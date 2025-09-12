Accedere alla propria documentazione di carattere legale appare un'operazione semplice ma, in realtà, rischia di trasformarsi in un'odissea. Questo a causa dell'eccessiva burocrazia e delle inevitabili code agli sportelli. E la richiesta di SPID da parte di vari portali online rappresenta per molti una vera barriera. È Legal Archives a proporsi come opzione veloce e sicura.

Cos'è Legal Archives

La piattaforma digitale di Legal Archives, attualmente attiva in Italia e Francia, è stata concepita per facilitare l'accesso ai documenti legali grazie a un processo rapido e intuitivo: il tutto nella massima sicurezza.

Il servizio offerto da Legal Archives è accessibile da Pc o smartphone 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Avrai così l'opportunità di ottenere in pochi passaggi sia visure catastali che ipocastali, PEC e planimetrie, oltre a contratti di vendita, di affitto e NDA (Non-Disclosure Agreement).

Quali documenti è possibile creare sulla piattaforma

Con Legal Archives la creazione di contratti individuali e di documenti ufficiali (catastali e immobiliari), e la loro successiva gestione, risultano semplificate. E questo sia che tu intenda utilizzare occasionalmente la piattaforma o preferisca impiegarla su larga scala. La piattaforma propone un abbonamento flessibile, affiancato da una serie di strumenti costantemente aggiornati volti a rispondere a quanto previsto dalle vigenti normative locali e internazionali.

Accessibilità senza SPID

Tra i fattori che hanno contribuito maggiormente al successo di Legal Archives rientra certamente il fatto di poter accedere al servizio senza SPID. Particolarmente apprezzati sono anche altri due aspetti, ossia la compilazione online guidata e la possibilità di effettuare il download in formato PDF del documento firmato. Ecco perché quanto ottenuto su Legal Archives è valido per l'utilizzo in ambito amministrativo, fiscale e notarile.

Un servizio sicuro e valido legalmente

I documenti prodotti sulla piattaforma rispettano quanto previsto dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) dell'Unione Europea: regolamento che si è posto come obiettivo la protezione dei dati personali dei cittadini UE, trattandoli legalmente e in modo sicuro e trasparente. Attraverso Legal Archives potrai conservare in formato digitale i tuoi documenti firmati elettronicamente, assicurandone integrità, autenticità e validità legale nel tempo.

Caratteristiche che ti permetteranno di utilizzarli sia in sede notarile che immobiliare. Qualora sia tua intenzione approfondire l'argomento "requisiti legali" tieni presente che l'Agenzia per l'Italia Digitale ha fornito apposite linee guida.

Chi può trarre vantaggio da Legal Archives?

Legal Archives, fin dalla sua nascita, ha voluto rispondere alle esigenze di utenti anche molto differenti tra loro. A beneficiare dei suoi servizi sono innanzitutto professionisti come avvocati, agenti immobiliari, commercialisti e notai, che hanno modo di ottenere rapidamente, e senza accedere a vari portali, i documenti ufficiali desiderati. Ma a trarre vantaggio da Legal Archives sono anche privati al cospetto di compravendite, locazioni, pratiche successorie e visure personali. Come anticipato inizialmente, all'evidente risparmio di tempo si vanno ad aggiungere la semplicità della procedura e l'assenza di code agli sportelli.

Opinioni degli utenti e recensioni di chi ha provato Legal Archives

In base ai primi feedback rilasciati da chi ha già avuto l'opportunità di testare in prima persona la piattaforma di Legal Archives, emerge una particolare soddisfazione in merito alla rapidità del servizio e alla semplicità d'uso. Nelle recensioni su Legal Archives spiccano pareri positivi anche per quanto concerne l'affidabilità dei documenti ottenuti. Leggendo le opinioni utenti sulla piattaforma c'è chi testimonia di aver ricevuto una visura catastale in formato digitale con meno di 2 ore d'attesa, e senza SPID. Altri hanno segnalato quanto la piattaforma sia utile per creare online contratti conformi alle attuali normative.

Come funziona Legal Archives? Ecco come ottenere un documento

Familiarizzare con la piattaforma è davvero intuitivo, dato che sono solo 3 gli step previsti per creare un documento e riceverlo.

Step 1: esplorare la libreria per selezionare il documento più adatto alle esigenze personali

Step 2: effettuare online il pagamento in tutta sicurezza

Step 3: attendere la ricezione del file via email in formato PDF, firmato digitalmente

I prezzi applicati da Legal Archives sono trasparenti, e avrai la possibilità di scegliere tra pagamento singolo e abbonamento.

Legal Archives si è proposta al pubblico come soluzione innovativa, professionale e sicura per ottenere documenti ufficiali legalmente conformi con firma digitale, velocemente e senza ricorrere allo SPID.

Visita la piattaforma per scoprirne il funzionamento e testarne il servizio.