Silenzio amministrativo e obbligo di provvedere

Una volta esclusa la sussistenza di un obbligo attestativo, il TAR ha coerentemente respinto anche la domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. L’azione avverso il silenzio, infatti, presuppone l’esistenza di un potere-dovere di provvedere, che nel caso di specie non era rinvenibile.

In assenza di una norma che imponga al Comune di pronunciarsi sull’istanza di attestazione dello stato legittimo, non può configurarsi alcun silenzio illegittimo, anche a voler prescindere dal fatto che una risposta, nella sostanza, era comunque intervenuta.

Peraltro, non è nemmeno sostenibile che l’Amministrazione non abbia riscontrato l’istanza presentata dal privato. La ricorrente si era rivolta a due diversi settori comunali e, nell’ambito dell’ordinaria gestione organizzativa, l’Ente aveva trasmesso un’unica risposta, ritenuta idonea a soddisfare l’obbligo di riscontro.