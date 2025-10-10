Fino a che punto un regolamento condominiale può comprimere il diritto del singolo proprietario di modificare la propria unità immobiliare? Un divieto di sopraelevazione o di alterazione dello stato di fatto può prevalere sulle facoltà riconosciute dal codice civile? E ancora: entro quale termine può essere esercitata l’azione di riduzione in pristino in caso di violazione di tali vincoli?

A rispondere è la Corte di Cassazione con la sentenza del 15 settembre 2025, n. 25226, che affronta un tema ricorrente nella pratica condominiale: la validità e la portata dei divieti di sopraelevazione contenuti nei regolamenti contrattuali e la loro incidenza sui diritti dominicali dei singoli condomini.

Sopraelevazioni e vincoli condominiali: quando il regolamento limita il diritto di proprietà

Il caso nasce dalla citazione in giudizio, da parte di un Condominio, che chiedeva la demolizione di opere eseguite senza autorizzazione da un condòmino, in violazione del regolamento condominiale.

Le opere riguardavano:

una scala interna di collegamento tra piani;

il mutamento di destinazione d’uso di un locale caldaia in ambiente abitabile;

la realizzazione di un vano aggiuntivo sul lastrico solare;

la sopraelevazione di un muretto di confine fino a 2,10 metri.

Il regolamento condominiale vietava espressamente qualsiasi sopraelevazione, totale o parziale, che potesse alterare il decoro architettonico dell’edificio.

Dopo alterne vicende processuali, la Corte d’appello aveva ordinato la riduzione in pristino dei locali al quarto piano e il ripristino dell’altezza originaria del muro divisorio, confermando la violazione del divieto regolamentare.

Il proprietario, non condividendo tale impostazione, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi, tra cui l’erronea qualificazione delle opere come nuove sopraelevazioni anziché preesistenze, la prescrizione dell’azione di riduzione in pristino e la violazione del diritto di sopraelevazione ex art. 1127 c.c.