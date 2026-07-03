Nel corso del question time presso la Commissione Finanze della Camera, rispondendo alle interrogazioni parlamentari n. 5-05501 e n. 5-05506 , il Ministero aveva infatti confermato che la Commissione europea aveva adottato la proposta COM(2026) 281 final , accogliendo la richiesta presentata dall'Italia il 9 ottobre 2025 per prorogare l'applicazione dello split payment oltre il 30 giugno 2026.

Mentre la proposta di rinnovo della deroga europea è ancora all'esame del Consiglio dell'Unione europea, chiamato a pronunciarsi il prossimo 10 luglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa, ha precisato che i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dal 1° luglio 2026.

© Riproduzione riservata

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.

Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.