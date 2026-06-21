La Commissione sottolinea inoltre che le deroghe alle regole ordinarie dell'IVA devono conservare carattere eccezionale e temporaneo. Per questo motivo invita l'Italia a rafforzare ulteriormente gli strumenti ordinari di contrasto alle frodi fiscali e a sfruttare pienamente le potenzialità offerte dalla fatturazione elettronica e dai sistemi digitali di controllo.

Nel corso del question time presso la Commissione Finanze della Camera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato che la Commissione europea ha adottato la proposta COM(2026) 281 final , con la quale viene accolta la richiesta presentata dall'Italia il 9 ottobre 2025 per prolungare l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti oltre la scadenza dell'attuale autorizzazione.

© Riproduzione riservata

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.

Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.