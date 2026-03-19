Si rafforza nel 2026 uno degli strumenti ormai più utilizzati dagli enti territoriali per finanziare interventi sull’impiantistica sportiva.

Con il nuovo bando Sport Missione Comune, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale mette a disposizione un plafond complessivo di 250 milioni di euro, in crescita rispetto all’edizione precedente, confermando e ampliando una misura che negli ultimi anni si è progressivamente consolidata all’interno delle politiche di investimento locali.

L’iniziativa si colloca in un contesto in cui la riqualificazione degli impianti sportivi, l’efficientamento energetico e l’adeguamento alle normative di sicurezza rappresentano esigenze sempre più diffuse, soprattutto per i Comuni di dimensioni medio-piccole, che spesso faticano a sostenere tali interventi con risorse proprie.

Sport Missione Comune: 250 milioni nel 2026 per gli impianti sportivi degli enti locali

Il cuore operativo della misura resta quello già sperimentato nelle precedenti edizioni, ma con un rafforzamento della leva finanziaria. Il bando consente infatti agli enti locali di accedere a mutui con interessi completamente abbattuti per una durata fino a 10 anni, con la possibilità di estensione del piano di ammortamento fino a 25 anni.

Questo schema consente di combinare due elementi particolarmente rilevanti sotto il profilo gestionale:

l’azzeramento del costo del capitale nella fase iniziale del finanziamento;

una diluizione nel tempo dell’impatto sul bilancio dell’ente.

In questo modo, più che una semplice agevolazione, la misura si configura come un vero e proprio supporto alla sostenibilità finanziaria degli interventi, soprattutto in presenza di programmi di investimento già avviati o in fase di progettazione avanzata.

Interventi finanziabili: riqualificazione, efficientamento energetico e cofinanziamento PNRR

Dal punto di vista oggettivo, il perimetro degli interventi finanziabili si mantiene ampio e sostanzialmente in continuità con le precedenti edizioni, confermando la natura flessibile dello strumento.

In particolare, rientrano tra gli interventi ammissibili:

la realizzazione, riqualificazione e messa a norma degli impianti sportivi;

degli impianti sportivi; gli interventi di efficientamento energetico e riduzione dei consumi ;

; la manutenzione straordinaria e il recupero di strutture esistenti;

di strutture esistenti; l’abbattimento delle barriere architettoniche ;

; il cofinanziamento di interventi già candidati o finanziati nell’ambito di programmi come PNRR , Sport e Periferie o bandi regionali;

, o bandi regionali; l’acquisto di immobili da destinare a uso sportivo.

La misura può essere utilizzata sia per interventi autonomi sia come leva integrativa rispetto ad altre fonti di finanziamento, rafforzando la capacità di chiudere i quadri economici degli interventi.

Soggetti beneficiari e importi: quanto possono ottenere gli enti locali

Il bando si rivolge all’intero comparto delle amministrazioni territoriali, includendo Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni.

L’importo massimo finanziabile varia in funzione della dimensione dell’ente, in relazione alla diversa capacità amministrativa e alla scala degli interventi:

fino a 2 milioni di euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti;

per i Comuni fino a 5.000 abitanti; fino a 4 milioni di euro per Comuni di dimensione intermedia e forme associative;

per Comuni di dimensione intermedia e forme associative; fino a 6 milioni di euro per grandi Comuni, capoluoghi, Città metropolitane, Province e Regioni.

Sport Missione Comune 2026: cosa cambia con il nuovo plafond da 250 milioni

L’elemento di maggiore novità dell’edizione 2026 è rappresentato dall’incremento del plafond, che passa da 150 a 250 milioni di euro, con un effetto diretto sull’ampliamento della platea potenziale di interventi finanziabili.

A questo si affianca una più evidente funzione di leva finanziaria dello strumento, sempre più utilizzato per attivare investimenti complessivi di importo superiore rispetto alle risorse messe a disposizione dall’ICSC, grazie alla combinazione con altri canali di finanziamento.

Dal punto di vista operativo, la misura offre quindi opportunità rilevanti per le amministrazioni, incidendo in modo concreto sulla capacità degli enti di programmare e realizzare interventi su un patrimonio infrastrutturale spesso datato e bisognoso di riqualificazione