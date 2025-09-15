Sostituire la caldaia con pompa di calore conviene davvero? È possibile mantenere radiatori e impianto esistente senza dover rifare tutto da capo? E quali risparmi concreti si possono ottenere sulle bollette e sulle emissioni di CO₂?

A queste domande prova a rispondere PDC_RISC, l’applicazione gratuita sviluppata da ENEA in collaborazione con l’Università di Padova nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico Nazionale. Uno strumento semplice, ma basato su algoritmi tecnici accurati, che consente di valutare in pochi minuti la fattibilità della sostituzione della caldaia tradizionale con una pompa di calore elettrica, mantenendo il circuito idraulico e i radiatori già presenti.

L’app ENEA per la sostituzione della caldaia

L’obiettivo dichiarato da ENEA è duplice: da un lato diffondere maggiore consapevolezza sulle alternative più efficienti per il riscaldamento domestico, dall’altro fornire uno strumento preliminare utile a cittadini e professionisti per orientarsi nella pianificazione degli interventi.

Il funzionamento è semplice: una volta inseriti i dati principali dell’immobile e dell’impianto, il tool restituisce un report scaricabile che stima: