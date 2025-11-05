La trasformazione di un sottotetto in soppalco abitabile senza permesso di costruire configura un abuso edilizio? Per la Corte di Cassazione sì, se la sua realizzazione determina un effettivo incremento della volumetria utile e modifica la destinazione d’uso dell’ambiente.

Trasformazione sottotetto in soppalco: la Cassazione sull'ampliamento volumetrico

Con la sentenza del 29 ottobre 2025, n. 35217 la Suprema Corte interviene sulla qualificazione edilizia di opere interne, chiarendo che non è necessario un ampliamento esterno per integrare una ristrutturazione “pesante”: quando l’intervento crea nuovi volumi abitabili e incide sulla struttura complessiva dell’edificio, il titolo richiesto è e resta il permesso di costruire.

La vicenda in esame nasce dalla condanna della proprietaria di un immobile che, in assenza di titolo edilizio, aveva realizzato nel sottotetto un soppalco dotato di finestrature e altezza utile per l’uso abitativo.

L’intervento, eseguito in difformità da un precedente permesso in sanatoria, aveva comportato:

un mutamento di destinazione d’uso da locale tecnico a vano residenziale;

da locale tecnico a vano residenziale; modifiche del prospetto , mediante l’apertura di nuove finestre;

, mediante l’apertura di nuove finestre; un aumento della volumetria interna, con conseguente aggravio del carico statico sulle strutture portanti.

Condannata sia in primo grado che in appello, la ricorrente ha sostenuto in Cassazione che si trattasse di un semplice ripostiglio, non autonomamente fruibile e riconducibile a una ristrutturazione leggera soggetta a SCIA, e non a permesso di costruire.