Lo stato legittimo dell’immobile è la configurazione edilizia che risulta regolare sulla base dei titoli abilitativi rilasciati nel tempo e degli eventuali documenti probatori ammessi dalla legge. Serve a verificare la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile prima di presentare pratiche, richiedere titoli o affrontare controlli e procedimenti repressivi.

Individuare lo stato legittimo di un immobile non è un passaggio burocratico né un adempimento da sbrigare in fondo alla pratica. È, molto più semplicemente, il punto da cui dipende tutto il resto.

Ogni intervento edilizio – dalla CILA più semplice fino al permesso di costruire – si fonda su una domanda preliminare che troppo spesso viene sottovalutata: qual è la consistenza edilizia legittima da cui sto partendo? Se questo dato non è ricostruito in modo corretto, anche il titolo edilizio formalmente ineccepibile rischia di poggiare su basi fragili.

Negli ultimi anni il tema dello stato legittimo è diventato centrale non solo nelle pratiche edilizie, ma anche nei procedimenti repressivi, nelle sanatorie, nelle compravendite e nelle verifiche tecniche preliminari. La riforma dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 ha provato a fornire una cornice normativa più definita, ma allo stesso tempo ha aperto nuovi spazi di incertezza che la giurisprudenza sta progressivamente cercando di ricomporre.

Il risultato è che oggi lo stato legittimo non può più essere trattato come una formula astratta o una dichiarazione standardizzata. È, piuttosto, l’esito di una ricostruzione tecnico-giuridica che mette insieme titoli edilizi, documentazione storica, interventi parziali succedutisi nel tempo e, in alcuni casi, anche elementi probatori non tradizionali.

Questa guida nasce proprio con questo obiettivo: fare ordine. Non per fornire soluzioni automatiche, che in questa materia semplicemente non esistono, ma per offrire un percorso logico e operativo che aiuti il tecnico a orientarsi tra norme, titoli, prove e limiti, riducendo il rischio di errori che spesso emergono solo quando l’intervento è già stato realizzato o quando un controllo amministrativo riapre la storia edilizia dell’immobile.

Prima ancora di parlare di CILA, SCIA o permesso di costruire, bisogna quindi fermarsi qui. Perché lo stato legittimo non è un capitolo tra gli altri: è la base su cui si regge l’intero edificio della regolarità edilizia.

Cos’è lo stato legittimo e a cosa serve davvero

Lo stato legittimo dell’immobile non è un concetto teorico né una formula da inserire per prassi nelle relazioni tecniche. È la ricostruzione, giuridicamente fondata, della consistenza edilizia che può considerarsi regolare sulla base dei titoli abilitativi che hanno interessato l’immobile nel tempo e degli eventuali elementi probatori ammessi dalla legge.

Non è quindi una semplice fotografia dello stato di fatto. È piuttosto il risultato di un’analisi che mette in relazione ciò che esiste oggi con ciò che, nel tempo, è stato effettivamente assentito.

Una definizione operativa, non una certificazione

È bene chiarirlo subito: lo stato legittimo non è una certificazione autonoma e non coincide con un documento rilasciato dall’amministrazione. Nell’ordinamento non esiste un “certificato di stato legittimo” che il Comune sia tenuto a emettere su richiesta del tecnico o del proprietario.

L’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 non introduce un nuovo atto amministrativo, ma stabilisce i criteri attraverso cui deve essere ricostruito lo stato legittimo, facendo riferimento:

ai titoli edilizi che hanno previsto o legittimato la costruzione;

al titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento sull’intero immobile o sulla singola unità immobiliare, a determinate condizioni;

agli eventuali titoli successivi relativi a interventi parziali;

nei casi più risalenti, anche a documenti idonei a dimostrare la preesistenza dell’immobile in epoche in cui il titolo edilizio non era richiesto.

Lo stato legittimo è quindi un esito tecnico-ricostruttivo. Non nasce da un documento autonomo rilasciato dall’amministrazione, ma da una ricostruzione tecnica fondata sui titoli edilizi.

Quando serve davvero lo stato legittimo

Lo stato legittimo entra in gioco ogni volta che si avvia un procedimento edilizio. La sua ricostruzione è necessaria, in particolare, ai fini:

della presentazione di una CILA, SCIA o SCIA alternativa;

del rilascio o della formazione del permesso di costruire;

della valutazione di interventi su edifici esistenti;

della verifica preliminare in caso di pratiche di sanatoria o regolarizzazione.

In sostanza, prima ancora di progettare l’intervento, occorre chiarire qual è la base legittima su cui si interviene. Senza questo passaggio, il rischio è quello di qualificare in modo errato le opere, utilizzare un titolo edilizio non coerente oppure fondare la pratica su una situazione che presenta difformità pregresse mai affrontate.

Cosa NON è lo stato legittimo

Proprio perché è il risultato di una ricostruzione tecnica, lo stato legittimo non è un attestato che il Comune deve rilasciare. L’amministrazione non è tenuta a certificare in via preventiva la regolarità edilizia complessiva di un immobile su richiesta del privato.

Allo stesso modo, non può essere confuso con:

la semplice planimetria catastale;

il certificato di agibilità;

la mera rappresentazione grafica dello stato di fatto all’interno di una pratica edilizia.

Questi elementi possono avere un ruolo nel quadro complessivo, ma non sostituiscono la verifica dei titoli edilizi e della legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile. Ed è proprio da questo equivoco che nascono molti degli errori più frequenti nella pratica professionale.

La norma spiegata bene: art. 9-bis, commi 1-bis e 1-ter (dopo il Salva Casa)

Con la riforma dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 il legislatore ha provato a fare quello che per anni era rimasto affidato quasi esclusivamente alla giurisprudenza: dare una definizione normativa dello stato legittimo.

Il risultato è una disposizione che va letta con attenzione, perché nasce con finalità di semplificazione ma, nella pratica, ha aperto più di un nodo interpretativo.

Il comma 1-bis individua le fonti che concorrono a determinare lo stato legittimo, mentre il comma 1-ter chiarisce come devono essere considerate le difformità tra parti comuni e singole unità immobiliari.

Vediamo i passaggi fondamentali.

Il titolo che ha previsto o legittimato la costruzione

Il primo riferimento è il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oppure quello che ne ha legittimato l’esistenza.

Si tratta, in sostanza, del titolo originario (licenza, concessione, permesso di costruire o titolo equipollente) oppure di un titolo in sanatoria che ha regolarizzato l’opera.

Questo è il punto di partenza di qualsiasi ricostruzione: lo stato legittimo non può prescindere dalla verifica di come l’immobile è nato sotto il profilo urbanistico-edilizio.

L’ultimo titolo sull’intero immobile o unità (ma non in automatico)

La norma aggiunge poi un secondo riferimento: il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o la singola unità immobiliare.

Questo passaggio è stato spesso letto come una scorciatoia: basta l’ultimo titolo e il problema è risolto. In realtà non è così.

Il legislatore ha inserito una condizione precisa: l’amministrazione, al momento del rilascio di quel titolo, deve aver verificato la legittimità dei titoli pregressi. Senza questa verifica, l’ultimo titolo non può automaticamente “assorbire” eventuali difformità anteriori.

Ed è su questo passaggio che, nella pratica, nascono molte delle frizioni applicative. Nella prassi non sempre è chiaro se e in che misura quella verifica sia stata effettivamente svolta, e questo rende l’utilizzo dell’“ultimo titolo” molto meno lineare di quanto possa sembrare a una prima lettura.

I titoli successivi per interventi parziali

Lo stato legittimo non si esaurisce nei soli titoli “totali”. La norma chiarisce che vanno considerati anche gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Questo significa che la storia edilizia dell’immobile va ricostruita in modo stratificato: ampliamenti, modifiche interne, interventi strutturali o su singole porzioni possono aver inciso sulla configurazione legittima, e ciascun titolo parziale diventa un tassello del quadro complessivo.

Nella maggior parte dei casi, quindi, lo stato legittimo non coincide con un singolo atto, ma è il risultato di una sequenza di titoli, da leggere in modo coordinato.

Il comma 1-ter: unità immobiliari e parti comuni

Il comma 1-ter interviene su un altro punto delicato: il rapporto tra singole unità immobiliari e parti comuni dell’edificio.

La norma stabilisce che:

per dimostrare lo stato legittimo di una singola unità immobiliare non rilevano le difformità presenti sulle parti comuni ;

; per dimostrare lo stato legittimo dell’intero edificio non rilevano le difformità presenti nelle singole unità.

È una distinzione importante, pensata per evitare che irregolarità localizzate blocchino ogni valutazione sull’intero fabbricato o, al contrario, che problemi sulle parti comuni si riflettano automaticamente su ciascuna unità.

Anche qui, però, l’applicazione concreta non è sempre lineare, soprattutto quando le difformità sulle parti comuni incidono in modo diretto sull’assetto complessivo dell’edificio o sui presupposti dei titoli edilizi successivi.

Una norma nata per semplificare, ma non priva di criticità

L’art. 9-bis ha avuto il merito di fissare per la prima volta in modo esplicito i criteri legali di ricostruzione dello stato legittimo. Allo stesso tempo, però, ha reso evidente che non esiste una regola automatica valida in ogni caso.

Il richiamo all’ultimo titolo, la necessità di verificare i pregressi, il ruolo dei titoli parziali e la distinzione tra unità e parti comuni sono tutti elementi che richiedono una lettura coordinata e prudente.

Ed è proprio in questi passaggi che oggi si concentrano le principali incertezze applicative e i contenziosi più delicati in materia edilizia.

Come si determina lo stato legittimo: i 3 “percorsi” principali

Ricostruire lo stato legittimo di un immobile non significa trovare un documento risolutivo da allegare alla pratica. Nella realtà professionale si procede per percorsi logici, che cambiano in base alla storia edilizia dell’edificio e alla documentazione effettivamente disponibile.

I casi più frequenti possono essere ricondotti a tre situazioni tipo: quando la catena dei titoli è completa, quando si fa riferimento all’ultimo titolo sull’intero immobile e quando, invece, ci si muove in contesti storici o con documentazione parziale o mancante.

Percorso 1: la catena dei titoli (quando c’è il titolo originario)

È la situazione più lineare, almeno in apparenza. Esiste un titolo edilizio originario e, nel tempo, sono stati rilasciati altri titoli che hanno interessato l’immobile, in modo totale o parziale.

In questi casi lo stato legittimo si ricostruisce seguendo la catena dei titoli, mettendo in relazione:

il titolo che ha previsto la costruzione dell’immobile;

i titoli successivi che hanno autorizzato ampliamenti, modifiche o trasformazioni;

eventuali titoli in sanatoria che hanno regolarizzato opere eseguite in difformità.

Il lavoro non si esaurisce nella verifica dell’esistenza formale dei titoli, ma richiede di capire che cosa è stato realmente assentito.

Per questo diventano centrali i fascicoli edilizi: non solo i provvedimenti autorizzativi, ma anche tavole progettuali, elaborati grafici, relazioni e allegati.

È proprio lì che si trova la rappresentazione tecnica dell’intervento approvato, cioè il riferimento concreto per confrontare lo stato legittimo con lo stato attuale.

Le tavole allegate al titolo, quando sono chiaramente riferibili all’intervento assentito, possono quindi costituire un elemento decisivo nella ricostruzione della consistenza legittima dell’immobile.

Percorso 2: l’ultimo titolo sull’intero immobile (quando si può usare davvero)

Il secondo percorso riguarda i casi in cui esiste un titolo edilizio che ha disciplinato l’ultimo intervento sull’intero immobile o sulla singola unità immobiliare.

La norma consente di fare riferimento a questo titolo, ma a una condizione ben precisa: l’amministrazione, al momento del rilascio, deve aver verificato la legittimità dei titoli pregressi.

È questa la condizione decisiva. Senza tale verifica, l’ultimo titolo non può essere utilizzato come punto di partenza automatico per ricostruire lo stato legittimo.

Nella pratica, il problema è dimostrare che quella verifica sia stata effettivamente svolta. Non sempre gli atti lo esplicitano in modo chiaro, e proprio su questo punto si è creato un evidente scollamento tra letture più “semplificative” e l’orientamento della giurisprudenza, che tende invece a richiedere una ricostruzione completa della storia edilizia.

Per questo motivo, l’ultimo titolo non può essere considerato una scorciatoia valida in ogni situazione: va sempre letto nel contesto dei titoli che lo hanno preceduto.

Percorso 3: immobili “ante titolo” e titoli smarriti

Il terzo percorso riguarda gli immobili realizzati in epoche in cui il titolo edilizio non era obbligatorio oppure i casi in cui la documentazione originaria non è più reperibile.

In queste situazioni la legge ammette che lo stato legittimo possa essere desunto:

dalle informazioni catastali di primo impianto;

da documenti probanti come fotografie storiche, estratti cartografici, documenti d’archivio o altri atti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza.

Non si tratta di equiparare automaticamente il catasto alla legittimità edilizia. Il catasto può rappresentare un elemento utile, soprattutto se riferito al primo accatastamento, ma deve essere letto insieme ad altri elementi documentali coerenti.

In questi casi entra in gioco il cosiddetto principio di prova: quando esistono indizi seri dell’esistenza di un titolo o della legittimità originaria dell’immobile, anche in assenza del documento completo, la ricostruzione può fondarsi su un quadro probatorio complessivo.

Resta però un limite chiaro: l’onere della prova, soprattutto nei contesti storici, non può trasformarsi in una presunzione automatica di legittimità. La ricostruzione deve restare ancorata a elementi documentali verificabili, evitando di colmare i vuoti con semplici supposizioni.

Prove e documenti: cosa vale, cosa non vale, cosa è rischioso

Quando si parla di stato legittimo, il punto non è solo “quale titolo esiste”, ma quali documenti sono davvero in grado di dimostrare la consistenza edilizia legittima dell’immobile.

Nella pratica professionale circolano molte semplificazioni e altrettanti equivoci. Per questo è utile distinguere con chiarezza tra ciò che ha un valore probatorio solido, ciò che può rappresentare solo un indizio e ciò che, invece, è fuorviante o addirittura rischioso.

Titoli edilizi ed elaborati progettuali: il cuore della prova

Il riferimento principale restano sempre i titoli edilizi e, insieme a essi, gli elaborati grafici e tecnici che ne fanno parte.

Non è sufficiente sapere che esiste una licenza, una concessione o un permesso di costruire. Occorre verificare:

quali opere sono state effettivamente assentite;

quale configurazione planimetrica, volumetrica e distributiva è stata approvata;

se il titolo conteneva prescrizioni o limitazioni rilevanti.

In questo quadro, tavole progettuali, sezioni, prospetti, relazioni tecniche e allegati non sono documenti secondari: sono spesso la prova concreta della consistenza legittima dell’immobile.

Lo stato legittimo si ricostruisce confrontando lo stato attuale con il progetto approvato, non con la sola esistenza formale del titolo.

Catasto: utile, ma non è regolarità urbanistica

Il catasto è uno degli elementi più richiamati quando si parla di stato legittimo, ma anche uno dei più fraintesi.

Può essere un elemento utile, soprattutto quando si tratta di dati di primo impianto o di documentazione risalente a epoche in cui il titolo edilizio non era richiesto. In questi casi può contribuire a ricostruire la consistenza storica dell’immobile.

Ma il catasto non ha funzione urbanistico-edilizia, bensì fiscale. Una planimetria catastale può descrivere bene lo stato di fatto, ma da sola non dimostra che quell’assetto sia stato legittimamente autorizzato.

Affidarsi al solo catasto per dimostrare lo stato legittimo è quindi un errore frequente e pericoloso, perché si confonde un dato descrittivo con un titolo abilitativo.

Agibilità: un piano diverso dalla legittimità edilizia

Un altro equivoco molto diffuso riguarda il certificato di agibilità. Anche qui è bene dirlo chiaramente: l’agibilità non è uno “scudo” urbanistico-edilizio.

L’agibilità attesta la sussistenza di determinate condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di risparmio energetico, ma non sostituisce la verifica dei titoli edilizi né dimostra automaticamente la legittimità urbanistica dell’immobile.

Un edificio può essere agibile e, allo stesso tempo, presentare difformità edilizie. Confondere questi due piani significa attribuire all’agibilità un valore che la normativa non le riconosce.

Rappresentazioni grafiche e pratiche “mai contestate”

Tra le scorciatoie più insidiose rientra l’idea che una situazione diventi legittima solo perché è stata disegnata in una pratica edilizia o perché non è mai stata contestata dall’amministrazione.

La semplice rappresentazione grafica di uno stato di fatto all’interno di un elaborato progettuale non equivale a un’assentibilità implicita di quanto rappresentato.

Allo stesso modo, il fatto che una difformità non sia stata rilevata o sanzionata nel tempo non la trasforma automaticamente in uno stato legittimo.

Confondere la mancata repressione con la legittimazione è uno degli errori più gravi nella ricostruzione dello stato legittimo. Ed è proprio su queste scorciatoie che, spesso, si innestano i contenziosi più delicati.

Titoli parziali, interventi stratificati e “stato legittimo a pezzi”

Nella pratica professionale è raro trovarsi davanti a un immobile con una storia edilizia lineare, fatta di un solo titolo e poche modifiche. Molto più spesso lo stato legittimo è il risultato di interventi stratificati nel tempo, autorizzati con titoli diversi, riferiti a porzioni dell’edificio o a singole unità immobiliari.

È in questi casi che, in modo molto efficace anche se non tecnico, si può parlare di “stato legittimo a pezzi”: una situazione in cui la consistenza legittima dell’immobile non deriva da un unico atto, ma dalla lettura coordinata di più titoli parziali.

Come si integra un intervento parziale nella ricostruzione complessiva

I titoli che autorizzano interventi parziali – ampliamenti, modifiche interne, opere strutturali su una porzione dell’edificio, cambi di destinazione d’uso limitati a una unità – non restano confinati all’ambito dell’intervento che li ha generati. Entrano a pieno titolo nella storia edilizia dell’immobile e, quindi, nella ricostruzione del suo stato legittimo.

Questo significa che ogni titolo parziale va letto:

in relazione alla situazione legittima precedente;

per capire quali parti dell’immobile ha modificato;

per verificare se ha inciso su volumetria, superfici, distribuzione interna o destinazioni d’uso.

La ricostruzione dello stato legittimo diventa così un lavoro di composizione: si sovrappongono nel tempo i diversi interventi assentiti, ricostruendo la configurazione legittima finale come risultato di questa sequenza.

Ignorare un titolo parziale, anche se riferito a una porzione limitata dell’immobile, può portare a una ricostruzione incompleta o distorta della consistenza legittima.

Dove si inceppa la ricostruzione quando la storia edilizia è frammentata

Le difficoltà emergono quando la storia edilizia è molto frammentata, con titoli parziali che si susseguono nel tempo senza una visione unitaria dell’edificio.

I problemi più frequenti nascono quando:

non è chiaro quale fosse la configurazione legittima prima dell’intervento parziale;

mancano elaborati grafici che consentano di comprendere con precisione cosa sia stato autorizzato;

gli interventi successivi si sono sovrapposti a situazioni già modificate, senza un aggiornamento coerente della documentazione.

In questi casi il rischio è quello di avere una sequenza di titoli formalmente esistenti, ma difficili da leggere in modo coordinato. La ricostruzione dello stato legittimo diventa allora un’operazione delicata, che richiede di rimettere in ordine la stratificazione degli interventi e di individuare con precisione quale assetto dell’immobile possa dirsi, nel suo complesso, legittimamente assentito.

È proprio in queste situazioni che emergono più facilmente errori di qualificazione, contestazioni in sede di controllo e, nei casi più complessi, contenziosi legati alla reale consistenza legittima dell’immobile.

Sanatorie, condoni, fiscalizzazioni e tolleranze: cosa concorre davvero allo stato legittimo

Quando si ricostruisce lo stato legittimo, uno dei passaggi più delicati riguarda il ruolo degli strumenti che intervengono a posteriori rispetto alla realizzazione dell’opera: sanatorie, condoni, fiscalizzazioni e tolleranze costruttive.

Non tutto ciò che evita una demolizione, infatti, produce automaticamente piena legittimazione urbanistico-edilizia. La differenza tra regolarizzazione sostanziale e semplice gestione dell’abuso è uno dei punti più critici dell’intero sistema.

Sanatoria ordinaria e accertamenti di conformità nella catena dei titoli

La sanatoria ordinaria, nei casi previsti dagli artt. 36, 36-bis e 38 del d.P.R. 380/2001, rientra espressamente tra i titoli che possono concorrere alla determinazione dello stato legittimo.

Quando un intervento viene regolarizzato attraverso un accertamento di conformità, previo pagamento delle sanzioni dovute, il relativo provvedimento diventa a tutti gli effetti un tassello della storia edilizia dell’immobile.

Non si tratta di una semplice presa d’atto, ma di un titolo che legittima l’opera nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

In questi casi, quindi, la sanatoria si integra nella catena dei titoli e contribuisce alla ricostruzione della consistenza legittima dell’immobile.

Condono edilizio e stato legittimo: il quadro oggi

Diverso, ma in parte analogo, è il discorso sul condono edilizio. I provvedimenti rilasciati ai sensi delle leggi speciali costituiscono titoli che legittimano le opere oggetto di sanatoria straordinaria.

Anche qui, però, serve una lettura puntuale: il condono legittima solo ciò che è stato effettivamente oggetto del provvedimento e nei limiti in cui questo è stato rilasciato. Non può essere esteso per analogia ad altre parti dell’immobile o a opere non comprese nella domanda accolta.

Nel quadro attuale, anche alla luce delle più recenti evoluzioni normative, il condono può incidere sullo stato legittimo, ma solo se correttamente inquadrato nella storia edilizia complessiva dell’immobile e senza forzature interpretative.

Fiscalizzazione: concorre davvero allo stato legittimo?

Uno dei temi più discussi riguarda la fiscalizzazione dell’abuso, cioè la sostituzione della sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria.

Dal punto di vista pratico, la fiscalizzazione evita la demolizione, ma questo non significa automaticamente che l’abuso diventi parte integrante dello stato legittimo.

La giurisprudenza più recente tende infatti a distinguere tra effetti sanzionatori e legittimazione urbanistica, chiarendo che la fiscalizzazione non equivale a un titolo edilizio in sanatoria.

Per questo oggi si tende a escludere che il semplice pagamento della sanzione possa, da solo, rendere l’opera pienamente legittima sotto il profilo urbanistico-edilizio. La questione resta uno dei punti più delicati e meno lineari dell’intero sistema.

Tolleranze costruttive e confini operativi

Un discorso a parte riguarda le tolleranze costruttive, che il legislatore ha previsto per gestire scostamenti contenuti tra progetto assentito e opera realizzata.

Le tolleranze non sono uno strumento di sanatoria generalizzata, ma operano entro limiti precisi e a determinate condizioni. Possono consentire di considerare legittime alcune difformità di modesta entità, ma non possono essere utilizzate per coprire trasformazioni sostanziali o modifiche che incidono in modo rilevante su volumetria, superfici o destinazioni d’uso.

Anche in questo ambito è fondamentale evitare letture estensive: le tolleranze sono uno strumento di equilibrio tecnico, non una scorciatoia per superare irregolarità significative.

Stato legittimo e procedimenti repressivi: ordine di demolizione e onere della prova

Il tema dello stato legittimo diventa decisivo quando si entra nell’ambito dei procedimenti repressivi. È proprio qui che la ricostruzione della storia edilizia dell’immobile smette di essere un passaggio tecnico “interno” alla pratica e diventa il punto centrale del confronto tra privato e amministrazione.

Quando viene contestato un abuso, la domanda non è più soltanto quale sia il titolo corretto, ma se esiste un titolo che legittimi l’opera contestata e, soprattutto, chi deve dimostrarlo.

La natura vincolata dell’ordine di demolizione

L’ordine di demolizione è un atto a contenuto vincolato. Questo significa che, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza di titolo o in difformità sostanziale, l’amministrazione non ha margini di scelta: deve adottare il provvedimento repressivo previsto dalla legge.

In questa fase non si apre un bilanciamento di interessi, ma una verifica tecnica e giuridica sulla legittimità edilizia dell’opera. Ed è qui che lo stato legittimo assume un ruolo determinante: se l’intervento rientra nella consistenza legittima dell’immobile, viene meno il presupposto stesso dell’ordine di demolizione.

Cosa deve provare il privato e cosa deve valutare la Pubblica Amministrazione

Nei procedimenti repressivi, il nodo centrale è l’onere della prova.

In linea generale, spetta al privato dimostrare l’esistenza di un titolo edilizio che legittimi l’opera contestata oppure fornire elementi idonei a ricondurre l’intervento nell’alveo dello stato legittimo. Questo può avvenire attraverso titoli, elaborati progettuali, documentazione storica o altri elementi probatori ammessi dalla normativa.

L’amministrazione, però, non può limitarsi a una contestazione generica. È tenuta a esaminare la documentazione prodotta, verificare la coerenza tra opere realizzate e titoli esibiti e motivare in modo puntuale le proprie conclusioni, soprattutto quando la ricostruzione presenta margini di incertezza.

Il confronto, quindi, non si gioca su affermazioni astratte, ma sulla solidità della ricostruzione tecnica e documentale dello stato legittimo.

L’“incertezza storica” e la gestione corretta della prova

Uno dei casi più delicati è quello in cui la storia edilizia dell’immobile è molto risalente nel tempo o caratterizzata da documentazione incompleta. In queste situazioni si parla spesso di incertezza storica.

L’incertezza non equivale a una presunzione di legittimità, ma nemmeno può tradursi automaticamente in una presunzione di abuso. Serve una valutazione equilibrata, fondata sugli elementi documentali effettivamente disponibili.

Il privato deve fornire un quadro probatorio coerente e credibile, anche attraverso documenti indiretti o storici; l’amministrazione, dal canto suo, è chiamata a esaminare questi elementi con attenzione, evitando di fondare il provvedimento repressivo su presupposti meramente ipotetici.

È in questi contesti che la ricostruzione dello stato legittimo diventa più complessa e, proprio per questo, ancora più decisiva. Dalla qualità della prova dipende la legittimità stessa dell’ordine di demolizione e la tenuta del provvedimento in sede giurisdizionale.

Errori tipici (quelli che innescano contenziosi o blocchi istruttori)

Molti problemi legati allo stato legittimo non nascono da norme poco chiare, ma da semplificazioni operative che, nella pratica, si rivelano pericolose. Sono errori ricorrenti, che spesso emergono solo in fase di controllo o, peggio, quando il procedimento è già sfociato in un contenzioso.

Ecco i più frequenti.

Scambiare l’agibilità per regolarità edilizia

Uno degli equivoci più diffusi è ritenere che la presenza di un certificato di agibilità equivalga a una piena regolarità urbanistico-edilizia.

In realtà l’agibilità attesta condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di salubrità, ma non sostituisce la verifica dei titoli edilizi. Un immobile può essere agibile e, allo stesso tempo, presentare difformità rispetto a quanto assentito.

Usare l’agibilità come prova dello stato legittimo significa muoversi su un piano diverso da quello richiesto dalla normativa edilizia.

Usare l’ultimo titolo come scorciatoia

Un altro errore tipico consiste nel considerare l’ultimo titolo edilizio come una sorta di “sanatoria implicita” di tutto ciò che lo ha preceduto.

L’art. 9-bis è chiaro: l’ultimo titolo può rilevare ai fini dello stato legittimo solo a determinate condizioni, tra cui la verifica dei titoli pregressi da parte dell’amministrazione. In mancanza di questa verifica, l’ultimo titolo non assorbe automaticamente eventuali difformità anteriori.

Trattarlo come un punto zero da cui ripartire, senza ricostruire la storia edilizia precedente, è una delle cause più frequenti di errori istruttori.

Basarsi su un catasto che non è di primo impianto

Il catasto è spesso il primo documento consultato, ma non sempre è quello su cui fondare la ricostruzione dello stato legittimo.

Le planimetrie catastali successive, frutto di aggiornamenti o variazioni, hanno valore descrittivo ma non dimostrano di per sé la legittimità edilizia delle modifiche rappresentate. Solo in alcuni casi, come per il primo impianto in epoche in cui il titolo non era richiesto, il catasto può assumere un peso probatorio più significativo.

Utilizzare il catasto come prova principale, senza un riscontro nei titoli edilizi, è una delle scorciatoie più rischiose.

Ritenere legittimante la mera rappresentazione grafica

Il fatto che una determinata configurazione dell’immobile sia stata disegnata in una pratica edilizia o allegata a un progetto non significa automaticamente che sia stata assentita.

La rappresentazione grafica di uno stato di fatto non equivale a un’approvazione implicita. Solo ciò che rientra nell’ambito di un titolo edilizio e dell’intervento autorizzato può contribuire alla ricostruzione dello stato legittimo.

Confondere la rappresentazione con l’assenso è un errore che emerge spesso nei contenziosi più delicati.

Ignorare titoli parziali e stratificazione degli interventi

Un altro errore frequente è concentrarsi solo sui titoli “principali”, trascurando gli interventi parziali autorizzati nel tempo.

La storia edilizia di un immobile è spesso fatta di interventi stratificati: modifiche interne, ampliamenti, opere su porzioni dell’edificio. Ogni titolo parziale può aver inciso sulla configurazione legittima complessiva.

Ignorare questa stratificazione porta a una ricostruzione incompleta dello stato legittimo, con il rischio di qualificare in modo errato l’intervento successivo e di esporre la pratica a contestazioni o blocchi istruttori.

Checklist operativa finale per tecnici

A questo punto è chiaro che lo stato legittimo non si ricostruisce con un documento singolo, ma con un percorso ordinato. Prima di chiudere una verifica o avviare una pratica edilizia, è utile ripercorrere alcuni passaggi chiave che aiutano a ridurre errori e contestazioni.

Il primo passaggio riguarda ciò che va richiesto e recuperato. È necessario acquisire tutti i titoli edilizi che hanno interessato l’immobile, a partire da quello originario, insieme ai relativi elaborati grafici e tecnici. Dove la documentazione è incompleta, occorre cercare atti d’archivio, documenti catastali di primo impianto, eventuali fotografie storiche o altri elementi utili a ricostruire la consistenza dell’immobile nel tempo.

Una volta raccolti i documenti, è fondamentale ordinarli in sequenza cronologica, distinguendo chiaramente tra titoli riferiti all’intero immobile e titoli relativi a interventi parziali. La storia edilizia va letta come una stratificazione di trasformazioni: ogni intervento autorizzato modifica il quadro precedente e contribuisce alla configurazione legittima finale.

A questo punto diventa essenziale motivare in modo chiaro le scelte ricostruttive, soprattutto quando si fa riferimento all’ultimo titolo edilizio o a documentazione storica non perfettamente completa. È sempre opportuno esplicitare su quali elementi si fonda la ricostruzione dello stato legittimo, richiamando i criteri dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001 e chiarendo il ruolo dei singoli titoli nella sequenza degli interventi.

Infine, c’è un passaggio che spesso fa la differenza: capire quando fermarsi e segnalare una criticità. Se emergono difformità non coperte da titoli, incongruenze tra elaborati e stato di fatto o lacune documentali che non possono essere colmate con elementi probatori attendibili, è necessario evidenziarlo in modo esplicito. Forzare la ricostruzione per “far tornare i conti” espone il tecnico a rischi ben maggiori rispetto a una segnalazione prudente e motivata.

Lo stato legittimo non è una formula da dichiarare. È il risultato di un percorso che deve essere ricostruito e argomentato con attenzione e che, quando necessario, va anche messo in discussione prima di procedere con qualsiasi intervento edilizio.

Domande frequenti sullo stato legittimo dell’immobile

Cos’è lo stato legittimo di un immobile?

Lo stato legittimo è la configurazione edilizia dell’immobile che può dirsi regolare sulla base dei titoli abilitativi rilasciati nel tempo e degli eventuali elementi probatori ammessi dalla legge. Non coincide con lo stato di fatto, ma con ciò che risulta legittimamente assentito sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Lo stato legittimo è un certificato rilasciato dal Comune?

No. Non esiste un certificato autonomo di stato legittimo che il Comune sia tenuto a rilasciare. Lo stato legittimo è il risultato di una ricostruzione tecnica basata sui titoli edilizi e sulla documentazione disponibile, secondo i criteri previsti dall’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001.

Quali documenti servono per dimostrare lo stato legittimo?

I documenti principali sono i titoli edilizi che hanno interessato l’immobile e i relativi elaborati progettuali approvati. Possono avere rilievo anche documenti storici, dati catastali di primo impianto e altri atti probatori, ma sempre come supporto a una ricostruzione coerente della storia edilizia.

Il catasto dimostra lo stato legittimo dell’immobile?

No. Il catasto ha funzione fiscale e descrittiva, non urbanistico-edilizia. Può aiutare a ricostruire la situazione storica dell’immobile, soprattutto per il primo impianto, ma non sostituisce mai la verifica dei titoli edilizi.

Il certificato di agibilità prova la regolarità edilizia?

No. È uno degli equivoci più diffusi nella pratica professionale. L’agibilità attesta condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, ma non dimostra automaticamente la legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile. Un immobile può essere agibile e avere comunque difformità rispetto a quanto assentito.

Basta l’ultimo titolo edilizio per dimostrare lo stato legittimo?

Non sempre. È una scorciatoia che molti provano a usare, ma non sempre è corretta. L’ultimo titolo può rilevare solo se riguarda l’intero immobile e, al momento del rilascio, l’amministrazione ha verificato la legittimità dei titoli precedenti. In mancanza di questa verifica, è comunque necessario ricostruire l’intera storia edilizia dell’immobile.

Come si dimostra lo stato legittimo per immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio?

Per immobili realizzati in epoche in cui il titolo edilizio non era obbligatorio, lo stato legittimo può essere desunto da documenti catastali di primo impianto, atti d’archivio, fotografie storiche o altri documenti probanti, purché coerenti e riconducibili con certezza all’immobile.

I titoli edilizi parziali incidono sullo stato legittimo?

Sì. I titoli che hanno autorizzato interventi parziali, come ampliamenti o modifiche interne, entrano a far parte della storia edilizia dell’immobile e devono essere considerati nella ricostruzione complessiva dello stato legittimo.

La sanatoria edilizia modifica lo stato legittimo?

Sì, quando si tratta di una sanatoria rilasciata secondo le procedure previste dal Testo Unico Edilizia. Il provvedimento di sanatoria diventa un titolo che legittima l’opera nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il condono edilizio rientra nello stato legittimo dell’immobile?

Sì, ma solo per le opere effettivamente oggetto del provvedimento di condono. Il condono non può essere esteso a parti dell’immobile o interventi che non siano stati espressamente ricompresi e approvati.

La fiscalizzazione dell’abuso rende l’opera legittima?

Non automaticamente. La fiscalizzazione sostituisce la demolizione con una sanzione pecuniaria, ma non equivale sempre a una piena legittimazione urbanistico-edilizia. La giurisprudenza tende a distinguere tra effetti sanzionatori e vera regolarizzazione dell’opera.

Le tolleranze costruttive incidono sullo stato legittimo?

Sì, ma solo entro limiti precisi. Le tolleranze consentono di considerare legittime alcune difformità di modesta entità rispetto al progetto approvato, ma non possono coprire trasformazioni sostanziali o modifiche rilevanti.

Chi deve dimostrare lo stato legittimo in caso di abuso edilizio?

In caso di procedimento repressivo, spetta al privato dimostrare l’esistenza di titoli o elementi che ricondurranno l’opera allo stato legittimo. L’amministrazione deve valutare la documentazione prodotta e motivare le proprie conclusioni.

L’assenza di contestazioni nel tempo rende legittimo un abuso?

No. Il fatto che un’opera non sia stata contestata per anni non la rende automaticamente legittima. La legittimità edilizia deriva dai titoli e dalla conformità alle norme, non dal decorso del tempo o dalla mancata repressione.

