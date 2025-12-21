Stato legittimo dell'immobile: gli obblighi a carico dell'Amministrazione
Con la sentenza n. 1893/2025, il TAR Campania ribadisce che lo stato legittimo ex art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 è una qualificazione tecnico-giuridica e non una certificazione amministrativa esigibile dal privato
I principi espressi nella sentenza
È proprio alla luce di questa impostazione normativa che il TAR afferma un principio di portata sistematica: l’ordinamento non prevede alcun obbligo in capo al Comune di attestare la regolarità edilizia di un immobile.
Il legislatore non ha attribuito allo stato legittimo una funzione certificativa autonoma, né lo ha trasformato in un atto conclusivo dell’azione amministrativa sull’immobile. Al contrario, lo stato legittimo rimane una qualificazione tecnico-giuridica, che si ricava dai titoli edilizi esistenti, secondo i criteri fissati dalla legge.
La sentenza sottolinea come gli obblighi attestativi espressamente previsti dall’ordinamento riguardino ambiti ben delimitati, come la certificazione di destinazione urbanistica ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, che ha natura dichiarativa e funzione tipizzata.
In questo senso, il giudice chiarisce che la cosiddetta
certificazione dello stato legittimo non
costituisce un atto dell’amministrazione, ma un
documento formale rilasciato da un tecnico
abilitato, privo di valore vincolante erga
omnes.
Il Collegio richiama, coerentemente, anche l’art. 34-bis, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce al tecnico abilitato – e non al Comune – la responsabilità della dichiarazione delle tolleranze ai fini dell’attestazione dello stato legittimo.
Il TAR osserva, inoltre, che nel caso di specie non risultava alcuna contestazione dei titoli edilizi in essere, né l’avvio di procedimenti repressivi. Di conseguenza, il richiamo al vincolo paesaggistico non poteva tradursi, per via indiretta, in un obbligo dell’amministrazione di certificare lo stato legittimo degli immobili.
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO