Stato legittimo dell'immobile: gli obblighi a carico dell'Amministrazione
Con la sentenza n. 1893/2025, il TAR Campania ribadisce che lo stato legittimo ex art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 è una qualificazione tecnico-giuridica e non una certificazione amministrativa esigibile dal privato
Conclusioni operative
In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la posizione dell’amministrazione e chiarendo che non esiste un obbligo del Comune di certificare lo stato legittimo di un immobile su istanza del privato.
La decisione assume rilievo perché ribadisce che lo stato legittimo non è un atto amministrativo autonomo, ma una qualificazione tecnico-giuridica che si ricava dai titoli edilizi, secondo i criteri dettati dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
Proprio per questo, lo stato legittimo non può trasformarsi in una certificazione generale di regolarità edilizia, né in uno strumento di validazione ex post dell’intera storia dell’immobile.
Resta, dunque, fermo che l’onere della ricostruzione dello stato legittimo grava sul privato e sul tecnico incaricato, mentre all’amministrazione non può essere attribuito un ruolo attestativo che l’ordinamento non le riconosce.
