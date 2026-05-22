Gli interventi di ampliamento “verso l’alto” realizzati in un condominio non interessano soltanto l’unità immobiliare coinvolta nei lavori, ma modificano gli equilibri patrimoniali dell’intero edificio.

È legittimo quindi domandarsi se chi realizza una sopraelevazione sull’ultimo piano di un edificio debba sempre corrispondere un’indennità economica agli altri condomini e, soprattutto, chi possa realmente pretendere quel pagamento, se il condominio oppure i singoli proprietari.

A rispondere al riguardo è la recente sentenza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2026, n. 9572, affrontando il tema dell’indennità di sopraelevazione prevista dall’art. 1127 c.c., chiarendo la funzione dell’istituto, la titolarità del relativo diritto e la natura del credito dovuto agli altri condomini.

Sopraelevazione in condominio: la Cassazione sul diritto all’indennità

Il ricorso di legittimità è frutto di un contenzioso in condominio, nato a seguito della realizzazione di una sopraelevazione su un edificio condominiale. Alcuni condomini avevano agito in giudizio chiedendo la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1127, comma 4, c.c., sostenendo che l’intervento avesse incrementato il diritto del proprietario sopraelevante sulle parti comuni del fabbricato.

Nel corso del giudizio erano state sollevate numerose contestazioni relative alla quantificazione dell’indennità, alla valutazione del valore del suolo, alla consistenza dei piani dell’edificio, alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio e alla decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria.

La Cassazione ha però concentrato l’attenzione soprattutto sulla funzione dell’indennità e sulla titolarità del relativo diritto, affrontando anche il tema della natura giuridica del credito.

L’art. 1127 c.c. e la funzione compensativa dell’indennità di sopraelevazione

Nella questione rilevano le previsioni dell’art. 1127 c.c., che attribuisce al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, o del lastrico solare, il diritto di realizzare nuove fabbriche o sopraelevazioni, salvo che:

le condizioni statiche dell’edificio non lo consentano;

la sopraelevazione pregiudichi l’aspetto architettonico del fabbricato;

l’intervento determini una notevole diminuzione di aria o luce per i piani sottostanti.

Accanto a questi limiti, la norma prevede anche un obbligo economico: chi sopraeleva deve corrispondere agli altri condomini un’indennità parametrata al valore del suolo occupato.

La ratio della disposizione risiede nel fatto che la sopraelevazione non comporta soltanto un ampliamento materiale dell’unità immobiliare interessata, ma determina un incremento della quota sostanziale di utilizzo e partecipazione alle parti comuni dell’edificio.

Per questa ragione il legislatore ha previsto un meccanismo compensativo destinato a riequilibrare gli effetti patrimoniali derivanti dall’intervento.

Perché la sopraelevazione modifica gli equilibri patrimoniali del condominio

Su questo aspetto si sono concentrati gli ermellini: secondo i giudici, l’indennità di sopraelevazione ha la funzione di compensare gli altri condomini per l’aumento del diritto sulle parti comuni acquisito dal proprietario che realizza la sopraelevazione.

Il proprietario dell’ultimo piano, ampliando o sopraelevando il proprio immobile, incrementa il proprio peso patrimoniale all’interno del condominio, incidendo indirettamente sulle quote degli altri partecipanti.

L’indennità prevista dall’art. 1127 c.c. serve quindi a riequilibrare questa alterazione, assumendo come parametro il valore del suolo occupato.

Ciò dimostra anche come gli effetti degli interventi di sopraelevazione non abbiano esclusivamente natura edilizia o urbanistica, ma producano conseguenze molto rilevanti nei rapporti tra i condomini, con una modifica degli assetti patrimoniali dell’edificio e quindi della posizione economica degli altri proprietari.

Interessi e rivalutazione: l’indennità di sopraelevazione come debito di valore

Altro passaggio fondamentale della sentenza riguarda la titolarità del diritto all’indennità.

La Suprema Corte ha ribadito che la legittimazione ad agire per ottenere l’indennità ex art. 1127 c.c. spetta ai singoli condomini che rivestivano tale qualità al momento della sopraelevazione e non al condominio considerato unitariamente.

Il diritto, quindi, non appartiene all’ente di gestione condominiale, ma ai singoli proprietari che hanno subito la riduzione proporzionale del proprio diritto sulle parti comuni.

Anche quando le domande vengano trattate congiuntamente nello stesso giudizio, ciascuna posizione conserva autonomia propria. Le controversie relative all’indennità di sopraelevazione restano infatti cause scindibili, riferite ai singoli rapporti patrimoniali intercorrenti tra il sopraelevante e ciascun condomino.

Ultimo chiarimento particolarmente interessante è quello relativo al fatto che l’indennità prevista dall’art. 1127 c.c. costituisce un debito di valore e non un debito di valuta.

Di conseguenza, non trova applicazione la disciplina dell’art. 1224 c.c., secondo cui gli interessi decorrono dalla costituzione in mora. Secondo la Suprema Corte, interessi e rivalutazione devono invece decorrere dal momento di ultimazione della sopraelevazione, poiché è in quel momento che si realizza l’alterazione patrimoniale compensata dall’indennità.

Sopraelevazioni e conseguenze economiche nei rapporti condominiali

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative alla quantificazione dell’indennità e alle valutazioni tecniche svolte nel giudizio di merito, confermando però i principi che regolano la funzione compensativa dell’indennità prevista dall’art. 1127 c.c.

La Suprema Corte ha invece accolto il motivo riguardante la decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, chiarendo che l’indennità di sopraelevazione costituisce un debito di valore e che gli accessori devono essere calcolati a partire dalla data di ultimazione della sopraelevazione, da accertare concretamente in sede di rinvio.

La decisione conferma quindi che gli interventi di ampliamento dell’ultimo piano non producono effetti soltanto sotto il profilo edilizio o strutturale, ma incidono direttamente sugli assetti patrimoniali del condominio. Ogni sopraelevazione determina infatti un ampliamento della posizione del proprietario sulle parti comuni dell’edificio, con la conseguente necessità di compensare economicamente gli altri condomini attraverso l’indennità prevista dall’art. 1127 c.c.

Si rafforza così un orientamento giurisprudenziale che impone di valutare gli interventi “verso l’alto” non soltanto dal punto di vista urbanistico e costruttivo, ma anche sotto il profilo civilistico e patrimoniale, considerati gli effetti che tali opere possono produrre sull’equilibrio economico interno al condominio.