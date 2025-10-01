Quali documenti possono dimostrare lo stato legittimo di un immobile costruito prima del 1967, quando ancora non era obbligatoria la licenza edilizia? È sufficiente un verbale della polizia municipale o una perizia tecnica di parte? E ancora: fino a che punto il principio del “temperamento dell’onere della prova” può venire in soccorso del privato nelle situazioni di obiettiva difficoltà ricostruttiva?

Stato legittimo: cos’è e come si prova

La risposta a queste domande sta certamente alla base di qualsiasi intervento di trasformazione edilizia. La giurisprudenza di ogni ordine e grado ha infatti chiarito che lo “stato legittimo” è una condizione necessaria per avviare qualsiasi intervento edilizio, anche di semplice manutenzione ordinaria.

L’attuale versione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) individua una procedura specifica per ricostruire lo stato legittimo degli immobili:

quando realizzati in un’epoca nella quale era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio;

quando realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio;

nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo, del quale tuttavia non siano disponibili copia o estremi.

Per gli immobili edificati in un periodo in cui non era necessario alcun titolo edilizio, lo stato legittimo può essere ricostruito sulla base di fonti ufficiali come: informazioni catastali di primo impianto, riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio o altri atti pubblici e privati di provenienza certa. A questi vanno aggiunti i titoli edilizi che hanno disciplinato l’ultimo intervento sull’intero immobile, integrati con gli eventuali titoli successivi riferiti a interventi parziali.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in più occasioni che l’onere della prova sulla data di realizzazione grava sul proprietario, che può assolverlo anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti (catasto, atti pubblici, relazioni tecniche, fotografie d’epoca). Non spetta alla P.A. un autonomo onere istruttorio; se però il privato produce evidenze plausibili, queste devono essere valutate prima di adottare l’ordine di demolizione.

Va inoltre ricordato che, prima di qualificare un immobile come ante ’67 ed esente dall’obbligo di titolo edilizio, occorre verificare se, in quel periodo, il Comune avesse già adottato un piano regolatore esteso anche alle aree esterne al centro abitato.