso: la soglia non si “blocca” con il primo calcolo utile, ma solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Questo comporta alcuni effetti pratici che vale la pena puntualizzare.

Per prima cosa, la soglia segue dinamicamente il numero dei concorrenti effettivamente in gara, per cui se un operatore viene escluso o riammesso nella fase di verifica, essa deve essere rideterminata applicando nuovamente il metodo sorteggiato.

L’inversione procedimentale non anticipa gli effetti dell’aggiudicazione. Aprire prima le offerte economiche non significa cristallizzare la graduatoria. Come ricorda il TAR, l’ordine logico del procedimento non incide sulla sostanza.

Ne deriva che quando cambiano gli operatori ammessi, la stazione appaltante non può limitarsi allo scorrimento: deve rinnovare gli atti successivi al calcolo della prima soglia. Solo dopo che la platea è definitiva la soglia assume carattere fisso.

La sentenza conferma così una ricostruzione pienamente coerente con il nuovo Codice, che rinforza la centralità dei valori di correttezza e trasparenza nelle gare al minor prezzo.

