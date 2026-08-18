Prosegue «I Quaderni di LavoriPubblici.it», la collana del gruppo Grafill che prende un singolo istituto degli appalti e dell’edilizia e lo restituisce in forma operativa, così da accompagnare il professionista nel passaggio più delicato, quello che porta dalla norma alla decisione.

Dopo il primo numero dedicato al principio di rotazione, il secondo affronta un tema che sta a monte di ogni intervento edilizio e di ogni compravendita, lo stato legittimo dell’immobile. Non una raccolta di articoli né un manuale in miniatura, ma un percorso che attraversa gli snodi applicativi con gli strumenti che servono davvero nella pratica quotidiana, dagli schemi decisionali ai fac-simile, dalle checklist alle rassegne ragionate di giurisprudenza. Il taglio resta quello dell’informazione tecnica di LavoriPubblici.it, autorevole e verificata alla fonte, in un formato che si legge e si consulta con rapidità.

Come sono fatti i Quaderni

I Quaderni nascono in formato verticale, pensato per la lettura su tablet e smartphone, e si scaricano in PDF. Ogni numero segue lo stesso impianto, con rubriche ricorrenti che il lettore ritrova di volta in volta, dall’inquadramento della norma fino alle domande frequenti, così la collana diventa uno strumento familiare e riconoscibile. Un elemento distintivo è il codice colore per materia, il blu per il Codice dei contratti e il rosso per edilizia e urbanistica, che orienta subito il lettore sul terreno che sta affrontando. Questo secondo numero veste il rosso.

Il secondo numero, lo stato legittimo dell’immobile

Il numero due affronta uno dei passaggi più delicati della pratica edilizia, lo stato legittimo disciplinato dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). La scelta non è casuale, perché lo stato legittimo è la base da cui dipende ogni intervento, dalla CILA al permesso di costruire, ed è il primo nodo da sciogliere anche prima di una compravendita, pure all’asta. Il Quaderno prova a mostrarne la logica e a tradurla in metodo.

Il percorso parte dal testo vigente dell’art. 9-bis, riprodotto per intero e aggiornato al Salva Casa, il D.L. n. 69/2024 convertito dalla Legge n. 105/2024, che ha ridisegnato i criteri di ricostruzione e ha inserito il comma 1-ter sui rapporti tra parti comuni e singole unità. Segue la lettura ragionata della norma, che mostra come concorrono il titolo originario, l’ultimo titolo sull’intero immobile e i titoli parziali successivi, con la condizione, spesso trascurata, che l’amministrazione abbia verificato i titoli pregressi.

Dal quadro normativo il Quaderno passa agli strumenti operativi. Un albero decisionale guida la scelta del documento da cui partire, dal titolo originario alle informazioni catastali di primo impianto per gli immobili realizzati quando il titolo non era ancora obbligatorio. Una sezione dedicata distingue le prove che valgono da quelle che non provano nulla, perché catasto, DOCFA e agibilità restituiscono lo stato di fatto e non la legittimità dell’opera. Altre sezioni affrontano i titoli parziali e lo stato legittimo ricostruito «a pezzi», il rapporto con condono, sanatoria, fiscalizzazione e tolleranze, il peso dello stato legittimo nei procedimenti repressivi e l’onere della prova, fino alla circolazione dell’immobile, dove una dichiarazione mendace sul titolo può rendere nulla la compravendita e l’acquisizione dell’abuso al patrimonio comunale segue il bene anche verso chi lo compra.

Il taglio operativo si ritrova nei casi e nel fac-simile di nota di ricostruzione dello stato legittimo, da adattare al singolo immobile. A completare il quadro, una rassegna di giurisprudenza e prassi che raccoglie dodici tra sentenze e documenti ordinati per questione, dalla Corte Costituzionale sui limiti del condono al Consiglio di Stato sulle prove e sulla demolizione, fino alla Corte di Cassazione sulla nullità della compravendita, una checklist e una sezione di domande frequenti che risponde ai dubbi più ricorrenti. Ogni provvedimento rimanda alla propria scheda nell’archivio normativa di LavoriPubblici.it.

Come ottenerlo

Il secondo numero de «I Quaderni di LavoriPubblici.it» è disponibile per il download riservato agli utenti registrati. Per ottenere il quaderno sullo stato legittimo dell’immobile CLICCA QUI.