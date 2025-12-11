Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Principio di invarianza: quando si cristallizza la soglia di anomalia?

Il TAR Lazio chiarisce l’applicazione del principio di invarianza della soglia di anomalia, specificando che la soglia resta modificabile fino all’aggiudicazione definitiva

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 11/12/2025

Conclusioni operative

Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del ricalcolo della soglia di anomalia. La decisione scioglie un nodo operativo che, nelle prime applicazioni del d.lgs. 36/2023, aveva generato più di un dubbio.

La soglia è mobile fino all’aggiudicazione definitiva e nessun vincolo di invarianza opera prima di quel momento.

Proprio per questo, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla coerenza tra calcolo della soglia e partecipanti effettivi, evitando cristallizzazioni premature, così come gli operatori economici devono considerare che variazioni della soglia prima dell’aggiudicazione non sono eccezioni, ma un aspetto fisiologico del procedimento.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Calcolo soglia di anomalia Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Principio di invarianza: quando si cristallizza la soglia di anomalia?
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026