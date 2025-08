Sport Missione Comune 2025: 150 milioni dall'ICSC per gli Enti Locali

150 milioni di euro in mutui a tasso fisso con interessi totalmente abbattuti, destinati a Enti Locali e Territoriali per lo sviluppo di impianti sportivi pubblici: è questa la cifra messa a disposizione dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), nell’ambito del Bando Sport Missione Comune 2025, realizzato in collaborazione con l'ANCI.

Sport Missione Comune 2025: i fondi gestiti dall'ISCS

L’agevolazione si applica ai mutui ordinari della linea Sport Enti Locali e Regioni, stipulati entro il 31 dicembre 2025, a fronte della realizzazione di interventi su infrastrutture sportive esistenti o nuove.

Il beneficio consiste nell’abbattimento totale degli interessi, fino a un massimo di 10 anni, grazie ai fondi gestiti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’ICSC, oppure nell'utilizzo del contributo fino a 25 anni.

Interventi ammissibili

I contributi sono destinati a finanziare mutui contratti per:

costruzione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di impianti sportivi;

miglioramento dell’efficienza energetica e messa a norma degli impianti;

acquisto di attrezzature sportive o di immobili da destinare all’attività sportiva;

acquisizione di aree funzionali all’impianto;

realizzazione di piste ciclabili ;

; copertura di maggiori spese per aumento costi materiali , perizie suppletive e prescrizioni normative;

, perizie suppletive e prescrizioni normative; copertura di quote di cofinanziamento venute meno dopo l’appalto;

cofinanziamento di bandi nazionali, regionali o del PNRR, compresi Sport e Periferie.

Importi massimi agevolabili

Gli importi massimi del finanziamento agevolabile variano in base alla dimensione dell’Ente:

2 milioni di euro per piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti);

per piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti); 4 milioni di euro per Comuni tra 5.001 e 100mila abitanti, Unioni di Comuni e forme associative;

per Comuni tra 5.001 e 100mila abitanti, Unioni di Comuni e forme associative; 6 milioni di euro per Comuni oltre 100mila abitanti, Capoluoghi, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Scadenze e modalità di presentazione

Per ottenere l’agevolazione, gli Enti dovranno presentare istanza completa della documentazione richiesta, compreso il parere favorevole del CONI, entro il 30 settembre 2025, utilizzando il Portale Clienti dell’ICSC.

Qualora la durata del mutuo sia superiore ai 10 anni, il contributo sarà spalmato su tutta la durata del finanziamento, distribuito in quote costanti sulle singole rate d’ammortamento.

Per maggiori informazioni e per l’accesso alla piattaforma, è possibile consultare il sito dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.