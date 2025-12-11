Principio di invarianza: quando si cristallizza la soglia di anomalia?
Il TAR Lazio chiarisce l’applicazione del principio di invarianza della soglia di anomalia, specificando che la soglia resta modificabile fino all’aggiudicazione definitiva
Conclusioni operative
Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del ricalcolo della soglia di anomalia. La decisione scioglie un nodo operativo che, nelle prime applicazioni del d.lgs. 36/2023, aveva generato più di un dubbio.
La soglia è mobile fino all’aggiudicazione definitiva e nessun vincolo di invarianza opera prima di quel momento.
Proprio per questo, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla coerenza tra calcolo della soglia e partecipanti effettivi, evitando cristallizzazioni premature, così come gli operatori economici devono considerare che variazioni della soglia prima dell’aggiudicazione non sono eccezioni, ma un aspetto fisiologico del procedimento.
Documenti AllegatiSentenza
