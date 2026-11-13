Quando una superficie ricavata nella parte alta di un'abitazione può essere considerata un semplice palco morto e quando, invece, costituisce un soppalco da computare ai fini urbanistici? L'assenza di una scala fissa è sufficiente a escluderne la possibilità di utilizzo? E se le opere realizzate non corrispondono a quelle rappresentate in una SCIA, il Comune può ordinarne la demolizione anche dopo la scadenza dei termini previsti per l'esercizio dei poteri di controllo, oppure deve prima intervenire in autotutela?

C'è poi un'altra questione, che riguarda le conseguenze dell'accertamento dell'abuso: quando viene ordinata la demolizione di un'opera difforme, quale situazione edilizia deve essere ripristinata e fino a che punto il Comune può imporre il ritorno alla configurazione precedente dell'immobile?

A queste domande ha risposto il TAR Toscana, Sezione III, con la sentenza dell'11 novembre 2026, n. 2213, relativa a un intervento di frazionamento immobiliare nel quale alcuni spazi sottotetto, rappresentati nella variante finale alla SCIA come palchi morti, erano stati trasformati in strutture che l'amministrazione aveva qualificato come veri e propri soppalchi utilizzabili.

I giudici hanno confermato la natura abusiva delle opere e la possibilità per il Comune di ordinarne la demolizione senza dover preventivamente intervenire sulla SCIA, ma hanno accolto parzialmente il ricorso perché l'ordinanza imponeva di riportare l'immobile alla configurazione precedente alla variante finale, che non era mai stata annullata.

Soppalco difforme dalla SCIA: il caso esaminato dal TAR Toscana

La controversia ha riguardato un appartamento ricavato dal frazionamento di una precedente unità immobiliare, nell'ambito di un intervento edilizio per il quale era stata presentata una SCIA e una successiva variante finale, con cui erano stati rappresentati alcuni spazi sottotetto qualificati come palchi morti e destinati al deposito di oggetti.

A seguito delle verifiche avviate dal Settore sismica della Regione Toscana, il Comune ha accertato che le opere effettivamente realizzate non corrispondevano a quelle dichiarate, perché una delle strutture, per dimensioni, altezza e conformazione, presentava le caratteristiche di un soppalco praticabile, determinando un incremento della superficie utile lorda non consentito dalle norme urbanistiche comunali, che subordinavano il recupero di superficie all'interno della sagoma dell'edificio al mancato aumento del numero delle unità immobiliari, condizione non rispettata per effetto del frazionamento.

L'amministrazione ha quindi ordinato la demolizione del soppalco e la rimessa in pristino dell'appartamento, imponendo però di riportarlo alla configurazione prevista dalla SCIA originaria, senza considerare la successiva variante finale, e il proprietario ha impugnato il provvedimento sostenendo che la struttura dovesse essere considerata un palco morto, che il Comune avrebbe dovuto preventivamente esercitare i poteri di autotutela sulla SCIA e che non sussistessero i presupposti per applicare una sanzione demolitoria.

Differenza tra soppalco e palco morto: cosa conta ai fini urbanistici

La qualificazione degli interventi edilizi trova il suo riferimento generale nell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che ne individua le diverse categorie, mentre l'art. 22 disciplina quelli subordinati a SCIA, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e delle altre normative di settore applicabili. L'art. 27 attribuisce invece al Comune i poteri di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, finalizzati ad assicurare la rispondenza degli interventi alle disposizioni di legge e alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Nel caso esaminato, il problema riguardava soprattutto la possibilità di considerare le strutture realizzate come superfici escluse dal computo urbanistico, tenuto conto che la disciplina regionale toscana distingue il soppalco, inteso come una partizione orizzontale interna praticabile, dal palco morto, caratterizzato da un'accessibilità limitata al deposito di oggetti, senza attribuire alla sola assenza di una scala fissa un valore determinante per la qualificazione del manufatto.

Il proprietario aveva sostenuto che la struttura non potesse essere considerata un soppalco proprio perché priva di una scala permanente, essendo accessibile soltanto attraverso mezzi mobili e destinata, per questa ragione, al deposito di oggetti, ma il TAR non ha condiviso tale ricostruzione e ha ritenuto che le risultanze dei sopralluoghi, insieme alla documentazione fotografica, dimostrassero una situazione diversa da quella rappresentata negli elaborati progettuali.

La struttura affacciava infatti sul locale sottostante attraverso un'ampia apertura delimitata da una ringhiera, presentava altezze che ne consentivano la praticabilità per buona parte dell'estensione e disponeva persino di uno split per la climatizzazione installato sulla parete di fondo, caratteristiche che secondo i giudici rendevano lo spazio potenzialmente idoneo allo stazionamento delle persone, indipendentemente dall'assenza di un collegamento fisso con il piano inferiore, e che risultavano incompatibili con una superficie la cui accessibilità fosse limitata al semplice deposito di oggetti.

A confermare la difformità rispetto alla variante finale contribuiva anche la configurazione a L della struttura, determinata dalla presenza di una soletta aggiuntiva che non corrispondeva alla rappresentazione grafica depositata, cosicché il manufatto risultava diverso da quello dichiarato tanto per le caratteristiche funzionali quanto per la sua conformazione.

La qualificazione edilizia non dipende quindi dalla denominazione utilizzata nella pratica né dalla sola assenza di una scala, ma dalle caratteristiche della struttura e dalla funzione che questa è effettivamente in grado di svolgere, secondo le definizioni previste dalla disciplina applicabile, con conseguenze anche sul computo delle superfici e sulla conformità urbanistica dell'intervento.

SCIA e opere difformi: quando il Comune può intervenire senza autotutela

Il ricorrente aveva contestato anche la possibilità per il Comune di ordinare la demolizione senza aver prima esercitato i poteri di autotutela sulla variante finale alla SCIA, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto rispettare i limiti temporali e le condizioni previsti dagli artt. 19 e 21-nonies della Legge n. 241/1990, che disciplinano i controlli sulle attività segnalate e i presupposti per l'intervento successivo alla scadenza dei termini ordinari.

L'art. 19, comma 4, prevede infatti che, decorso il termine per l'esercizio dei poteri inibitori, l'amministrazione possa intervenire alle condizioni stabilite dall'art. 21-nonies, ma questa disciplina riguarda il controllo sull'attività oggetto della segnalazione e non impedisce l'esercizio dei distinti poteri repressivi quando vengono accertate opere che non corrispondono a quelle dichiarate.

Il TAR ha quindi distinto le opere rappresentate nella variante finale da quelle effettivamente realizzate, osservando che il Comune non aveva contestato tardivamente il palco morto previsto negli elaborati, ma la costruzione di un soppalco diverso per dimensioni, conformazione e caratteristiche funzionali, rispetto al quale non era necessario rimuovere preventivamente gli effetti della SCIA.

L'amministrazione aveva esercitato i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, che trovano il loro riferimento generale nell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e che, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dai giudici, non sono soggetti ai limiti temporali propri dell'autotutela, né richiedono una particolare motivazione sull'interesse pubblico alla rimozione delle opere illegittime.

Il decorso dei termini previsti per il controllo sulla SCIA non attribuisce quindi legittimità a interventi realizzati in difformità rispetto a quelli segnalati, perché la presentazione della pratica edilizia riguarda le opere effettivamente dichiarate e non può essere estesa a trasformazioni ulteriori o diverse, che rimangono soggette ai poteri repressivi dell'amministrazione.

Il proprietario aveva inoltre sostenuto che le opere fossero comunque conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione una sanzione pecuniaria anziché la demolizione, richiamando l'art. 200 della Legge regionale Toscana n. 65/2014, che distingue gli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA ma conformi alla disciplina urbanistica da quelli che contrastano con le norme o con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione.

Nel caso esaminato, il TAR ha escluso che si trattasse di un'irregolarità meramente formale, perché il soppalco aveva determinato un incremento della superficie utile lorda incompatibile con le norme urbanistiche comunali, considerato che l'intervento era stato accompagnato dal frazionamento dell'originaria unità immobiliare, e ha quindi ritenuto applicabile la misura ripristinatoria prevista dalla disciplina regionale.

I giudici hanno inoltre osservato che il Comune aveva richiamato nell'ordinanza l'art. 199, comma 1, della legge regionale, anziché l'art. 200, comma 3, ma che le due disposizioni presentavano, per quanto interessava la controversia, un contenuto corrispondente, motivo per cui l'erronea indicazione del riferimento normativo non era sufficiente a invalidare la sanzione.

Ordine di demolizione e variante alla SCIA: quale stato deve essere ripristinato?

Esaminando il contenuto dell'ordine di demolizione, il TAR ha però individuato un vizio nella prescrizione con la quale il Comune aveva stabilito la situazione edilizia da ripristinare, perché l'amministrazione aveva imposto il ritorno alla configurazione precedente alla variante finale, senza considerare che quest'ultima non era mai stata annullata.

La contestazione comunale riguardava infatti una struttura realizzata in difformità rispetto a quanto rappresentato negli elaborati, mentre la variante finale continuava a costituire il riferimento per individuare le opere dichiarate, tra le quali figuravano i palchi morti che il Comune aveva invece escluso dalla configurazione da ripristinare.

Il TAR ha quindi ritenuto che il Comune potesse imporre la rimozione del soppalco abusivo, ma non pretendere il ritorno a una configurazione precedente a quella prevista nella variante finale, che non era stata rimossa, dovendo l'ordine essere riferito al ripristino del palco morto rappresentato nella variante finale alla SCIA, senza estendere l'intervento ripristinatorio anche alle opere che non costituivano oggetto dell'abuso accertato.

Il ragionamento interessa anche altre situazioni nelle quali un immobile sia stato oggetto di più interventi edilizi e successive varianti, perché l'esistenza di una difformità non consente all'amministrazione di imporre indiscriminatamente il ritorno alla configurazione più risalente, dovendo invece individuare le opere illegittime e la situazione edilizia alla quale ricondurre il manufatto, tenendo conto delle pratiche che non siano state rimosse.

La stessa variante che non impediva al Comune di reprimere le opere realizzate in difformità doveva quindi essere considerata nel momento in cui veniva individuata la configurazione da ripristinare, perché l'esercizio del potere repressivo non comportava automaticamente il venir meno delle opere dichiarate nella pratica edilizia e non contestate come abusive.

Per questa ragione il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'ordinanza nella parte in cui imponeva il ripristino della situazione precedente alla variante finale, senza mettere in discussione l'accertamento dell'abuso e il potere comunale di ordinarne la rimozione.

Soppalco e normativa antisismica: le competenze del Comune e della Regione

La controversia ha interessato anche la disciplina antisismica, richiamata dal Comune nell'ordinanza dopo gli accertamenti svolti dal competente Settore regionale, che aveva segnalato possibili violazioni della normativa tecnica e l'assenza del prescritto deposito del progetto strutturale, oltre a problematiche relative ai carichi aggiuntivi prodotti dai soppalchi e alle caratteristiche delle murature utilizzate per il loro sostegno.

Il riferimento nazionale è costituito dalla Parte II del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina le costruzioni in zona sismica e prevede, tra l'altro, gli adempimenti relativi alla denuncia dei lavori e alla presentazione dei progetti strutturali, la cui osservanza deve essere verificata indipendentemente dalla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento.

Il proprietario aveva contestato che il Comune potesse fondare il proprio provvedimento su valutazioni appartenenti alla competenza degli uffici regionali, anche perché il procedimento relativo alle presunte violazioni antisismiche non era ancora stato definito, ma il TAR ha respinto la censura osservando che l'amministrazione comunale si era limitata a richiamare le risultanze dell'istruttoria regionale, mentre l'ordine di demolizione trovava un'autonoma giustificazione nelle difformità urbanistico-edilizie accertate.

Le valutazioni sulla conformità strutturale e sismica sono rimaste quindi riservate alla Regione, le cui successive determinazioni sono state espressamente fatte salve, senza che questo impedisse al Comune di esercitare i propri poteri repressivi per le violazioni urbanistiche.

Demolizione del soppalco abusivo: i limiti del ripristino edilizio

Il TAR ha così confermato che la presentazione di una SCIA non impedisce al Comune di reprimere le opere realizzate in difformità rispetto a quelle dichiarate, anche quando siano trascorsi i termini previsti per l'esercizio dei poteri ordinari di controllo, ma l'amministrazione, nel disporre la demolizione, deve individuare correttamente la configurazione edilizia da ripristinare, senza ignorare le varianti che non siano state rimosse.

Nel caso esaminato, il soppalco doveva essere eliminato perché aveva determinato un incremento di superficie non consentito dalle norme urbanistiche comunali, ma il Comune non poteva imporre il ritorno alla configurazione precedente alla variante finale, nella quale era stato rappresentato un palco morto, dovendo limitare la misura repressiva alle opere effettivamente abusive.

L'accertamento di una difformità può giustificare l'adozione di un ordine di demolizione senza che questo consenta al Comune di imporre il ripristino di una configurazione edilizia diversa da quella risultante dalle pratiche che conservano efficacia, dovendo la misura repressiva essere riferita alle opere illegittime e alla situazione che deve essere effettivamente ripristinata.

Soppalco, SCIA e demolizione: le risposte ai dubbi più frequenti

Qual è la differenza tra soppalco e palco morto?

La distinzione dipende dalle caratteristiche della struttura e dalla sua effettiva utilizzabilità. Il soppalco costituisce una superficie interna praticabile, mentre il palco morto è uno spazio la cui accessibilità è limitata al deposito di oggetti, secondo le definizioni della disciplina applicabile. Nella sentenza n. 2213/2026, il TAR Toscana ha precisato che l'assenza di una scala fissa non è sufficiente, da sola, a escludere la qualificazione di una struttura come soppalco.

Un soppalco realizzato in difformità dalla SCIA può essere demolito anche dopo la scadenza dei termini di controllo?

Sì. Quando le opere effettivamente realizzate sono diverse da quelle rappresentate nella SCIA, il Comune può esercitare i propri poteri repressivi senza essere vincolato ai termini previsti per il controllo sulla segnalazione. La distinzione riguarda la natura del potere esercitato: il Comune non interviene tardivamente sull'attività dichiarata, ma reprime un abuso edilizio.

Il Comune deve annullare la SCIA prima di ordinare la demolizione di un soppalco abusivo?

Non necessariamente. Se il soppalco è stato realizzato in difformità rispetto agli elaborati depositati, il Comune può ordinare la rimozione dell'opera senza dover prima intervenire in autotutela sulla SCIA. Diversa è la situazione nella quale l'amministrazione intenda contestare la legittimità delle opere effettivamente segnalate, per le quali rileva la disciplina dei controlli prevista dall'art. 19 della Legge n. 241/1990.

In presenza di una variante finale alla SCIA, quale situazione deve essere ripristinata dopo la demolizione?

L'ordine di ripristino deve tenere conto delle opere rappresentate nella variante finale che non siano state rimosse. Secondo il TAR Toscana, il Comune può imporre la demolizione del soppalco abusivo, ma non pretendere automaticamente il ritorno alla configurazione precedente alla variante, quando questa prevede un palco morto e non è stata annullata.